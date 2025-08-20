¿Qué es la infraestructura crítica?

Cuando falla una infraestructura crítica, el resultado puede ser catastrófico. Conozca por qué es tan importante que la infraestructura crítica sea resiliente y cómo pueden ayudar las soluciones de software.
La infraestructura crítica se refiere a los sistemas, instalaciones y activos que son vitales para el funcionamiento de la sociedad y la economía.

Estas infraestructuras se consideran esenciales porque su interrupción afectaría la seguridad o la salud pública, y la estabilidad económica. La infraestructura crítica incluye componentes físicos y virtuales que están interconectados y que son interdependientes.

La mayoría de los países y órganos de gobierno mantienen normas sobre cómo deben gestionarse las infraestructuras críticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, organismos gubernamentales, como Department of Homeland Security (DHS), Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), y Department of Energy (DOE) definen los reglamentos y normas relativos a la seguridad y gestión de las infraestructuras críticas. La Directiva de Política Presidencial 21 (PPD-21) promueve una unidad nacional de esfuerzos para fortalecer y mantener una infraestructura crítica segura, funcional y resiliente.

Es importante que quienes gestionen dichos sistemas conozcan las regulaciones más recientes, las prácticas recomendadas y las tecnologías para gestionar el bienestar de una infraestructura importante. Los sectores de infraestructura crítica nos rodean:

  • Sector energético: reactores nucleares, redes eléctricas, instalaciones de petróleo y gas natural, tuberías y almacenamiento de combustible.

  • Sector químico: fabricación petroquímica, producción agrícola química y distribución química.

  • Sector del transporte: aeropuertos, puertos marítimos, ferrocarriles, carreteras, puentes y sistemas de transporte público.

  • Sistemas de agua y aguas residuales: plantas de tratamiento de agua, embalses, presas, estaciones de bombeo y sistemas de alcantarillado.

  • Sector de las comunicaciones: redes de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet y sistemas satelitales.

  • Sector de servicios financieros: bancos, bolsas de valores, sistemas de pago y cámaras de compensación.

  • Atención médica: hospitales, clínicas y cadenas de suministro médicas.

  • Servicios de emergencia: policía, departamentos de bomberos y sistemas de gestión de emergencias.

  • Alimentos y agricultura: granjas, instalaciones de procesamiento de alimentos, redes de distribución y sistemas de seguridad alimentaria.

  • Gobierno: base industrial de defensa, instalaciones del gobierno federal y sistemas de seguridad nacional.

  • Tecnología de la información: centros de datos, software y hardware críticos, sistemas de ciberseguridad e infraestructura de Internet.

Estas infraestructuras a menudo están interconectadas y las interrupciones en un sector pueden tener efectos en cascada en otros sectores, lo que genera consecuencias generalizadas.
Amenazas comunes a la infraestructura crítica

La infraestructura crítica enfrenta varias amenazas que pueden interrumpir sus operaciones y plantear riesgos para la seguridad pública, la protección y la estabilidad económica. Las amenazas comunes incluyen:
Ataques cibernéticos

Los atacantes pueden dirigirse a sistemas de control, redes y vulnerabilidades de software para obtener acceso no autorizado, interrumpir las operaciones, robar información confidencial o causar daños físicos.
Ataques físicos

El sabotaje, el terrorismo o el vandalismo pueden dañar directamente las instalaciones, interrumpir las operaciones y poner en peligro vidas. Estos ataques pueden dirigirse a instalaciones comerciales, sistemas de transporte, operaciones de fabricación críticas u otros activos.
Desastres naturales

Los huracanes, terremotos, inundaciones, incendios forestales y eventos climáticos severos pueden interrumpir los servicios esenciales. Los sistemas basados en patrones climáticos históricos pueden enfrentar desafíos debido al aumento de la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos.
Pandemias y emergencias de salud

Las pandemias y los brotes de enfermedades pueden causar escasez de fuerza laboral, interrupciones operativas y una mayor demanda de servicios de salud que puedan afectar a los equipos de respuesta de salud pública y la resiliencia general del sistema.
Vulnerabilidades de la cadena de suministro

Las vulnerabilidades en la cadena de suministro, como los productos comprometidos o falsificados, pueden introducir debilidades que pueden explotarse para interrumpir las operaciones o comprometer la integridad del sistema.
Dependencias tecnológicas

A medida que la infraestructura crítica se vuelve más interconectada y dependiente de tecnologías avanzadas, aumentan las dependencias de sistemas complejos y software.

Garantizar la protección de las infraestructuras críticas requiere un enfoque integral, que incluya medidas sólidas de ciberseguridad, planes de preparación y respuesta ante desastres, diseño de infraestructura resiliente, seguridad de la cadena de suministro, colaboración pública y privada, y monitoreo continuo y evaluación de riesgos.
Cómo gestionar la infraestructura crítica

La gestión de la infraestructura crítica implica la implementación de soluciones y sistemas de software robustos para monitorear, controlar y asegurar los diversos componentes de la infraestructura.

