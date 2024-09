¿Qué es PostgreSQL?

IBM Cloud Databases for PostgreSQL es una oferta de base de datos totalmente gestionada que elimina el trabajo pesado de la gestión de bases de datos, de tal manera que los desarrolladores puedan volver a crear productos nuevos e innovadores. Con Databases for PostgreSQL, no es necesario ser un experto para configurar PostgreSQL en su empresa. Los años de experiencia de IBM en administración de PostgreSQL, gestión de bases de datos e integraciones basadas en la nube pueden darle la tranquilidad de saber que la seguridad, el cumplimiento, la escalabilidad y la confiabilidad de su empresa están en las manos adecuadas.