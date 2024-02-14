¿Qué es el análisis forense digital?

Publicado: 16 Febrero 2024
Colaboradores: Annie Badman, Amber Forrest
El análisis forense digital es el proceso de recopilación y análisis de pruebas digitales de una manera que mantenga su integridad y admisibilidad en los tribunales.
El análisis forense digital es un campo de la ciencia forense. Se emplea para investigar delitos cibernéticos, pero también puede ayudar con investigaciones penales y civiles. Por ejemplo, los equipos de ciberseguridad pueden emplear el análisis forense digital para identificar a los delincuentes cibernéticos detrás de un ataque de malware, mientras que los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden emplearlo para analizar los datos de los dispositivos de un sospechoso de asesinato.
El análisis forense digital tiene amplias aplicaciones porque trata la evidencia digital como cualquier otra forma de evidencia. Al igual que los funcionarios emplean procesos específicos para recopilar pruebas físicas de la escena del crimen, los investigadores forenses digitales siguen un estricto proceso forense (también conocido como cadena de custodia) al manipular pruebas digitales para evitar su manipulación.
A menudo, se hace referencia indistintamente al análisis forense digital y a la informática forense. Sin embargo, el análisis forense digital técnicamente implica recopilar pruebas de cualquier dispositivo digital, mientras que la informática forense implica recopilar pruebas específicamente de dispositivos informáticos, como computadoras, tabletas, teléfonos móviles y dispositivos con CPU.
El análisis forense digital y la respuesta a incidentes (DFIR) es una disciplina emergente de ciberseguridad que integra la informática forense y las actividades de respuesta a incidentes para acelerar la corrección de las amenazas cibernéticas y, al mismo tiempo, garantizar que las pruebas digitales relacionadas no se vean comprometidas.
El análisis forense digital surgió a principios de la década de 1980 con el auge de las computadoras personales y cobró importancia en la década de 1990.
Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XXI que países como Estados Unidos formalizaron sus políticas de análisis forense digital. El cambio hacia la estandarización fue el resultado del aumento de los delitos informáticos en la década de 2000 y la descentralización nacional de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Con más delitos que involucran dispositivos digitales, y más personas involucradas en el enjuiciamiento de esos delitos, los funcionarios necesitaban procedimientos para garantizar que las investigaciones penales trataran con evidencia digital de una manera que fuera admisible en un tribunal de justicia.
Hoy en día, el análisis forense digital es cada vez más relevante. Para entender por qué, considere la abrumadora cantidad de datos digitales disponibles sobre prácticamente todos y todo.
A medida que la sociedad sigue dependiendo cada vez más de los sistemas informáticos y las tecnologías de computación en la nube, las personas siguen llevando a cabo una mayor parte de sus vidas en línea a través de un número cada vez mayor de dispositivos, incluidos teléfonos móviles, tabletas, dispositivos IoT, dispositivos conectados, entre otros.
El resultado son más datos, de más fuentes y en más formatos que nunca, que los investigadores pueden emplear como evidencia digital para analizar y comprender una gama cada vez mayor de actividades delictivas, incluidos ciberataques, filtraciones de datos e investigaciones penales y civiles.
Además, como todas las pruebas, físicas o digitales, los investigadores y las autoridades deben recopilarlas, manipularlas, analizarlas y almacenarlas correctamente. De lo contrario, los datos pueden perderse, alterarse o hacerse inadmisibles en los tribunales.
Los expertos forenses son responsables de realizar investigaciones forenses digitales y, a medida que crece la demanda del campo, también las oportunidades laborales. La Oficina de Estadísticas Laborales estima que las vacantes de empleo de informática forense aumentarán en un 31 por ciento hasta 2029 (enlace externo a ibm.com).
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST) (enlace externo a ibm.com) describe cuatro pasos en el proceso de análisis forense digital.
Estos pasos incluyen:
Identificar los dispositivos digitales o medios de almacenamiento que contengan datos, metadatos u otra información digital relevante para la investigación forense digital.
Para los casos penales, los organismos encargados de hacer cumplir la ley se apoderarán de las pruebas de una posible escena del crimen para asegurar una estricta cadena de custodia.
