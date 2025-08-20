¿Qué es el modelado de datos?

El modelado de datos es el proceso de crear una representación visual de un sistema de información completo o partes de él para comunicar conexiones entre puntos de datos y estructuras. El objetivo es ilustrar los tipos de datos utilizados y almacenados dentro del sistema, las relaciones entre estos tipos de datos, las formas en que los datos se pueden agrupar y organizar y sus formatos y atributos.

Los modelos de datos se basan en las necesidades de negocio. Las reglas y los requisitos se definen por adelantado mediante las opiniones y comentarios de los stakeholders del negocio para que puedan incorporarse al diseño de un nuevo sistema o adaptarse en la iteración de uno existente.

Los datos se pueden modelar en varios niveles de abstracción. El proceso comienza con la recopilación de información sobre los requisitos comerciales de los stakeholders y los usuarios finales. Estas normas empresariales luego se traducen en estructuras de datos para formular un diseño de base de datos concreto. Un modelo de datos se puede comparar con una hoja de ruta, un plan de arquitecto o cualquier diagrama formal que facilite una comprensión más profunda de lo que se está diseñando.

El modelado de datos emplea esquemas estandarizados y técnicas formales. Esto proporciona una forma común, consistente y predecible de definir y gestionar los recursos de datos en una organización, o incluso más allá.

Idealmente, los modelos de datos son documentos vivos que evolucionan junto con las necesidades comerciales cambiantes. Desempeñan un papel importante en el apoyo a los procesos de negocio y en la planificación de la arquitectura y la estrategia de TI. Los modelos de datos se pueden compartir con proveedores, socios y/o pares de la industria.