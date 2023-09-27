¿Qué es Cloud Management?

A medida que más empresas trabajan en entornos de nube y dependen de un número creciente de aplicaciones, una serie de herramientas, estrategias y tecnologías son esenciales para gestionar el aumento correspondiente de datos, sistemas y cargas de trabajo y mantener el control de los recursos de computación en la nube.



Las estrategias de Cloud management proporcionan una forma eficiente y escalable de obtener visibilidad en todos los entornos con insights clave sobre el rendimiento, los costos, el cumplimiento y la seguridad de los servicios en la nube.

Las aplicaciones suelen estar alojadas en diferentes entornos de nube, como:



Nube pública: Un tipo de entorno de nube en el que un proveedor de servicios externo asume la responsabilidad de la infraestructura y los servicios en la nube.



Nube privada: Una infraestructura de nube suele estar alojada en las instalaciones, con un proveedor de servicios en la nube dedicado o en un servidor de terceros que funciona exclusivamente para una compañía.



Nube híbrida: una infraestructura de nube que emplea entornos de nube pública y privada.



Multicloud: Estos entornos emplean servicios en la nube de más de un proveedor de nube.

El uso de varios servicios en la nube crea fuentes de datos dispares que, si no se gestionan, pueden llevar a las organizaciones a pagar por recursos innecesarios en la nube y exponerlas a riesgos de seguridad, como las filtraciones de datos.



Cloud management ayuda a minimizar dichos riesgos al proporcionar visibilidad del uso de la nube, la asignación de recursos, la seguridad en la nube y todos los datos relevantes basados en la nube a través de portales de autoservicio. Una sólida práctica de cloud management con plataformas centralizadas para el monitoreo de la infraestructura en la nube ayuda a los departamentos de TI a desarrollar entornos de nube seguros y rentables y a mantener la operación eficiente de las aplicaciones.