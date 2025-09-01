Costo de una filtración de datos 2025 IA ahora es un riesgo para la seguridad. ¿Está preparado?

Proteja sus datos a lo largo del ciclo de vida con IBM Guardium

Proteja los datos críticos de la compañía frente a los riesgos actuales y emergentes, independientemente de dónde residan

Guardium Data Security Center nombrado líder

Guardium Data Security Center nombrado líder

en cuatro categorías en KuppingerCole Analysts’ Leadership Compass Data Security Platforms 2025

Descubra. Analice. Responda.

Descubra dónde residen sus datos confidenciales. Comprenda cómo se usa y expone. Priorice los riesgos en función del contexto. Tome medidas para proteger lo que más importa. 
Descubra datos, IA y criptografía

Descubra datos confidenciales, IA y cifrado en todos los entornos para crear una perspectiva completa del riesgo y guiar la protección dirigida.
Protección de datos en múltiples dimensiones

Proteja los datos confidenciales a lo largo de su ciclo de vida: detecte el uso indebido, bloquee las amenazas de IA y modernice el cifrado para una protección de seguridad cuántica.
Simplifique el cumplimiento

Optimice el cumplimiento con flujos de trabajo automatizados, aplicación de políticas de IA e informes alineados con el RGPD, CCPA, PCI-DSS y otros más.
Convierta la seguridad de los datos de reactiva a proactiva

Pase de las alertas a la acción con visibilidad basada en riesgos, priorización de amenazas y respuestas integradas, como bloqueo de acceso y cuarentena.

Proteja los datos, simplifique el cumplimiento 

Proteja los datos confidenciales en cada etapa mientras reduce el riesgo, ahorra tiempo y simplifica el cumplimiento. Permitir que su organización se mantenga segura, vigilante y a la vanguardia.

Ilustración de múltiples puntos, de diferentes colores, apuntados con un círculo
IBM Guardium DSPM

Descubra, clasifique y proteja los datos de su empresa en entornos de nube y SaaS

Ilustración destinada a representar la seguridad del flujo de productos y los datos en la nube
IBM Guardium Data Protection

Automatice el cumplimiento de los datos, mitigue el riesgo y proteja los datos confidenciales.

Ilustración de varios puntos de colores separados por un candado
IBM Guardium Vulnerability Assessment

Identifique y corrija las vulnerabilidades de las bases de datos antes de que se exploten.

Ilustración de diferentes teclas dispuestas en un cuadrado
IBM Guardium DDR

Proteja los datos con visibilidad en tiempo real, amenazas priorizadas y respuestas automatizadas.

IA y cifrado

Pantalla del producto de Guardium IA Security con paneles

Descubra y proteja la IA

Descubra casos de uso de IA, aborde los riesgos y aplique la seguridad y la gobernanza.

Pantalla de producto para Guardium Quantum Safe

Cifrado preparado para el futuro

Gestione cifrado a escala, reduzca el riesgo de criptografía y prepárese para la resiliencia cuántica.

Una ilustración de estilo de línea de varias líneas que forman un círculo

Aumente su Db2 Security con IBM Guardium Data Protection

Proteja sus datos críticos con visibilidad avanzada, cumplimiento automatizado y detección de amenazas en tiempo real.

Premios y reseñas

Los clientes califican a Guardium como una de las soluciones mejor valoradas durante 3 años consecutivos.
Los clientes califican a Guardium como la solución elegida por los compradores durante 3 años consecutivos.
IBM Guardium Data Protection figura en la lista de G2 de los 50 mejores productos de software de privacidad de datos.
Dé el siguiente paso 

Programe una demostración en tiempo real con uno de nuestros expertos en seguridad de datos. Compruebe usted mismo cómo funciona Guardium para mantener sus datos y su negocio sanos y salvos.

