Los expertos en ciberseguridad y el FBI identifican seis tipos principales de ataques BEC.



Esquemas de facturación falsos



El atacante de BEC finge ser un proveedor con el que trabaja la empresa y envía al empleado objetivo un correo electrónico con una factura falsa adjunta. Cuando la empresa paga la factura, el dinero va directamente al atacante. Para que estos ataques sean convincentes, el atacante puede interceptar facturas de proveedores reales y modificarlas para dirigir pagos a sus propias cuentas bancarias.

En particular, los tribunales dictaminaron (enlace externo a ibm.com) que las empresas que caen ante facturas falsas siguen en la mira de sus contrapartes reales.

Una de las mayores estafas de facturas falsas se llevó a cabo contra Facebook y Google. De 2013 a 2015, un estafador se hizo pasar por Quanta Computer, un fabricante de hardware real con el que trabajan ambas empresas, y robó 98 USD millones de Facebook y 23 USD millones de Google. Aunque se atrapó al estafador y ambas empresas recuperaron la mayor parte de su dinero, este desenlace es poco frecuente para las estafas de BEC.



Fraudes a directores ejecutivos (CEO)



Los estafadores se hacen pasar por un ejecutivo, generalmente un director ejecutivo (CEO), y le piden a un empleado que transfiera dinero a algún lugar. Esta solicitud a menudo se realiza con el pretexto de cerrar un trato, pagar una factura vencida o incluso comprar tarjetas de regalo para otros empleados.

Los esquemas de fraude del CEO con frecuencia crean un sentido de urgencia, llevando al objetivo a actuar rápida y precipitadamente, por ejemplo: "Esta factura está vencida y vamos a perder el servicio si no la pagamos de inmediato". Otra técnica es crear un sentido de secreto para evitar que el objetivo consulte a sus colegas de trabajo, por ejemplo: "Este trato es confidencial, así que no se lo digas a nadie".

En 2016, un estafador que se hizo pasar por el CEO del fabricante aeroespacial FACC utilizó una adquisición falsa para engañar a un empleado para transferir 47 USD millones (enlace externo a ibm.com). Como resultado de la estafa, la junta directiva de la empresa despidió tanto al CFO como al CEO por "violar" sus deberes.



Email Account Compromise (EAC)



Los estafadores se apoderan de la cuenta de correo electrónico de un empleado no ejecutivo y luego envían facturas falsas a otras empresas o engañan a otros empleados para que compartan información confidencial. Los estafadores suelen utilizar EAC para suplantar las credenciales de cuentas de nivel superior que pueden emplear para cometer fraude a los CEO.

Suplantación de abogados



Los estafadores se hacen pasar por un abogado y le piden a la víctima que pague una factura o comparta información confidencial. Las estafas de suplantación de abogados se basan en el hecho de que las personas cooperan con los abogados, y no es extraño que pidan confidencialidad.

Los miembros de la banda rusa BEC Cosmic Lynx suelen presentarse como abogados como parte de un ataque de suplantación doble (enlace externo a ibm.com). En primer lugar, el CEO de la empresa objetivo recibe un correo electrónico que presenta al CEO a un "abogado" que ayuda a la empresa con una adquisición u otro acuerdo comercial. Luego, el abogado impostor envía un correo electrónico al CEO en el que solicita un pago para cerrar el acuerdo. En promedio, los ataques de Cosmic Lynx roban 1.27 USD millones de cada objetivo.



Robo de datos



Muchos ataques de BEC se dirigen a empleados de RR. HH. y finanzas para robar información personal identificable (PII) y otros datos confidenciales con los que cometer robo de identidad o delitos cibernéticos.

Por ejemplo, en 2017, el IRS advirtió (enlace externo a ibm.com) sobre una estafa de BEC que robó datos de empleados. Los estafadores se hicieron pasar por ejecutivos de una empresa y pidieron a un empleado de nóminas que enviara copias de los formularios W-2 de los empleados (que incluyen los números de la seguridad social de los empleados y otros datos confidenciales). Algunos de los mismos empleados de nómina recibieron correos electrónicos de "seguimiento" en los que solicitaban que se realizaran transferencias bancarias a una cuenta fraudulenta. Los estafadores asumieron que los objetivos que encontraron creíble la solicitud de formularios W-2 eran excelentes objetivos para una solicitud de transferencia bancaria.



Robo de mercancías



A principios de 2023, el El FBI advirtió (enlace externo a ibm.com) sobre un nuevo tipo de ataque en el que los estafadores se hacen pasar por clientes corporativos para robar productos de la empresa objetivo. Mediante información financiera falsa y haciéndose pasar por empleados en el departamento de compras de otra empresa, los estafadores negocian una gran compra con crédito. La empresa objetivo envía el pedido (normalmente, materiales de construcción o hardware informático), pero los estafadores nunca pagan.