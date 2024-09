En la actualidad, el lugar de trabajo está en donde sea. Los directores de sistemas de información (CIO) y los directores de seguridad de la información (CISO) y sus equipos necesitan una fuerza laboral móvil segura, incluyendo soluciones de seguridad móvil empresarial que permitan la entrega flexible de aplicaciones, contenidos y recursos a través de dispositivos y garanticen una buena postura de ciberseguridad. Ya sea que respalden bring your own device (BYOD), choose your own device (CYOD) o un entorno de responsabilidad corporativa, estos líderes necesitan opciones estratégicas para las amenazas de seguridad móvil y su prevención a fin de protegerse contra amenazas avanzadas como ransomware y phishing, así como para remediar de manera eficaz las vulnerabilidades. Tales opciones incluyen insights sobre riesgo y análisis de comportamiento, la política de seguridad y la contenedorización de recursos de misión crítica.

En nuestro mundo moderno, las organizaciones deben administrar los endpoints y la seguridad de forma centralizada y, al mismo tiempo, mantener la eficiencia de sus expertos en TI, crear experiencias fluidas para sus usuarios, reducir las ciberamenazas y mantener un costo total de propiedad (TCO) bajo.