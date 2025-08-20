¿Qué es una nube privada?

Una nube privada es un entorno de computación en la nube dedicado a un solo cliente. Combina muchos de los beneficios de la computación en la nube con la seguridad y el control de la infraestructura de TI local.
Una nube privada (también conocida como nube interna o nube corporativa) es un entorno de computación en la nube en el que todos los recursos de hardware y software están dedicados exclusivamente a un único cliente y solo ese cliente puede acceder a ellos. Una nube privada combina muchos de los beneficios de la computación en la nube, incluida la flexibilidad, la escalabilidad y la facilidad de prestación de servicios, con el control de acceso, la seguridad y la personalización de recursos de la infraestructura local.
Muchas empresas eligen la nube privada en lugar de la nube pública (servicios de computación en la nube entregados a través de una infraestructura compartida por varios clientes) porque la nube privada es una forma más fácil (o la única) de cumplir con los requisitos de conformidad normativa. Otros eligen la nube privada porque sus cargas de trabajo incluyen documentos confidenciales, propiedad intelectual, información de identificación personal (PII), registros médicos, datos financieros u otros datos confidenciales.
Al crear una arquitectura de nube privada de acuerdo con los principios nativos de la nube, una organización se da a sí misma la flexibilidad para mover fácilmente cargas de trabajo a la nube pública o ejecutarlas dentro de un entorno de nube híbrida (nube pública y privada mixta) cuando estén listos.
La nube privada es un entorno de inquilino único, lo que significa que todos los recursos son accesibles para un solo cliente. Esto se conoce como acceso aislado. Las nubes privadas normalmente se alojan en las instalaciones en el centro de datos del cliente. Pero las nubes privadas también pueden alojarse en la infraestructura de un proveedor de nube independiente o construirse sobre una infraestructura alquilada alojada en un centro de datos externo. Los modelos de gestión también varían: el cliente puede gestionar todo él mismo o subcontratar la gestión parcial o total a un proveedor de servicios.
Además del modelo de un solo inquilino, la nube privada se basa en las mismas tecnologías que otras nubes, tecnologías que permiten al cliente suministrar y configurar servidores virtuales y recursos informáticos a pedido, para escalar rápida y fácilmente (incluso automáticamente) para hacer frente a picos de uso y tráfico, implementar redundancia para alta disponibilidad y optimizar la utilización de recursos en general.
Estas tecnologías incluyen lo siguiente:
Además, los usuarios de la nube privada pueden adoptar arquitecturas y prácticas de aplicaciones nativas en la nube, como DevOps, contenedores y microservicios, que brindan eficiencia y flexibilidad aún mayores y permiten una transición sin problemas a una nube pública o un entorno de nube híbrida preparados para el futuro.
La creación de una nube privada permite que cualquier negocio, incluso aquellos en industrias altamente reguladas, disfruten de los muchos beneficios de la computación en la nube sin sacrificar la seguridad, el control y la personalización. Las ventajas específicas de la nube privada incluyen las siguientes:
La principal desventaja de la nube privada es el costo más alto, que puede incluir el costo de comprar e instalar nuevo hardware y software y el costo de gestionarlo (que puede implicar la contratación de personal de TI adicional). Otra desventaja es la flexibilidad limitada: una vez que una organización invierte en hardware y software para su nube privada, agregar capacidad o nuevas funcionalidades requiere compras adicionales. La nube privada virtual y los servicios gestionados en la nube (vea más abajo) pueden reducir estas desventajas hasta cierto punto.
La nube pública es un entorno de nube multi-inquilino, donde los mismos recursos informáticos se comparten entre varios clientes, a veces cientos o miles de ellos. En la nube pública, un proveedor de servicios en la nube es propietario y mantiene la infraestructura, y el acceso a los recursos se ofrece mediante suscripción o pago por uso. El modelo es similar a la forma en que compramos los servicios públicos, como el acceso al agua de un municipio o la electricidad a nuestros hogares.
