Las licencias de software son, por decirlo suavemente, complejas. No solo los derechos de propiedad intelectual (para eso, sugiero consultar “An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property” de Besen & Raskind y Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law de Rosen), sino específicamente por qué debería importarle una licencia y tendencias en el ámbito de las bases de datos de código abierto que tienen implicaciones para su negocio.

¿Está listo?

Primero, hablemos de licencias

Todas las licencias de software conllevan reglas y regulaciones sobre cómo usar la tecnología que debe seguir. Eso significa que las licencias del software que adopte pueden tener un impacto tangible en su forma de hacer negocios. Ignorar o violar estas reglas puede exponerlo a riesgos legales, pérdidas financieras y, francamente, empañar la reputación de su empresa. Ya sea que esté comprando software o adoptando tecnologías de código abierto, la licencia en última instancia limitará el uso del código de alguna manera. Todo esto para decir que tenga en cuenta estas limitaciones a medida que desarrolla su producto para ayudar a mitigar el riesgo legal a largo plazo.

A continuación, tenga en cuenta que las licencias no son fijas. De hecho, en este momento, muchas empresas que respaldan proyectos de bases de datos de código abierto están en proceso de cambiar sus licencias de bases de datos para que sean más restrictivas. Dependiendo de su caso de uso, eso puede significar que si ha estado usando una base de datos de forma gratuita, ahora puede estar expuesto a acciones legales. No es para asustarlo; es solo para asegurarse de que se mantenga alerta. A medida que se producen estos cambios, es importante reaccionar adecuadamente. En algunos casos, un cambio de licencia puede requerir rediseñar un servicio, adoptar una base de datos diferente o celebrar un acuerdo comercial con el proveedor.

Exploremos este problema con más detalle

Aquellos que frecuentan Hacker News o TechCrunch no serán ajenos a la conversación en torno al software de código abierto y de bases de datos comerciales. Esto es lo esencial: en los últimos tres años, ha estallado un debate debido a una confluencia de factores como el crecimiento de los principales proveedores de nube pública y el éxito en el mercado, o la falta de este, de los proveedores de bases de datos centradas en código abierto.

Dicho esto, la relación entre el software libre y el software propietario no es binaria; es, por supuesto, un espectro:

Nota: La distancia ilustrada no es científica: la relatividad es más importante.

En el espectro anterior, en el extremo izquierdo, hay licencias de software de bases de datos comerciales o patentadas, como Oracle, IBM Db2 y Microsoft SQL Server. Se trata de tecnologías potentes y ricas en características que impulsan las cargas de trabajo en todos los verticales de las industrias. Al comprar este software de un proveedor, o como un servicio en la nube, está pagando una prima para obtener acceso a lo siguiente:

Soporte a nivel de código

Un sólido ecosistema de herramientas

Servicios profesionales y consultores

Visibilidad e influencia en la hoja de ruta de esa base de datos

A la derecha, hay software de dominio público. Este software no tiene derechos de autor, lo que significa que puede modificarse, distribuirse o venderse sin restricciones. Los proyectos que se encuentran cerca del extremo derecho del espectro a menudo se rigen por los estándares de un tercero imparcial y sin sesgo, como Apache Software Foundation o Linux Foundation.

La Open Source Initiative (OSI) mantiene una lista generalmente aceptada de lo que es y lo que no es una licencia de código abierto. En general, el software de código abierto se caracteriza por la capacidad de "bifurcar el código". Esto significa que si la dirección del proyecto (software) no concuerda con lo que necesita o desea, puede modificar o editar el código como mejor le parezca.

El uso de una tecnología de código abierto es particularmente atractivo debido a los cero costos de licencia, una mayor transparencia en el desarrollo y la innovación que proviene de una diversidad de partes interesadas, mantenedores y espacios problemáticos. En comparación con el software comercial, con el software de código abierto, se renuncia a la influencia de la hoja de ruta, a las garantías en torno a la corrección de errores o parches de seguridad y a los contratos, y se obtiene una dependencia cero del proveedor y una mayor flexibilidad de la línea de negocio. (Puede ver que es una compensación que usted y su equipo deben considerar cuidadosamente).

Siguiendo el recorrido del gráfico anterior de izquierda a derecha, hay diferentes niveles de permisividad de licencias, como Apache 2.0, MPL y GPL 3.0.

Ejemplos de bases de datos asignadas a licencias

Un poco de historia para el contexto

A finales de la década de 2000, la mayoría de los proveedores de bases de datos nacientes se dirigían al mercado como "código abierto" para obtener un fácil acceso a la adopción y la mentalidad de los desarrolladores. Es posible que conozca empresas de este campo, como Mongo Inc., Redis Labs y Elastic. Estas empresas desarrollaron proyectos comunitarios como MongoDB, Redis y Elasticsearch, pero buscaron monetizar esa inversión con versiones de Enterprise License, implementaciones gestionadas en la nube o servicios profesionales.

Sin embargo, el cambio de paradigma de la computación en la nube ha hecho que este modelo de negocio sea precario porque los principales proveedores pueden proporcionar fácilmente estas tecnologías como un servicio gestionado nativo de la plataforma de primera clase. Estas ofertas se entregan con integraciones atractivas para seguridad, cumplimiento, monitoreo y registro en sus respectivas nubes, sin proporcionar una compensación garantizada a los creadores del software.

En los últimos años, las empresas han reevaluado su ruta al mercado. Ahora, los vemos adoptar modelos de licencias que protegen sus inversiones en desarrollo. Por ejemplo, MongoDB , Redis Labs y Confluent, con diversos grados de gravedad, cambiaron las licencias de partes de código para evitar que otras compañías las ejecuten como un servicio sin compensación.

“Entonces, Josh, ¿cuál es su consejo?” Gran pregunta.

Mire, hay buenas razones para usar bases de datos comerciales y/o de código abierto. Lo importante es que sepa en qué se está metiendo usted y su empresa. Revise la licencia antes de construir una aplicación para asegurarse de que su proyecto es conforme, y si, en cambio, está buscando elegir una licencia para un proyecto de código abierto, consulte la página web "Elegir una licencia" de Github.

Por lo tanto, una consideración importante son las licencias porque nadie quiere ser demandado. La otra son las familias de modelos de datos, pero por una razón diferente. Al crear una aplicación, conocer los tipos de modelos de datos le ayudará a elegir la herramienta adecuada para el trabajo.