Le damos la bienvenida al podcast Mixture of Experts, su desglose semanal de las noticias de la industria de la IA. El presentador Tim Hwang habla con un panel de ingenieros, investigadores, líderes de productos y otros profesionales de talla mundial, que ayudan a separar las noticias de la IA del revuelo a su alrededor.

Desde investigaciones innovadoras hasta aplicaciones prácticas, cada episodio ofrece una combinación equilibrada de análisis de expertos y opiniones sobre hacia dónde se dirige la industria. Explore cómo la IA está transformando la empresa, impulsando la eficiencia y desbloqueando nuevas oportunidades de crecimiento. Ya sea un profesional experimentado que busca mantenerse a la vanguardia o un entusiasta curioso sobre el futuro de la tecnología, Mixture of Experts ofrece insights y conocimientos prácticos.

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