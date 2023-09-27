¿Qué es Cloud Management?

Cloud Management consiste en la supervisión y gestión de productos, servicios e infraestructura de computación en la nube en entornos públicos y privados, nube híbrida y multinube .
A medida que más empresas trabajan en entornos de nube y dependen de un número creciente de aplicaciones, una serie de herramientas, estrategias y tecnologías son esenciales para gestionar el aumento correspondiente de datos, sistemas y cargas de trabajo y mantener el control de los recursos de computación en la nube.
Las estrategias de Cloud management proporcionan una forma eficiente y escalable de obtener visibilidad en todos los entornos con insights clave sobre el rendimiento, los costos, el cumplimiento y la seguridad de los servicios en la nube.
Las aplicaciones suelen estar alojadas en diferentes entornos de nube, como:
Nube pública: Un tipo de entorno de nube en el que un proveedor de servicios externo asume la responsabilidad de la infraestructura y los servicios en la nube.
Nube privada: Una infraestructura de nube suele estar alojada en las instalaciones, con un proveedor de servicios en la nube dedicado o en un servidor de terceros que funciona exclusivamente para una compañía.
Nube híbrida: una infraestructura de nube que emplea entornos de nube pública y privada.
Multicloud: Estos entornos emplean servicios en la nube de más de un proveedor de nube.
El uso de varios servicios en la nube crea fuentes de datos dispares que, si no se gestionan, pueden llevar a las organizaciones a pagar por recursos innecesarios en la nube y exponerlas a riesgos de seguridad, como las filtraciones de datos.
Cloud management ayuda a minimizar dichos riesgos al proporcionar visibilidad del uso de la nube, la asignación de recursos, la seguridad en la nube y todos los datos relevantes basados en la nube a través de portales de autoservicio. Una sólida práctica de cloud management con plataformas centralizadas para el monitoreo de la infraestructura en la nube ayuda a los departamentos de TI a desarrollar entornos de nube seguros y rentables y a mantener la operación eficiente de las aplicaciones.
Con el creciente uso de la nube híbrida y los entornos multicloud, administrar los recursos de la nube es una tarea cada vez más compleja, ya que las aplicaciones y otros recursos se distribuyen en múltiples plataformas y data centers.
Además, los departamentos de TI a menudo administran grandes cargas de trabajo en cientos o miles de aplicaciones basadas en la nube; G2 informa que el 40% de los departamentos de TI necesitan asistencia para monitorear sus entornos de nube.1
Una gestión eficiente requiere una estrategia de nube unificada y una plataforma de cloud management que ofrezca herramientas adecuadas para satisfacer las necesidades específicas de una organización. La gestión de Cloud management proporciona valor a una organización de varias maneras.
Una plataforma centralizada de cloud management permite a los equipos de operaciones de TI y DevOps almacenar, comparar y analizar datos de rendimiento de aplicaciones y redes, como disponibilidad, latencia, rendimiento y tasas de error, de diversas fuentes, todo en un solo lugar.
Esta supervisión integral de la infraestructura en la nube es clave por varias razones: promueve la observabilidad y permite a los equipos de gestión medir con precisión el estado y el rendimiento de las aplicaciones y la red, permite un uso eficiente de los recursos y proporciona el contexto necesario para un análisis de causa principal más estable y rápido.
Las herramientas de Cloud management ayudan a gestionar los servicios de TI a través de centros de datos, virtual machines (VM) y contenedores como Kubernetes. La visibilidad de cada aspecto de la infraestructura de la nube ayuda a afrontar varios retos operativos, como la mitigación de la expansión de la nube.
La proliferación de nubes se produce cuando los administradores de TI no tienen un conocimiento completo de su ecosistema de nubes, lo que permite que las instancias y los proveedores de nubes no se controlen. Los entornos en nube no gestionados dejan a las organizaciones expuestas a pagar por servicios en nube que no se emplean activamente.
Las soluciones de Cloud management suelen incluir herramientas de supervisión que permiten a los departamentos de TI identificar las horas pico de tráfico para las aplicaciones clave. Esta información ayuda en el proceso de equilibrio de carga o distribución del tráfico de red entre servidores. El equilibrio de carga es importante para garantizar que las cargas de trabajo se distribuyan de manera eficiente entre los servidores, lo cual es crucial para la optimización de los costos de la nube, y que las aplicaciones sean confiables y estén fácilmente disponibles para los usuarios.
Las herramientas de Cloud management ayudan con la documentación de los datos y la planeación y ejecución de la migración a la nube, cerciorar de que solo los datos y servicios esenciales se migren a la nube. Este proceso ayuda a informar la gestión de costos de la nube al identificar y eliminar los recursos de la nube innecesarios.
La gestión de la nube también tiene implicaciones de seguridad. Sin una gestión adecuada, los entornos de nube pueden volver más susceptibles a amenazas de seguridad y problemas de cumplimiento. Por ejemplo, una supervisión integral del entorno y protocolos de gestión estables pueden ayudar a garantizar que todas las aplicaciones estén actualizadas o que se establecieron las credenciales de acceso adecuadas, prácticas que mejoran la seguridad de la nube.
