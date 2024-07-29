Think 2026. 4–7 de mayo Boston, MA Donde los visionarios determinan la próxima era de la IA agéntica.

Mixture of Experts

Escuche análisis de expertos sobre las últimas noticias, tendencias e innovaciones de IA y su impacto en los negocios

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Acerca de Mixture of Experts

Le damos la bienvenida al podcast Mixture of Experts, su desglose semanal de las noticias de la industria de la IA. El presentador Tim Hwang habla con un panel de ingenieros, investigadores, líderes de productos y otros profesionales de talla mundial, que ayudan a separar las noticias de la IA del revuelo a su alrededor.

Desde investigaciones innovadoras hasta aplicaciones prácticas, cada episodio ofrece una combinación equilibrada de análisis de expertos y opiniones sobre hacia dónde se dirige la industria. Explore cómo la IA está transformando la empresa, impulsando la eficiencia y desbloqueando nuevas oportunidades de crecimiento. Ya sea un profesional experimentado que busca mantenerse a la vanguardia o un entusiasta curioso sobre el futuro de la tecnología, Mixture of Experts ofrece insights y conocimientos prácticos.

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Adopción de agentes de IA: de científicos a directores financieros

Los agentes de IA están transformando el sector inmobiliario, la investigación científica y las finanzas empresariales. El episodio 100 explora las ventas de viviendas de ChatGPT, la adopción de Claude Code y el laboratorio de IA de Adobe.
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NVIDIA NemoClaw, el cambio de OpenAI y los agentes de Shopify

NVIDIA GTC muestra NemoClaw, Anthropic lanza un nuevo instituto, Shopify presenta agentes de compras y OpenAI se centra en el ámbito empresarial y el código.
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Seguridad del código de IA: agentes Codex y minería de criptomonedas

OpenAI lanza Codex Security, los agentes de IA extraen criptomonedas de forma autónoma y la concientización de evaluación amenaza los puntos de referencia. Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana.
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Dentro de la plataforma de agentes de Perplexity Computer

Perplexity Computer lanza la orquestación de agentes, Claude importa la memoria, NullClaw minimiza los agentes de IA y Tilly Norwood se convierte en el primer actor de IA.

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Explicación de la modernización del mainframe: COBOL e IA

IA como creador frente a herramienta, modernización del mainframe con COBOL, barreras globales de adopción de IA y protección de agentes de IA a través de operaciones de agentes.

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El hub de IA de 200 mil millones de dólares de la India y Claude crea un compilador C

Acuerdo de infraestructura de IA de 200 mil millones de dólares de Google en India, Claude construye un compilador C en 2 semanas, vulnerabilidades de seguridad del agente de IA y el problema del retorno de la inversión (ROI) empresarial.
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El uso de Copilot revela patrones de adopción de la IA

El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de instrucciones de Ralph Wiggum, India AI Summit y el bombardeo publicitario del Super Bowl de la IA.
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Anthropic frente a OpenAI: Claude Opus 4.6 y GPT-5.3-Codex

Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI se lanzaron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.

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El lanzamiento de Codex y el caos de OpenClaw/Moltbook: esta semana en agentes de IA

Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de programación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana!
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OpenClaw (Moltbot, Clawdbot): los agentes de código abierto se generalizan

Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, se presentaron el ensayo sobre la adolescencia de la IA de Dario Amodei, IBM Grammy IQ y el chip Maia 200 de Microsoft.
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La nueva carrera de la IA: innovación empresarial en 2026

OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code tiene su momento decisivo y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el episodio de Mixture of Experts de hoy!

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Análisis de Claude Cowork y Apple elige a Gemini

Claude Cowork lleva agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds adopta el vibe coding. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
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Lo más destacado de la IA en CES 2026: NVIDIA Rubin y gadgets asombrosos

Rubin de NVIDIA promete 5 veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2 mil millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
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Revisión del año de IA: tendencias que darán forma a 2026

Nuestros expertos revisan los avances de la IA de 2025 y predicen las tendencias de 2026. Se analizó la escasez de hardware de IA, las ganancias del código abierto, los superagentes y la evolución multimodal.

