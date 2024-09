¿Qué es una base de datos NoSQL?

NoSQL ofrece otras opciones para organizar datos de muchas maneras. Al ofrecer diversas estructuras de datos, NoSQL se puede aplicar al analytics de datos, la gestión de big data, las redes sociales y el desarrollo de aplicaciones móviles.

Una base de datos NoSQL gestiona información mediante cualquiera de estos modelos de datos primarios:

Almacén clave-valor

Por lo general, se considera la forma más simple de bases de datos NoSQL. Este modelo de datos sin esquema está organizado en un diccionario de pares clave-valor, donde cada elemento tiene una clave y un valor. La clave podría ser algo similar a la que se encuentra en una base de datos SQL, como el ID de carrito de compras, mientras que el valor es una matriz de datos, como cada elemento individual que hay en el carrito de compras de ese usuario. Se usa comúnmente para almacenar en caché y guardar información de la sesión del usuario; por ejemplo, carritos de compras. Sin embargo, no es ideal si necesita extraer varios registros a la vez. Redis y Memcached son ejemplos de bases de datos de clave-valor de código abierto.

Almacén de documentos

Como sugiere su nombre, las bases de datos documentales almacenan datos en forma de documentos. Pueden ser útiles en la gestión de datos semiestructurados y, por lo general, los datos se almacenan en formatos JSON, XML o BSON. Esto mantiene los datos juntos cuando se utilizan en aplicaciones, lo que reduce la cantidad de traducción necesaria para utilizar los datos. Los desarrolladores también obtienen más flexibilidad, ya que no es necesario que los esquemas de datos coincidan entre documentos (p. ej., name vs. first_name). Sin embargo, esto puede ser problemático para transacciones complejas, lo que lleva a la corrupción de los datos. Los casos de uso más populares de las bases de datos de documentos son los sistemas de gestión de contenidos y los perfiles de usuario. Un ejemplo de una base de datos orientada a documentos es MongoDB, el componente de base de datos de la pila MEAN.

¿Quiere saber más sobre MongoBD? Consulte el tutorial de IBM sobre cómo comenzar a usar IBM® Cloud Databases for MongoDB.

Almacén de columnas anchas

Estas bases de datos almacenan información en columnas, lo que permite a los usuarios acceder solo a las columnas específicas que necesitan sin asignar memoria adicional a datos irrelevantes. Esta base de datos intenta resolver las deficiencias de los valores clave y los almacenes de documentos, pero, dado que puede ser un sistema más complejo de gestionar, no se recomienda su uso para equipos y proyectos más nuevos. Apache HBase y Apache Cassandra son ejemplos de bases de datos de código abierto y columna ancha. Apache HBase se basa en Hadoop Distributed Files System, que proporciona una forma de almacenar conjuntos de datos dispersos, que se utilizan comúnmente en muchas aplicaciones de big data. Apache Cassandra, por otro lado, ha sido diseñado para gestionar grandes cantidades de datos en múltiples servidores y agrupaciones que abarcan varios centros de datos. Se ha utilizado para una variedad de casos de uso, como sitios web de redes sociales y analytics de datos en tiempo real.

Almacén de gráficos

Este tipo de base de datos suele albergar datos de un gráfico de conocimiento. Los elementos de datos se almacenan como nodos, edges y propiedades. Cualquier objeto, lugar o persona puede ser un nodo. Un edge define la relación entre los nodos. Por ejemplo, un nodo podría ser un cliente, como IBM, y una agencia, como Ogilvy. Una ventaja sería categorizar la relación como una relación de cliente entre IBM y Ogilvy.

Las bases de datos de gráficos se utilizan para almacenar y gestionar una red de conexiones entre elementos dentro del gráfico.Neo4j (enlace externo a IBM), un servicio de base de datos gráfica basado en Java con una edición comunitaria de código abierto en la que los usuarios pueden adquirir licencias para copias de seguridad en línea y extensiones de alta disponibilidad, o una versión con licencia preempaquetada con copias de seguridad y extensiones incluidas.

Almacén en memoria

Con este tipo de bases de datos, como IBM® solidDB, los datos residen en la memoria principal en lugar de en el disco, lo que hace que el acceso a los datos sea más rápido que con las bases de datos convencionales basadas en disco.

Ejemplos de bases de datos NoSQL

Muchas empresas han ingresado al ámbito NoSQL. Además de las mencionadas anteriormente, estas son algunas bases de datos NoSQL populares:

Apache CouchDB, una base de datos fundamentada en documentos JSON de código abierto que utiliza JavaScript como lenguaje de consulta.

Elasticsearch, una base de datos fundamentada en documentos que incluye un motor de búsqueda de texto completo.

Couchbase, una base de datos de valores clave y documentos que permite a los desarrolladores crear aplicaciones receptivas y flexibles para la computación en la nube, móvil y edge.

