¿Qué es el análisis forense digital?

El análisis forense digital surgió a principios de la década de 1980 con el auge de las computadoras personales y cobró importancia en la década de 1990.

Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XXI que países como Estados Unidos formalizaron sus políticas de análisis forense digital. El cambio hacia la estandarización fue el resultado del aumento de los delitos informáticos en la década de 2000 y la descentralización nacional de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Con más delitos que involucran dispositivos digitales, y más personas involucradas en el enjuiciamiento de esos delitos, los funcionarios necesitaban procedimientos para garantizar que las investigaciones penales trataran con evidencia digital de una manera que fuera admisible en un tribunal de justicia.

Hoy en día, el análisis forense digital es cada vez más relevante. Para entender por qué, considere la abrumadora cantidad de datos digitales disponibles sobre prácticamente todos y todo.

A medida que la sociedad sigue dependiendo cada vez más de los sistemas informáticos y las tecnologías de computación en la nube, las personas siguen llevando a cabo una mayor parte de sus vidas en línea a través de un número cada vez mayor de dispositivos, incluidos teléfonos móviles, tabletas, dispositivos IoT, dispositivos conectados, entre otros.

El resultado son más datos, de más fuentes y en más formatos que nunca, que los investigadores pueden emplear como evidencia digital para analizar y comprender una gama cada vez mayor de actividades delictivas, incluidos ciberataques, filtraciones de datos e investigaciones penales y civiles.

Además, como todas las pruebas, físicas o digitales, los investigadores y las autoridades deben recopilarlas, manipularlas, analizarlas y almacenarlas correctamente. De lo contrario, los datos pueden perderse, alterarse o hacerse inadmisibles en los tribunales.

Los expertos forenses son responsables de realizar investigaciones forenses digitales y, a medida que crece la demanda del campo, también las oportunidades laborales. La Oficina de Estadísticas Laborales estima que las vacantes de empleo de informática forense aumentarán en un 31 por ciento hasta 2029 (enlace externo a ibm.com).