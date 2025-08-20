¿Qué es una nube privada?

Una nube privada es un entorno de computación en la nube dedicado a un solo cliente. Combina muchos de los beneficios de la computación en la nube con la seguridad y el control de la infraestructura de TI local.

Una nube privada (también conocida como nube interna o nube corporativa) es un entorno de computación en la nube en el que todos los recursos de hardware y software están dedicados exclusivamente a un único cliente y solo ese cliente puede acceder a ellos. Una nube privada combina muchos de los beneficios de la computación en la nube, incluida la flexibilidad, la escalabilidad y la facilidad de prestación de servicios, con el control de acceso, la seguridad y la personalización de recursos de la infraestructura local.

Muchas empresas eligen la nube privada en lugar de la nube pública (servicios de computación en la nube entregados a través de una infraestructura compartida por varios clientes) porque la nube privada es una forma más fácil (o la única) de cumplir con los requisitos de conformidad normativa. Otros eligen la nube privada porque sus cargas de trabajo incluyen documentos confidenciales, propiedad intelectual, información de identificación personal (PII), registros médicos, datos financieros u otros datos confidenciales.

Al crear una arquitectura de nube privada de acuerdo con los principios nativos de la nube, una organización se da a sí misma la flexibilidad para mover fácilmente cargas de trabajo a la nube pública o ejecutarlas dentro de un entorno de nube híbrida (nube pública y privada mixta) cuando estén listos.