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3 de enero | Episodio 36 OpenAI o3, DeepSeek-V3 y la apuesta por la IA de Brundage/Marcus Ver el episodio 36 10 de enero | Episodio 37 CES 2025, NVIDIA DIGITS, fallas de Apple Intelligence y reflexiones de Sam Altman Ver el episodio 37 17 de enero | Episodio 38 Rumores de valoración de Anthropic, Microsoft CoreAI, actualizaciones de NotebookLM y agentes de IA en finanzas Ver el episodio 38 24 de enero | Episodio 39 DeepSeek-R1, Mistral IPO, controversia de FrontierMath e informe del asistente de código de IDC Ver el episodio 39 31 de enero | Episodio 40 Datos de DeepSeek frente al revuelo, destilación modelo y competencia de código abierto Ver el episodio 40 7 de febrero | Episodio 41 Investigación profunda de OpenAI, o3-mini, AI Action Summit y clasificadores constitucionales de Anthropic Vea el episodio 41 14 de febrero | Episodio 42 Paris AI Summit, “Tres observaciones” de Altman y el Índice económico de Anthropic Vea el episodio 42 21 de febrero | Episodio 43 Investigación profunda, chip de inferencia OpenAI, pequeños VLM y ofertas de empleo de agentes de IA Ver episodio 43 27 de febrero | Episodio 44 Claude 3.7 Sonnet, agentes BeeAI, Granite 3.2 y desalineación emergente Ver el episodio 44 7 de marzo | Episodio 45 Salto cuántico, protocolo de contexto de modelo, CoreWeave IPO y un compañero de voz de IA Ver el episodio 45 14 de marzo | Episodio 46 Claude 3.7 Sonnet, agentes BeeAI, Granite 3.2 y desalineación emergente Ver el episodio 46 21 de marzo | Episodio 47 NVIDIA GTC, modelos de razonamiento de Baidu y generación de imágenes con IA Gemini Ver el episodio 47 28 de marzo | Episodio 48 Generación de imágenes DeepSeek-V3-0324, Gemini Canvas y GPT-4o Ver el episodio 48
3 de mayo | Episodio 1 Problemas con Rabbit AI, chatbot GPT-2, OpenAI y el Financial Times Ver el episodio 1 10 de mayo | Episodio 2 El estado del código abierto, InspectorRAGet y lo que está pasando con Kolmogorov-Arnold Networks Ver el episodio 2 17 de mayo | Episodio 3 GPT-4o, descripciones generales de la IA y nuestro futuro multimodal Ver el episodio 3 24 de mayo | Episodio 4 Scarlett Johansson, FMTI y Think 2024 Ver el episodio 4 31 de mayo | Episodio 5 Descripciones generales de la IA de Google, Golde Gate Claude, la “computadora ballena” y las leyes de escala Vea el episodio 5 7 de junio | Episodio 6 Seguridad de la IA, evaluación comparativa de RAG e IA responsable en ACM FAccT Conference Ver el episodio 6 14 de junio | Episodio 7 Reacciones a WWDC24 de Apple e interpretabilidad mecánica Ver el episodio 7 21 de junio | Episodio 8 Modelos Nemotron-4 340B de NVIDIA, Safe Superintelligence Inc. y agentes de IA Vea el episodio 8 28 de junio | Episodio 9 Claude 3.5 Sonnet, BIRD-SQL y lo último en AI slop Vea el episodio 9 3 de julio | Episodio 10 Hardware de IA: entrenamiento, inferencia, dispositivos y optimización de modelos Ver el episodio 10 12 de julio | Episodio 11 IA en Wimbledon, ChatGPT para programar y escalar con personajes de IA Ver el episodio 11 19 de julio | Episodio 12 Informe de Goldman Sachs sobre IA generativa, Claude 2.0 Engineer y demandas de la RIAA Ver el episodio 12 26 de julio | Episodio 13 Llama 3.1 de Meta, Mistral Large 2 y gran interés en modelos pequeños Ver el episodio 13 2 de agosto | Episodio 14 SAM 2, friend.com y ¿se abandonarán los proyectos de IA generativa? Ver el episodio 14 9 de agosto | Episodio 15 Resultados estructurados de OpenAI, “adquisición” de character.ai, ¿y es una burbuja de IA? Vea el episodio 15 16 de agosto | Episodio 16 Costo de una filtración de datos 2024 y Project Strawberry de OpenAI Ver el episodio 16 23 de agosto | Episodio 17 Agente Q, sin IA en el arte y AMD adquiere ZT Systems Ver el episodio 17 30 de agosto | Episodio 18 El revuelo de Cursor, Perplexity presenta anuncios y la IA en el US Open Ver el episodio 18 6 de septiembre | Episodio 19 Robot NEO 1X, chips OpenAI, el científico de IA y el futuro de la ingeniería rápida Vea el episodio 19 13 de septiembre | Episodio 20 Apple Intelligence, Reflection 70B, agentes de IA de código abierto e ideas de investigación de LLM Ver el episodio 20 20 de septiembre | Episodio 21 Vista previa de OpenAI o1, Agentforce, IA en el fútbol de fantasía y desaprendizaje automático Ver el episodio 21 27 de septiembre | Episodio 22 Llama 3.2, AI Snake Oil e IA generativa para la sustentabilidad Ver el episodio 22 4 de octubre | Episodio 23 NotebookLM, OpenAI DevDay y ¿la IA prevendrá los ataques de phishing? Ver el episodio 23 11 de octubre | Episodio 24 La IA en los premios Nobel, la llegada de DGX B200 y la ronda de financiación de 40 millones de dólares de Unstructured Ver el episodio 24 18 de octubre | Episodio 25 18 de octubre | Episodio 25 Machines of Loving Grace, Entropix, IA y elecciones, y GSM8K Ver el episodio 25 25 de octubre | Episodio 26 IBM Granite 3.0, el modelo de IA Nemotron de NVIDIA y la recaudación de fondos de Perplexity Ver el episodio 26 1 de noviembre | Episodio 27 El futuro de los agentes, el consumo energético de la IA, el uso informático de Anthropic y la marca de agua de Google en la IA Ver el episodio 27 8 de noviembre | Episodio 28 SearchGPT, de Naptime a Big Sleep, y actualizaciones de GitHub Octoverse Ver el episodio 28 15 de noviembre | Episodio 29 Escalar la IA, el futuro dirigido por agentes de IA y la carrera hacia la AGI Ver el episodio 29 22 de noviembre | Episodio 30 “Memoria casi infinita”, Microsoft Ignite, FrontierMath y AlphaFold3 Ver el episodio 30 27 de noviembre | Episodio 31 IA en la educación: seguridad, alfabetización y predicciones Ver el episodio 31 6 de diciembre | Episodio 32 Dentro de AWS re:Invent 2024, LLM Flowbreaking y David Mayer Ver el episodio 32 13 de diciembre | Episodio 33 12 días de OpenAI, NeurIPS, premio ARC y Llama 3.3 70B Ver el episodio 33 20 de diciembre | Episodio 34 IBM Granite 3.1, NVIDIA Jetson, robo de modelos de IA y ¿se acabó el preentrenamiento? Ver el episodio 34 27 de diciembre | Episodio 35 2024 Rewind: avances en modelos de IA, agentes, hardware y productos Ver el episodio 35
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