¿Qué es el modelado de datos?

El modelado de datos es el proceso de crear una representación visual de un sistema de información completo o partes de él para comunicar conexiones entre puntos de datos y estructuras. El objetivo es ilustrar los tipos de datos utilizados y almacenados dentro del sistema, las relaciones entre estos tipos de datos, las formas en que los datos se pueden agrupar y organizar y sus formatos y atributos.
Los modelos de datos se basan en las necesidades de negocio. Las reglas y los requisitos se definen por adelantado mediante las opiniones y comentarios de los stakeholders del negocio para que puedan incorporarse al diseño de un nuevo sistema o adaptarse en la iteración de uno existente.
Los datos se pueden modelar en varios niveles de abstracción. El proceso comienza con la recopilación de información sobre los requisitos comerciales de los stakeholders y los usuarios finales. Estas normas empresariales luego se traducen en estructuras de datos para formular un diseño de base de datos concreto. Un modelo de datos se puede comparar con una hoja de ruta, un plan de arquitecto o cualquier diagrama formal que facilite una comprensión más profunda de lo que se está diseñando.
El modelado de datos emplea esquemas estandarizados y técnicas formales. Esto proporciona una forma común, consistente y predecible de definir y gestionar los recursos de datos en una organización, o incluso más allá.
Idealmente, los modelos de datos son documentos vivos que evolucionan junto con las necesidades comerciales cambiantes. Desempeñan un papel importante en el apoyo a los procesos de negocio y en la planificación de la arquitectura y la estrategia de TI. Los modelos de datos se pueden compartir con proveedores, socios y/o pares de la industria.
Como cualquier proceso de diseño, el diseño de bases de datos y sistemas de información comienza en un alto nivel de abstracción y se vuelve cada vez más concreto y específico. Los modelos de datos generalmente se pueden dividir en tres categorías, que varían según su grado de abstracción. El proceso comenzará con un modelo conceptual, avanzará a un modelo lógico y concluirá con un modelo físico. Cada tipo de modelo de datos se analiza con más detalle a continuación:
Como disciplina, el modelado de datos invita a los stakeholders a evaluar el procesamiento y almacenamiento de datos con minucioso detalle. Las técnicas de modelado de datos tienen diferentes convenciones que dictan qué símbolos se utilizan para representar los datos, cómo se presentan los modelos y cómo se transmiten los requisitos comerciales. Todos los enfoques proporcionan flujos de trabajo formalizados que incluyen una secuencia de tareas que se realizarán de manera iterativa. Por lo general, esos flujos de trabajo se ven así:
El modelado de datos ha evolucionado junto con los sistemas de gestión de bases de datos, y los tipos de modelos aumentan en complejidad a medida que las necesidades de almacenamiento de datos de las empresas crecen. A continuación, se muestran varios tipos de modelos:
Las bases de datos relacionales emplean con frecuencia el lenguaje de consulta estructurado (SQL) para la gestión de datos. Estas bases de datos funcionan bien para mantener la integridad de los datos y minimizar la redundancia. A menudo se utilizan en sistemas de punto de venta, así como para otros tipos de procesamiento de transacciones.
Dos modelos de datos dimensionales populares son el esquema en estrella, en el que los datos se organizan en hechos (elementos medibles) y dimensiones (información de referencia), donde cada hecho está rodeado por sus dimensiones asociadas en un patrón en forma de estrella. El otro es el esquema de copo de nieve, que se asemeja al esquema de estrella pero incluye capas adicionales de dimensiones asociadas, lo que hace que el patrón de ramificación sea más complejo.
El modelado de datos facilita a los desarrolladores, arquitectos de datos, analistas de negocios y otros stakeholders ver y comprender las relaciones entre los datos en una base de datos o un almacén de datos. Además, puede:
En la actualidad, se utilizan ampliamente numerosas soluciones de ingeniería de software asistida por computadora (CASE) comerciales y de código abierto, incluidas múltiples herramientas de modelado, diagramación y visualización de datos. Estos son algunos ejemplos:
