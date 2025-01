¿Qué es una base de datos NoSQL?

Como sugiere su nombre, las bases de datos documentales almacenan datos en forma de documentos. Pueden ser útiles en la gestión de datos semiestructurados y, por lo general, los datos se almacenan en formatos JSON, XML o BSON. Esto mantiene los datos juntos cuando se utilizan en aplicaciones, lo que reduce la cantidad de traducción necesaria para utilizar los datos. Los desarrolladores también obtienen más flexibilidad, ya que no es necesario que los esquemas de datos coincidan entre documentos (p. ej., name vs. first_name). Sin embargo, esto puede ser problemático para transacciones complejas, lo que lleva a la corrupción de los datos. Los casos de uso más populares de las bases de datos de documentos son los sistemas de gestión de contenidos y los perfiles de usuario. Un ejemplo de una base de datos orientada a documentos es MongoDB, el componente de base de datos de la pila MEAN.

¿Quiere saber más sobre MongoBD? Consulte el tutorial de IBM sobre cómo comenzar a usar IBM Cloud Databases for MongoDB.