Para preservar la integridad de la evidencia, los equipos forenses hacen un duplicado forense de los datos mediante un duplicador de disco duro o una herramienta de imágenes forenses.
Luego del proceso de duplicación, protegen los datos originales y realizan el resto de la investigación en las copias para evitar manipulaciones.
Los investigadores analizan los datos y metadatos en busca de signos de actividad delictiva cibernética.
Los examinadores forenses pueden recuperar datos digitales de diversas fuentes, incluidos historiales de navegadores web, registros de chat, dispositivos de almacenamiento remoto, espacio eliminado, espacios en disco accesibles, cachés del sistema operativo y prácticamente cualquier otra parte de un sistema computarizado.
Los analistas forenses emplean diferentes metodologías y herramientas forenses digitales para extraer datos e insights de la evidencia digital.
Por ejemplo, para descubrir datos o metadatos "ocultos", podrían emplear técnicas forenses especializadas, como el análisis en vivo, que evalúa los sistemas que aún están en ejecución en busca de datos volátiles, o la esteganografía inversa, que expone los datos ocultos mediante la esteganografía (un método para ocultar información confidencial dentro de mensajes que parecen normales).
Los investigadores también pueden hacer referencia a herramientas patentadas y de código abierto para vincular los hallazgos con actores de amenazas específicos.
Una vez finalizada la investigación, los expertos forenses crean un informe oficial que describe su análisis, incluido lo que sucedió y quién puede ser responsable.
Los informes varían según el caso. Para los delitos cibernéticos, podrían tener recomendaciones para corregir vulnerabilidades para prevenir futuros ataques cibernéticos. Los informes también se emplean con frecuencia para presentar evidencias digitales en un tribunal de justicia y se comparten con organismos encargados de hacer cumplir la ley, aseguradoras, entes reguladores y otras autoridades.
Cuando surgió la tecnología forense digital a principios de la década de 1980, había pocas herramientas forenses digitales formales. La mayoría de los equipos forenses se basaron en el análisis en vivo, una práctica notoriamente complicada que representaba un riesgo significativo de manipulación.
A fines de la década de 1990, el aumento de la demanda de evidencia digital impulsó el desarrollo de herramientas más sofisticadas, como EnCase y FTK, que permitieron a los analistas forenses examinar copias de medios digitales sin recurrir a análisis forenses en vivo.
Hoy en día, los expertos forenses emplean una amplia gama de herramientas forenses digitales. Estas herramientas pueden estar basadas en hardware o software y analizar fuentes de datos sin alterar los datos. Los ejemplos comunes incluyen herramientas de análisis de archivos, que extraen y analizan archivos individuales, y herramientas de registro, que recopilan información de sistemas informáticos basados en Windows que catalogan la actividad del usuario en registros.
Ciertos proveedores también ofrecen herramientas de código abierto dedicadas para fines forenses específicos, con plataformas comerciales, como Encase y CAINE, que ofrecen funciones integrales y capacidades de generación de informes. CAINE, específicamente, cuenta con una distribución de Linux completa adaptada a las necesidades de los equipos forenses.
El análisis forense digital contiene ramas discretas basadas en las diferentes fuentes de datos forenses.
Algunas de las ramas más populares del análisis forense digital incluyen:
Cuando la informática forense y la respuesta a incidentes (la detección y mitigación de los ciberataques en progreso se llevan a cabo de forma independiente) pueden interferir entre sí e impactar negativamente en una organización.
Los equipos de respuesta a incidentes pueden alterar o destruir la evidencia digital mientras eliminan una amenaza de la red. Los investigadores forenses pueden retrasar la resolución de amenazas mientras cazan y capturan evidencia.
El análisis forense digital y la respuesta a incidentes, o DFIR, combina la informática forense y la respuesta a incidentes en un flujo de trabajo integrado que puede ayudar a los equipos de seguridad de la información a detener las ciberamenazas más rápido, al tiempo que también preservan la evidencia digital que podría perderse en la urgencia de la mitigación de amenazas.
Los 2 principales beneficios del DFIR incluyen:
El DFIR puede conducir a una mitigación de amenazas más rápida, a una recuperación de amenazas más sólida y a evidencias mejoradas para investigar casos penales, ciberdelitos, reclamaciones de seguros y otros incidentes de seguridad.
