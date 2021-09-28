¿Qué es la visualización de datos?

La visualización de datos se puede utilizar para diversos fines, y es importante señalar que no solo está reservada para su uso por parte de los equipos de datos. Los directivos también la aprovechan para transmitir la estructura y la jerarquía de la organización, mientras que los analistas y científicos de datos la utilizan para descubrir y explicar patrones y tendencias. Harvard Business Review clasifica la visualización de datos en cuatro propósitos clave:

Generación de ideas Ilustración de ideas Descubrimiento visual Visualización de datos cotidiana

Generación de ideas



La visualización de datos se utiliza habitualmente para estimular la generación de ideas entre los equipos. A menudo se aprovechan durante las sesiones de lluvia de ideas o Design Thinking al comienzo de un proyecto, apoyando la recopilación de diferentes perspectivas y poniendo de relieve las preocupaciones comunes del colectivo.

Aunque estas visualizaciones suelen estar poco pulidas y refinadas, ayudan a sentar las bases dentro del proyecto para garantizar que el equipo esté alineado con el problema que pretenden resolver para los stakeholders clave.

Ilustración de ideas



La visualización de datos para la ilustración de ideas ayuda a transmitir una idea, como una táctica o un proceso. Suele usarse en entornos de aprendizaje, como tutoriales, cursos de certificación o centros de excelencia, pero también se puede utilizar para representar estructuras o procesos de la organización, facilitando la comunicación entre las personas adecuadas para tareas específicas.

Los gerentes de proyecto suelen utilizar diagramas de Gantt y gráficos de cascada para ilustrar los flujos de trabajo. El modelado de datos también utiliza la abstracción para representar y comprender mejor el flujo de datos dentro del sistema de información de una empresa, lo que facilita a los desarrolladores, analistas de negocio, arquitectos de datos y otros la comprensión de las relaciones en una base de datos o almacén de datos.

Descubrimiento visual



El descubrimiento visual y la visualización cotidiana de los datos están más estrechamente alineados con los equipos de datos. Mientras que el descubrimiento visual ayuda a los analistas de datos, a los científicos de datos y a otros profesionales de los datos a identificar patrones y tendencias en un conjunto de datos, la visualización de datos cotidiana apoya la posterior narración después de haber encontrado nuevos insights.

Visualización de datos



La visualización de datos es un paso crítico en el proceso de la ciencia de datos, ya que ayuda a los equipos y a las personas a transmitir los datos de manera más efectiva a sus colegas y a los responsables de la toma de decisiones.

Los equipos que gestionan los sistemas de elaboración de informes suelen aprovechar las vistas de plantillas definidas para supervisar el rendimiento. Sin embargo, la visualización de datos no se limita a los paneles de rendimiento. Por ejemplo, durante la minería de textos un analista puede utilizar una nube de palabras para captar conceptos clave, tendencias y relaciones ocultas dentro de estos datos no estructurados. Alternativamente, puede utilizar una estructura de gráfico para ilustrar las relaciones entre entidades en un gráfico de conocimiento. Hay varias maneras de representar diferentes tipos de datos, y es importante recordar que se trata de un conjunto de habilidades que debe ir más allá de su equipo principal de analytics.