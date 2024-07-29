Escuche análisis de expertos sobre las últimas noticias, tendencias e innovaciones de IA y su impacto en los negocios
Le damos la bienvenida al podcast Mixture of Experts, su desglose semanal de las noticias de la industria de la IA. El presentador Tim Hwang habla con un panel de ingenieros, investigadores, líderes de productos y otros profesionales de talla mundial, que ayudan a separar las noticias de la IA del revuelo a su alrededor.
Desde investigaciones innovadoras hasta aplicaciones prácticas, cada episodio ofrece una combinación equilibrada de análisis de expertos y opiniones sobre hacia dónde se dirige la industria. Explore cómo la IA está transformando la empresa, impulsando la eficiencia y desbloqueando nuevas oportunidades de crecimiento. Ya sea un profesional experimentado que busca mantenerse a la vanguardia o un entusiasta curioso sobre el futuro de la tecnología, Mixture of Experts ofrece insights y conocimientos prácticos.
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paceX presenta su solicitud de salida a bolsa con una visión centrada en la infraestructura de IA; el bot de IA de Bluesky es bloqueado; y la descarga cognitiva frente a la rendición. Sintonice Mixture of Experts.
Episodio 101: Salida a bolsa de SpaceX y centros de datos de IA en el espacio
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI se lanzaron en menos de una hora. Analizamos la batalla por la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Episodio adicional: Anthropic frente a OpenAI: Claude Opus 4.6 y GPT-5.3-Codex
Los agentes de IA están transformando el sector inmobiliario, la investigación científica y las finanzas empresariales. El episodio 100 explora las ventas de viviendas de ChatGPT, la adopción de Claude Code y el laboratorio de IA de Adobe.
NVIDIA GTC muestra NemoClaw, Anthropic lanza un nuevo instituto, Shopify presenta agentes de compras y OpenAI se centra en el ámbito empresarial y el código.
OpenAI lanza Codex Security, los agentes de IA extraen criptomonedas de forma autónoma y la concientización de evaluación amenaza los puntos de referencia. Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana.
Perplexity Computer lanza la orquestación de agentes, Claude importa la memoria, NullClaw minimiza los agentes de IA y Tilly Norwood se convierte en el primer actor de IA.
IA como creador frente a herramienta, modernización del mainframe con COBOL, barreras globales de adopción de IA y protección de agentes de IA a través de operaciones de agentes.
Acuerdo de infraestructura de IA de 200 mil millones de dólares de Google en India, Claude construye un compilador C en 2 semanas, vulnerabilidades de seguridad del agente de IA y el problema del retorno de la inversión (ROI) empresarial.
El informe de uso de Copilot de Microsoft revela sorprendentes tendencias de adopción de la IA, además de instrucciones de Ralph Wiggum, India AI Summit y el bombardeo publicitario del Super Bowl de la IA.
Claude Opus 4.6 de Anthropic y GPT-5.3-Codex de OpenAI se lanzaron en una hora. Analizamos la batalla de la IA empresarial y lo que significa para los desarrolladores.
Se lanza la aplicación OpenAI Codex para agentes de programación, mientras que Moltbook, la red social exclusiva para agentes, expone los riesgos de seguridad. ¡Sintonice el episodio de Mixture of Experts de esta semana!
Moltbot (anteriormente Clawdbot) provoca la revolución de los agentes de código abierto, se presentaron el ensayo sobre la adolescencia de la IA de Dario Amodei, IBM Grammy IQ y el chip Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT, Claude Code tiene su momento decisivo y el informe Enterprise 2030 de IBV revela el futuro de la innovación en IA. ¡Escuche el episodio de Mixture of Experts de hoy!
Claude Cowork lleva agentes de IA a su escritorio, Apple cambia a Google Gemini para Siri y Linus Torvalds adopta el vibe coding. ¡Todo eso y más en Mixture of Experts de esta semana!
Rubin de NVIDIA promete 5 veces más rendimiento, Meta adquiere Manus AI por 2 mil millones de dólares y la arquitectura MHC de DeepSeek redefine la eficiencia del entrenamiento de modelos.
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