 

  • Gestión de activos: utilice sistemas de gestión de activos empresariales (EAM, siglas en inglés de enterprise asset management) basados en software para realizar un seguimiento de todos los activos de infraestructura críticos, incluidos los equipos físicos, las licencias de software y los dispositivos de red. Esto permite un inventario eficiente de activos, una programación de mantenimiento y una gestión del ciclo de vida.
  • SCADA y sistemas de control: implemente sistemas de supervisión y adquisición de datos (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA) o sistemas de control similares para supervisar y controlar los procesos físicos de la infraestructura crítica. Estos sistemas permiten a los operadores monitorear y gestionar de forma remota la infraestructura, recopilar datos en tiempo real y tomar decisiones informadas.
  • Monitoreo y seguridad de la red: implemente herramientas de supervisión de red y soluciones de seguridad para monitorear continuamente la infraestructura de red. Esto ayuda a detectar posibles amenazas cibernéticas, vulnerabilidades o anomalías (y responder a ellas) que pueden comprometer la integridad y la disponibilidad de los sistemas de infraestructura críticos.
  • Enfoques basados en el riesgo: estos enfoques implican evaluar y priorizar los riesgos para los sistemas de infraestructura, implementar medidas de gestión de riesgos y asignar recursos en función de la criticidad de los activos y el impacto potencial de las interrupciones.
  • Analytics de datos y mantenimiento predictivo: utilice herramientas analíticas de software para analizar los datos recopilados de sistemas de infraestructura crítica. Mediante la aplicación de técnicas analíticas de datos, pueden identificarse patrones y tendencias, lo cual permite prácticas de mantenimiento predictivo que ayuden a prevenir fallas de equipos y fomenten la mitigación del tiempo de inactividad.
  • Supervisión y control remotos: implemente capacidades remotas de supervisión y control mediante soluciones de software. Esto permite a los operadores monitorear y controlar los sistemas de infraestructura crítica desde una ubicación centralizada, lo que permite una respuesta rápida a los incidentes y reduce la necesidad de presencia física en cada ubicación.
  • Respuesta ante incidentes y recuperación ante desastres: desarrolle planes integrales de respuesta ante incidentes y estrategias de recuperación ante desastres mediante herramientas de software. Estos planes deben definir procedimientos paso a paso para seguir en caso de un ataque cibernético, desastre natural u otras emergencias. Los sistemas de gestión de incidentes basados en software pueden ayudar a optimizar los procesos de respuesta y recuperación.
  • Cumplimiento y requisitos reglamentarios: asegúrese de que los sistemas de software utilizados para administrar la infraestructura crítica cumplan con las regulaciones y estándares relevantes. Esto incluye estándares de ciberseguridad, regulaciones de protección de datos y requisitos de cumplimiento específicos de la industria.
  • Capacitación y educación: proporcionar capacitación y educación al personal responsable de gestionar infraestructura crítica con software. Es importante asegurarse de que los operadores y administradores estén bien versados en las herramientas y sistemas de software utilizados, así como en las mejores prácticas y protocolos de ciberseguridad.
  • Redundancia y sistemas de respaldo: implemente sistemas de redundancia y respaldo para garantizar la continuidad de las operaciones críticas. Esto incluye servidores redundantes, fuentes de alimentación de respaldo y soluciones de respaldo de datos. Se deben realizar pruebas periódicas de los sistemas de respaldo para verificar su efectividad.
  • Colaboración e intercambio de información: fomente la colaboración y el intercambio de información entre las partes interesadas en infraestructura crítica, incluidas las agencias gubernamentales, los socios de la industria y las organizaciones de ciberseguridad. Esto ayuda a compartir inteligencia de amenazas, mejores prácticas y lecciones aprendidas, lo cual contribuye a la seguridad general y la resiliencia de la infraestructura crítica.
  • Asociaciones público-privadas: las relaciones entre las entidades de los sectores público y privado facilitan el intercambio de información, la asignación de recursos y las respuestas coordinadas a las amenazas y las interrupciones. Estas tendencias resaltan el panorama cambiante de la gestión de infraestructuras críticas, lo que enfatiza la necesidad de enfoques innovadores, avances tecnológicos, colaboración y una postura proactiva hacia el riesgo y la resiliencia.

 

La gestión de la infraestructura crítica con software requiere un enfoque que abarque la supervisión, el control, la seguridad, el mantenimiento y el cumplimiento. Al aprovechar el poder de las soluciones de software, la infraestructura crítica se puede administrar de manera efectiva, asegurando su confiabilidad, seguridad y resiliencia.
