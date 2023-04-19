Gestión unificada endpoint frente a gestión del ciclo de vida del dispositivo: ¿qué tienen en común?

Es un nuevo día para James, un nuevo administrador de TI. Hoy, tiene que resolver un pedido de un lote completo de dispositivos móviles para sus colegas, que han elegido teléfonos inteligentes iOS y Android. Necesita activar el programa de ciclo de vida del dispositivo y realizar todas las tareas de despliegue y seguridad endpoint posteriormente. Lo más probable es que sea en otra herramienta. También sabe que Rich de Ventas y Alyssa de Finanzas dejarán la empresa el viernes, por lo que necesita borrar los dispositivos. Uno está bajo el programa BYOD y el otro es propiedad de la empresa, y todo debe hacerse lo antes posible. ¿No puede usar una sola herramienta de gestión?

La gestión unificada endpoint (UEM) es una tecnología que proporciona una sola plataforma para gestionar y proteger todo tipo de dispositivos, como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, computadoras de escritorio e IoT, que ejecutan múltiples tipos de sistemas operativos desde una sola consola a lo largo de su ciclo de vida. Las soluciones de UEM incluyen tecnologías anteriores, como gestión de dispositivos móviles (MDM)

La gestión de dispositivos móviles (MDM), gestión de la movilidad empresarial (EMM), gestión de aplicaciones móviles (MAM) y gestión de computadoras portátiles. Mediante las herramientas de UEM, James gestionará tanto dispositivos personales como corporativos e incluirá capacidades de gestión de contenido y capacidades de ciberseguridad tales como políticas de seguridad, autenticación y gestión de identidad y acceso, seguridad y protección de datos, gestión de parches, detección y respuesta ante amenazas, y muchas más.

El ciclo de vida del dispositivo es el proceso de gestión integral de todos los dispositivos de una empresa, desde el momento en que abandonan el proveedor hasta el momento en que los equipos de TI de una organización los dan de baja. Pueden ser dispositivos Apple, dispositivos Android, dispositivos IoT, macOS, computadoras portátiles o de escritorio con Microsoft Windows, dispositivos especialmente diseñados y muchos más. James y otros administradores de TI tendrían que asegurarse de que realiza la inscripción de dispositivos, los mantiene, los repara cuando es necesario, los retira o los reutiliza de acuerdo con las políticas de su empresa y las acciones de los usuarios finales.

Los 5 puntos en común principales:

La UEM y la gestión del ciclo de vida de los dispositivos comparten varios puntos en común, ya que ambos desempeñan funciones esenciales en la gestión y la optimización de los endpoints dentro de una organización. Estos son cinco de los aspectos más comunes que comparten:

  1. Inventario de dispositivos: las herramientas de UEM y los procesos de gestión del ciclo de vida del dispositivo incluyen inventarios en los que los administradores de TI tienen acceso en tiempo real a información detallada sobre cada endpoint. Por ejemplo, el modelo del dispositivo, las especificaciones, el propietario y más.

  2. Seguridad y cumplimiento: tanto las tecnologías de UEM como la gestión del ciclo de vida de los dispositivos están en línea con las regulaciones de seguridad y cumplimiento. Con la UEM, los equipos de TI se aseguran de que los dispositivos estén protegidos, tengan los parches que necesitan y estén sincronizados con las políticas de cumplimiento. Al gestionar los procesos del ciclo de vida de los dispositivos, los departamentos de TI se aseguran de que los puntos finales se desmantelen, evitando la pérdida de datos confidenciales y reduciendo los riesgos de seguridad.

  3. Gestión de la configuración: los administradores de TI utilizan la UEM para configurar endpoints y gestionarlos durante su uso. Con el ciclo de vida del dispositivo, James y sus colegas configuran endpoints durante la adquisiciones y el aprovisionamiento.

  4. Integraciones y automatización: tanto la UEM como la gestión del ciclo de vida del dispositivo se integran con otras aplicaciones y tienen muchas características automatizadas que pueden optimizar los esfuerzos del equipo de TI. Las modernas herramientas de UEM y los procesos del ciclo de vida ofrecen a los administradores de TI muchas oportunidades de autoservicio, debido a un alto grado de automatización de las tareas.

  5. Informes y analytics: Tanto UEM como la gestión del ciclo de vida del dispositivo tienen amplias capacidades de informes y analytics. La UEM proporciona datos en tiempo real sobre endpoints, parches y actualizaciones, seguridad del usuario y seguridad del dispositivo, mientras que la gestión del ciclo de vida del dispositivo ofrece datos sobre el ciclo de vida y el uso del dispositivo, ayudando a los responsables de la toma de decisiones a tomar medidas sobre los presupuestos. Ambos generan datos valiosos utilizados en auditorías.

La UEM y la gestión del ciclo de vida del dispositivo tienen mucho en común y, cuando se realizan correctamente, protegen los datos corporativos, garantizan una excelente experiencia de usuario, mejoran la seguridad móvil y la ciberseguridad en general, y crean un gran espacio de trabajo digital. También difieren en términos de propósitos: la UEM se enfoca en gestionar dispositivos a lo largo de su vida, mientras que la gestión del ciclo de vida del dispositivo se enfoca en todo el ciclo de vida, desde el día en que se compran hasta que caducan.

 
