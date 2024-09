MEAN, un lote relativamente nuevo, significa MongoDB, Express.js, AngularJS y Node.js. MEAN es un lote end-to-end de JavaScript que se utiliza en gran medida para las aplicaciones preparadas para la nube. Comprender por qué puede utilizarla, identificar ejemplos de cuándo utilizarla e investigar sus componentes individuales puede ayudarle a maximizar el valor de MEAN para el desarrollo de software.