La nube pública sacrifica gran parte del control y seguridad de la nube privada, pero proporciona importantes beneficios a cambio:
Vea el siguiente video para obtener más detalles acerca de la nube pública:
Una nube híbrida integra infraestructuras de nubes públicas y privadas. En este modelo, los dos tipos de nube se unen en una única infraestructura flexible, y la empresa puede elegir el entorno de nube óptimo para cada aplicación o carga de trabajo individual. Para aprovechar al máximo este tipo de computación en la nube, una empresa debe confiar en tecnologías y herramientas de orquestación que le permitan mover cargas de trabajo sin interrupciones entre los dos entornos, para poder cumplir con los requisitos de rendimiento, costo, conformidad y seguridad.
Una nube híbrida puede permitir una división ideal del trabajo: una empresa puede mantener datos y aplicaciones confidenciales que no se pueden migrar fácilmente a la nube en su centro de datos local y usar la nube pública para acceder a aplicaciones de Software como servicio (SaaS) y cualquier plataforma, almacenamiento o capacidad informática adicional que pueda necesitar. Es este enfoque de "lo mejor de ambos mundos" el que impulsa un aumento continuo en la adopción de la nube híbrida: el 81 % de los encuestados en una encuesta reciente de Gartner (enlace externo a ibm.com) indicó que trabajan con varios proveedores de infraestructura de nube pública y modelos de gestión.
Una nube privada virtual (VPC) es un servicio de un proveedor de nube pública que crea un entorno similar a una nube privada en una infraestructura de nube pública. En una VPC, las funciones de red virtual y las características de seguridad brindan al cliente la capacidad de definir y controlar un espacio lógicamente aislado en la nube pública, imitando la seguridad mejorada de la nube privada dentro de un entorno de múltiples inquilinos.
Los clientes de VPC pueden beneficiarse de la disponibilidad de recursos, la escalabilidad, la flexibilidad y la rentabilidad de la nube pública, al mismo tiempo que conservan gran parte de la seguridad y el control de la nube privada. En la mayoría de los casos, una VPC será menos costosa de crear y más simple de gestionar que una nube privada local.
Varios proveedores ahora ofrecen soluciones de nube privada totalmente gestionadas. Este modelo se diferencia de VPC en que una nube privada gestionada es un entorno de inquilino único. La responsabilidad de gestionar y mantener la infraestructura se subcontrata a un proveedor de servicios externo.
El hardware físico generalmente reside en el centro de datos del proveedor de servicios, aunque los proveedores también ofrecen servicios de gestión para la infraestructura ubicada en el propio centro de datos de la empresa. Las nubes privadas gestionadas permiten una mayor personalización de lo que es posible en un entorno de múltiples inquilinos e incorporan los beneficios de seguridad habituales de una nube privada, pero son más costosas que las infraestructuras autogestionadas.
También conocido como almacenamiento en la nube interno, el almacenamiento en la nube privada es la práctica de confiar en modelos de entrega de servicios en la nube para proporcionar almacenamiento a una empresa. Los datos se almacenan dentro del centro de datos en una infraestructura dedicada, pero el acceso se entrega a las unidades de negocio, y posiblemente a las organizaciones asociadas, como un servicio. De esta forma, la empresa puede beneficiarse de algunas de las ventajas de la computación en la nube, como la elasticidad y el rápido suministro, al tiempo que mantiene una arquitectura de un solo inquilino.
Obtenga agilidad y flexibilidad, acelere la IA y la automatización, e innove con confianza con IBM® Cloud Paks.
Con IBM® Cloud Satellite, puede implementar servicios de nube consistentes en cualquier lugar, en entornos locales, de borde y de nube pública.
IBM® Cloud Paks hace que sea más rápido, simple y seguro trasladar aplicaciones existentes a cualquier entorno de nube, ya sea público o privado. Cada IBM® Cloud Pak incluye middleware contenerizado, desarrollo de software común y servicios de gestión, además de una capa de integración común, que permite a los equipos de desarrollo orquestar su topología de producción.