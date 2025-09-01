Proteja los datos críticos de la compañía frente a los riesgos actuales y emergentes, independientemente de dónde residan
Descubra datos confidenciales, IA y cifrado en todos los entornos para crear una perspectiva completa del riesgo y guiar la protección dirigida.
Proteja los datos confidenciales a lo largo de su ciclo de vida: detecte el uso indebido, bloquee las amenazas de IA y modernice el cifrado para una protección de seguridad cuántica.
Optimice el cumplimiento con flujos de trabajo automatizados, aplicación de políticas de IA e informes alineados con el RGPD, CCPA, PCI-DSS y otros más.
Pase de las alertas a la acción con visibilidad basada en riesgos, priorización de amenazas y respuestas integradas, como bloqueo de acceso y cuarentena.
Proteja los datos confidenciales en cada etapa mientras reduce el riesgo, ahorra tiempo y simplifica el cumplimiento. Permitir que su organización se mantenga segura, vigilante y a la vanguardia.
Descubra, clasifique y proteja los datos de su empresa en entornos de nube y SaaS
Automatice el cumplimiento de los datos, mitigue el riesgo y proteja los datos confidenciales.
Identifique y corrija las vulnerabilidades de las bases de datos antes de que se exploten.
Proteja los datos con visibilidad en tiempo real, amenazas priorizadas y respuestas automatizadas.
Descubra casos de uso de IA, aborde los riesgos y aplique la seguridad y la gobernanza.
Gestione cifrado a escala, reduzca el riesgo de criptografía y prepárese para la resiliencia cuántica.
Programe una demostración en tiempo real con uno de nuestros expertos en seguridad de datos. Compruebe usted mismo cómo funciona Guardium para mantener sus datos y su negocio sanos y salvos.