La gestión en la nube también permite la estandarización y automatización de procesos y flujos de trabajo, una capacidad que es útil para mantener el cumplimiento normativo. Los procesos se pueden definir y configurar de acuerdo con los requisitos normativos, y luego automatizar para garantizar un cumplimiento constante. Esto puede ser valioso en el caso de una auditoría por parte de organismos reguladores.
En resumen, las herramientas de cloud management agilizan la gestión de los datos, servidores y ciclos de vida de las aplicaciones, dando a TI, operaciones y otros equipos visibilidad sobre cómo se emplea cada aspecto de la infraestructura de la nube y cómo se está desempeñando.
Para gestionar los diferentes tipos de despliegues y cargas de trabajo en la nube, el software de cloud management se emplea en servidores y bases de datos independientes, que emplean API para monitorear la actividad en todos los entornos de nube.
Con el uso de múltiples entornos de nube y un mayor número de aplicaciones en la nube, se necesita una estrategia exhaustiva de cloud management para aprovechar al máximo las características de cloud management.
La automatización desempeña un papel importante en la cloud management moderna. Al automatizar los flujos de trabajo de extremo a extremo, las organizaciones pueden reducir las tareas manuales que recaen en los equipos de TI.
La automatización se puede emplear para reasignar recursos durante los momentos de máxima demanda, permitir la integración y orquestación continuas, mejorar la seguridad, acelerar el despliegue de aplicaciones y, en general, reducir la carga operativa de los departamentos de TI.
Las soluciones de Cloud management también pueden automatizar el movimiento de los flujos de trabajo de los servicios de nube privada a los servicios de nube pública a través de la expansión de la nube. Cloud bursting permite a las organizaciones monitorear cuando la demanda de aplicaciones y la capacidad informática aumentan dentro de una nube privada. Cuando la demanda alcanza un umbral establecido, el tráfico de cargas de trabajo se redirige a una nube pública bajo demanda. Mover cargas de trabajo a una nube pública ayuda a liberar recursos para aplicaciones críticas dentro de la nube privada.
La gestión de la nube permite un aprovisionamiento más eficiente al ayudar a los equipos a optimizar la asignación de recursos a través del análisis de datos en tiempo real de los servicios, el rendimiento, el uso y la seguridad.
Una plataforma centralizada para ver datos de rendimiento complejos permite una comprensión más completa de cómo múltiples funciones se impactan entre sí y para una toma de decisiones más informada.
La visibilidad de la infraestructura en la nube que proporciona cloud management permite a las organizaciones rastrear y analizar métricas de rendimiento, uso y seguridad, establecer y monitorear KPI y escalar los recursos de la nube según sea necesario. Se pueden emplear herramientas como IBM® Turbonomicpara automatizar el proceso de asignación de recursos y optimizar el gasto en la nube.
Al diseñar su estrategia de cloud management y comparar las capacidades y los modelos de precios de las herramientas de cloud management, es inteligente mantener un enfoque en la escalabilidad.
Los entornos de computación en la nube escalables y dinámicos, capaces de satisfacer las crecientes necesidades de infraestructura de la nube y de TI, garantizan que sus prácticas de cloud management puedan crecer y evolucionar perfectamente junto con su negocio.
A través del monitoreo y el registro, las organizaciones pueden mejorar la observabilidad y obtener una comprensión más precisa de sus entornos de nube.
Agregar y analizar los archivos de registro permite a las organizaciones identificar con mayor precisión las áreas de bajo rendimiento y el uso ineficiente de los recursos, mediante el uso de la automatización para mejorar la gestión de incidentes y emplear los insights generados para lograr una mayor eficiencia operativa.
Optimice el registro y la administración de acceso, revise los permisos de usuario, realice auditorías, encripte backups, monitoree el tráfico entrante y saliente y automatice las actualizaciones de seguridad para una mayor seguridad en la nube.
Las herramientas de Cloud management ayudan a mitigar las filtraciones de datos, las credenciales comprometidas, la autenticación rota, los intentos de piratería de cuentas y abordan otras vulnerabilidades de seguridad. También se pueden emplear para gestionar el almacenamiento de datos e identificar si los datos se almacenan mejor en una nube privada o pública.
Los requisitos normativos, como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de Europa, dictan cómo se puede almacenar y procesar la información personal. Las soluciones de Cloud management permiten a las organizaciones establecer controles que monitorean estos datos y cómo se gestionan para garantizar el cumplimiento.
La plataforma de observabilidad en tiempo real totalmente automatizada de Instana pone los datos de rendimiento en contexto para brindar una rápida identificación y ayudar a prevenir y solucionar problemas.
La plataforma de optimización de costos de la nube híbrida Turbonomic le permite automatizar continuamente acciones críticas en tiempo real que brindan de manera proactiva el uso más eficiente de los recursos informáticos, de almacenamiento y de red a sus aplicaciones en cada capa de la pila.
Vea cómo se puede utilizar IBM Cloud para construir una infraestructura escalable a un costo menor, implementar nuevas aplicaciones al instante y ampliar las cargas de trabajo según la demanda, todo dentro de una plataforma muy segura.
IBM Turbonomic le permite ejecutar aplicaciones de manera fluida, continua y rentable para ayudar a lograr un rendimiento eficiente de las aplicaciones y reducir los costos.
1 160+ Fascinating Cloud Computing Statistics for 2023 (enlace externo a ibm.com), G2, 16 de abril de 2023