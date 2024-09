Máquinas virtuales Windows

La mayoría de los hipervisores admiten máquinas virtuales que ejecutan el sistema operativo Windows como huésped. El hipervisor Hyper-V de Microsoft viene como parte del sistema operativo Windows. Cuando se instala, crea una partición primaria que contiene a ambos, a sí mismo y al sistema operativo Windows primario, cada uno de los cuales obtiene acceso privilegiado al hardware. Otros sistemas operativos, incluidos los huéspedes de Windows, se ejecutan en particiones secundarias que se comunican con el hardware a través de la partición primaria.

Máquinas virtuales Android

El sistema operativo Android de código abierto de Google es común en dispositivos móviles y dispositivos domésticos conectados, como dispositivos de entretenimiento en el hogar. El sistema operativo Android solo se ejecuta en la arquitectura de procesador ARM que es común en estos dispositivos, pero es posible que los fanáticos, los jugadores de Android o los desarrolladores de software deseen ejecutarlo en PC.

Esto es un problema, ya que las PC se ejecutan en una arquitectura de procesador x86 completamente diferente y un hipervisor de virtualización de hardware solo pasa instrucciones entre la VM y la CPU. No los traduce para procesadores con diferentes conjuntos de instrucciones. Hay varios proyectos para abordar este problema.

Algunos proyectos, como Shashlik o Genymotion, utilizan un emulador que vuelve a crear la arquitectura ARM en software. Una alternativa, el proyecto Android-x86, migra el Android a la arquitectura x86. Para ejecutarlo, hay que instalar el programa Android-x86 como una máquina virtual utilizando el hipervisor VirtualBox de tipo 2. Otra alternativa, Anbox, ejecuta el sistema operativo Android en el kernel de un sistema operativo Linux host.

Máquinas virtuales Mac

Apple solo permite que su sistema macOS se ejecute en hardware de Apple, y prohíbe a las personas que lo ejecuten en un hardware que no sea de Apple como una VM o de otro modo, bajo su acuerdo de licencia de usuario final. Es posible utilizar hipervisores de tipo 2 en un hardware Mac para crear máquinas virtuales con un huésped de macOS.

Máquinas virtuales iOS

Actualmente, no es posible ejecutar iOS en una máquina virtual porque Apple controla estrictamente su sistema operativo iOS y no permite que se ejecute en otros dispositivos que no sean iOS.

Lo más parecido a una VM de iOS es el simulador de iPhone que se envía con el entorno de desarrollo integrado Xcode, que simula todo el sistema de iPhone en software.

Máquinas virtuales Java

La plataforma Java es un entorno de ejecución para programas escritos en el lenguaje de desarrollo de software de Java. La promesa de Java era la funcionalidad de "escribir una vez y ejecutar en cualquier lugar". Esto significa que cualquier programa Java puede ejecutarse en cualquier hardware que ejecute la plataforma Java. Para conseguirlo, la plataforma Java incluye una máquina virtual Java (JVM).

Los programas Java contienen bytecode, que son instrucciones para la JVM. La JVM compila este código de bytes en el código de máquina, que es el idioma de nivel inferior utilizado por la computadora host. La JVM en la plataforma Java de una plataforma de computación creará un conjunto diferente de instrucciones de código de máquina para la JVM en otra, basándose en el código de máquina que espera el procesador.

Por lo tanto, la JVM no ejecuta un sistema operativo completo y no utiliza un hipervisor como otras máquinas virtuales. En su lugar, traduce programas de software de nivel de aplicación para ejecutar en un hardware particular.

Para obtener más información acerca de Java, vea "Java: una guía completa".

Máquinas virtuales de Python

Al igual que la JVM, la VM de Python no se ejecuta en un hipervisor y no contiene un sistema operativo huésped. Es una herramienta que permite que los programas escritos en el lenguaje de programación Python se ejecuten en diversas CPU.

Similar a Java, Python traduce sus programas en un formato intermedio llamado bytecode y lo almacena en un archivo listo para su ejecución. Cuando se ejecuta el programa, la VM de Python convierte el código de bytes en código de máquina para obtener una ejecución rápida.

Máquinas virtuales Linux

Linux es un sistema operativo huésped común utilizado en muchas máquinas virtuales. También es un sistema operativo host común utilizado para ejecutar máquinas virtuales e incluso tiene su propio hipervisor llamado máquina virtual basada en kernel (KVM). El kernel principal de Linux ha incluido la KVM desde 2007. Aunque es un proyecto de código abierto, Red Hat ahora es propietario de la compañía original que desarrolló la KVM.

Máquinas virtuales VMware

VMware fue un proveedor de software de virtualización temprano y ahora es un proveedor popular tanto de hipervisor de tipo 1 como de hipervisor de tipo 2 y software de VM para clientes empresariales.

"VMware: una guía completa" proporciona una visión general completa de todo lo relacionado con VMware.

Máquinas virtuales Ubuntu

Ubuntu es una distribución de Linux producida por Canonical. Está disponible en versiones de desktop y de servidor, que se pueden instalar como VM. Ubuntu se puede implementar como sistema operativo huésped en Microsoft Hyper-V. Proporciona una versión optimizada de Ubuntu Desktop que funciona bien en el modo de sesión mejorado de Hyper-V, lo que proporciona una estrecha integración entre el host de Windows y la VM de Ubuntu. Incluye soporte para la integración de portapapeles, redimensionamiento dinámico de desktop, carpetas compartidas y movimiento del ratón entre los desktop host y huésped.