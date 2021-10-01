ELT ofrece varias ventajas para los usuarios que integran el proceso en sus flujos de trabajo. Echemos un vistazo a algunos de los beneficios notables:

Mover los datos al destino más rápidamente para acelerar la disponibilidad

Cuando se generan grandes cantidades de datos en streaming, ELT permite que esos datos se carguen inmediatamente y los transforma después de que llegan a su destino.

Esto evita cualquier desaceleración que a menudo puede ocurrir si la transformación se produce antes de la función de carga, como en ETL. A menudo, es necesario tomar decisiones en relación con estos datos y las demoras son inaceptables. Un ejemplo de esto es el mercado de valores, que genera grandes cantidades de datos que se consumen en tiempo real.

En escenarios como este, ELT es la solución preferida porque la transformación ocurre después de que los datos llegan a su destino.

Preocupaciones separadas

Debido a que los datos se transforman cuando llegan a su destino, ELT permite que el destinatario de los datos controle la manipulación de datos. Con ELT, el desacoplamiento de las etapas de transformación y carga garantiza que un error de codificación u otro error en la etapa de transformación no afecte a otra etapa.

Evitar problemas al escalar el servidor

ELT utiliza la potencia y el tamaño del almacén de datos para permitir la transformación o la computación escalable a gran escala.

El almacén de datos de destino puede aumentar o disminuir los nodos según sea necesario, particularmente en un escenario de nube donde hay múltiples nodos dentro de cada clúster y múltiples clústeres que se pueden utilizar. Esto permite flexibilidad y escalabilidad bajo demanda.

Ahorrar dinero

ELT requiere un servidor menos potente para la transformación de datos y aprovecha los recursos que ya se encuentran en el almacén. Esto se traduce en ahorros de costos y eficiencia de recursos.

Flexibilidad

ELT permite el uso del repositorio de destino de elección, para flexibilidad de costos y recursos.

Los almacenes de datos utilizan la arquitectura MPP (procesamiento masivo paralelo), incluyendo el almacenamiento de volúmenes de datos basado en memoria en columnas. También se admiten los procesos de data lake que aplican un esquema, o modelo de transformación, tan pronto como se reciben los datos (también denominado "esquema en lectura"). Estos procesos eficientes brindan flexibilidad para grandes cantidades de datos.

funcionamiento continuo

El funcionamiento continuo es ideal para cualquier entorno que requiera un acceso rápido a los datos.

ELT es muy adecuado para los datos utilizados en entornos de nube que a menudo incluirán aplicaciones a las que se accede a pedido de forma continua. Asimismo, la transformación ELT nativa de la nube proporciona la escalabilidad y flexibilidad mencionadas anteriormente.