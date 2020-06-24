Cómo elegir las bases de datos adecuadas para microservicios

Aunque hay muchos casos en los que las bases de datos NoSQL son el enfoque lógico adecuado para estructuras de datos particulares, a menudo es difícil superar la flexibilidad y la potencia del modelo relacional. Lo mejor de las bases de datos relacionales es que se pueden "cortar y desmenuzar" de manera muy efectiva los mismos datos en diferentes formas para diferentes propósitos. Trucos como las vistas de base de datos le permiten crear múltiples asignaciones de los mismos datos, algo que suele ser útil cuando se implementa un conjunto de consultas relacionadas de un modelo de datos complejo.

Para profundizar en una comparación de NoSQL y SQL, consulte “SQL y NoSQL: ¿Cuál es la diferencia?“.

Como analizamos en un artículo anterior, si el "límite inferior" de un microservicio es un conjunto de entidades agrupadas en un agregado con el conjunto asociado de servicios que operan con esos datos, implementar las vistas para representar un conjunto de consultas relacionadas es a menudo más fácil y directo con SQL.

Lo vimos por primera vez en el ejemplo del cliente que llevó a nuestro ejemplo simple de Account/lineItem en el artículo anterior. En este caso, había un banco que se esforzaba mucho por hacer que un modelo simple como ese funcionara en una base de datos NoSQL orientada a documentos, solo para ser derrotado por el teorema CAP. Sin embargo, el equipo había elegido ese modelo de datos por todas las razones equivocadas. Optaron por emplear la base de datos orientada a documentos para todos sus diversos microservicios por un deseo equivocado de coherencia arquitectónica.

En este caso, necesitaban todos los atributos del modo ACID, pero no necesitaban fragmentación (por ejemplo, partición); su sistema existente había funcionado durante años con un nivel de rendimiento totalmente aceptable en un modelo relacional, y no preveían un crecimiento enorme. Sin embargo, aunque el núcleo del sistema necesitaba transacciones ACID y no requería partición, eso no era necesariamente cierto para todas las diferentes partes de su sistema. Hay algunas cosas en las que las bases de datos SQL Database son excelentes, y las transacciones ACID son una de ellas. En los sistemas de microservicios, agrupar esas transacciones ACID en torno al conjunto de datos más pequeño en el que operan suele ser el enfoque correcto.

Sin embargo, SQL no significa necesariamente bases de datos SQL tradicionales. Es posible, y sin duda hay lugar para ello en muchas arquitecturas de microservicios, pero SQL también se implementa en al menos otros dos tipos de bases de datos que pueden ser opciones útiles para muchos equipos que implementan microservicios. El primero es "SQL pequeño", que es el dominio de bases de datos de código abierto como MySQL y Postgres. Para muchos equipos que implementan microservicios, estas bases de datos son una opción perfectamente razonable por muchas razones:

Los equipos que están refactorizando aplicaciones existentes en microservicios suelen tener experiencia con SQL e infraestructuras de mapeo relacional de objetos como Hibernate o Spring Persistence. Aprovechar ese conocimiento mientras se mantiene dentro de los límites de un enfoque de microservicios es ciertamente razonable. Estas bases de datos cuentan con un excelente soporte, tanto por parte de la comunidad de código abierto como de muchos proveedores que ofrecen asistencia técnica para ellas. Es relativamente fácil encontrar documentación y tutoriales para ellas y encontrar desarrolladores expertos en ellas. Estas bases de datos son lo suficientemente pequeñas y ligeras como para contenerlas fácilmente y desplegarlas y actualizarlas a través de los mismos mecanismos GitOps que utiliza para el código de su aplicación. Estas bases de datos son compatibles con las versiones SaaS de la mayoría o la totalidad de las nubes públicas hiperescalares.

El principal inconveniente de usar estas bases de datos “pequeñas de SQL” es que a menudo no admiten el mismo nivel de escala (particularmente con respecto al sharding) que las bases de datos empresariales pueden admitir. Sin embargo, esto ha sido abordado admirablemente por un nuevo conjunto de proveedores de bases de datos y proyectos de código abierto que combinan los mejores atributos de bases de datos SQL pequeñas y la escalabilidad de bases de datos NoSQL. A menudo llamadas bases de datos “NewSQL”, incluyen CockroachDB, Apache Trofidion y Clustrix.

Siempre que necesite todas las transacciones ACID, un motor SQL que admita plenamente el modelo relacional y también amplias capacidades de escalado y sharding, las bases de datos NewSQL pueden ser una buena opción para los equipos. No embargo, esa opción tiene un costo: estas bases de datos suelen ser más complejas de configurar y gestionar que las soluciones antiguas de “SQL pequeño”. También es más difícil encontrar personas con habilidades en estas bases de datos. Sin embargo, es necesario tenerlos muy en cuenta a la hora de valorar las diferentes opciones.