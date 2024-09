¿Qué es Kubernetes?

Los contenedores son componentes de aplicaciones livianos y ejecutables que combinan el código fuente con todas las bibliotecas y dependencias del sistema operativo (SO) necesarias para ejecutar el código en cualquier entorno.

Los contenedores usan una forma de virtualización del SO que permite que varias aplicaciones compartan una sola instancia de un SO aislando los procesos y controlando la cantidad de CPU, memoria y disco a la que pueden acceder esos procesos. Debido a que son más pequeños, más eficientes en el uso de los recursos y más portátiles que las máquinas virtuales (VM), los contenedores se convirtieron en las unidades de cómputo de facto de las aplicaciones nativas de la nube modernas. Los contenedores también son más eficientes en el uso de los recursos. Le permiten ejecutar más aplicaciones en menos máquinas (servidores virtuales y servidores físicos) con menos instancias de SO.

Dado que los contenedores pueden ejecutarse de manera constante en cualquier lugar, se volvieron críticos para la arquitectura subyacente que admite entornos híbridos multinube, la combinación de on premises, nube privada, nube pública y más de un servicio en la nube de más de un proveedor de nube.