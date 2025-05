¿Qué es una filtración de datos?

Los actores de amenazas pueden aprovechar los errores de los empleados para obtener acceso a información confidencial.

Por ejemplo, los sistemas mal configurados u obsoletos pueden permitir que partes no autorizadas accedan a datos que no deberían poder. Los empleados pueden exponer los datos almacenándolos en ubicaciones no seguras, extraviando dispositivos con información confidencial almacenada en sus discos duros u otorgando por error a los usuarios de la red privilegios de acceso excesivos. Los delincuentes cibernéticos pueden utilizar fallas de TI, como interrupciones temporales del sistema, para entrar en bases de datos confidenciales.

Según el informe Costo de una filtración de datos , los errores de configuración de la nube representan el 12 % de las filtraciones. Las vulnerabilidades conocidas y sin parchear representan el 6 % de las filtraciones. La pérdida accidental de datos, incluidos los dispositivos perdidos o robados, representa otro 6 %. En conjunto, estos errores están detrás de casi una cuarta parte de todas las filtraciones.