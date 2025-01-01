Soluciones de IBM Cloud

Ejecute cargas de trabajo empresariales de importancia fundamental en IBM Cloud

Múltiples cables de fibra óptica de colores
Encuentre la solución adecuada para usted

Vea cómo se puede utilizar IBM Cloud para construir una infraestructura escalable a un costo menor, implementar nuevas aplicaciones al instante y ampliar las cargas de trabajo según la demanda, todo dentro de una plataforma muy segura.
Beneficios

Adopte soluciones industriales sesgadas en cuestión de minutos.
Velocidad con control para todas las aplicaciones, con gobernanza y cumplimiento integrados.

Administre plataformas y entornos en la nube como código y a escala para industrias reguladas.

Implemente y automatice las mejores prácticas continuas en las capas de integración, despliegue y cumplimiento.

Realice un seguimiento de las tendencias de seguridad en todos los servicios en la nube y entornos híbridos multinube en una sola IU.

Reduzca los costos operativos relacionados con aplicaciones mal configuradas.
Necesito garantizar que las cargas de trabajo de mi organización cumplan con las mejores prácticas regulatorias y de seguridad estableciendo barreras de seguridad sobre lo que pueden hacer los equipos de aplicaciones, monitoreando continuamente la postura de seguridad y cumplimiento, identificando violaciones y recopilando evidencia para auditorías sin interrumpir los procesos de desarrollo ágiles ni la disponibilidad de las aplicaciones.
– Cliente de IBM Financial Services
Poder desplegar una prueba de concepto con un repositorio de código en un par de pasos es genial. No he visto a muchas nubes intentando hacer esto. Es bueno porque en algunos casos puede llevar meses obtener pruebas de conceptos en funcionamiento, por eso hacerlo tan rápido es muy impresionante.
– Arquitecto de soluciones en una empresa de consultoría
Arquitecturas desplegables Encuentre la arquitectura desplegable más adecuada que pueda ayudarle a acelerar la innovación, mejorar la eficiencia y mantener la seguridad y el cumplimiento, al tiempo que optimiza los costos. Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones DevSecOps

Utilice un conjunto de plantillas de cadena de herramientas predefinidas de DevSecOps diseñadas para la integración, el despliegue y el cumplimiento continuos.  

 Explore esta arquitectura Servicios esenciales de seguridad y observabilidad de IBM Cloud

Despliegue seguridad central y otros servicios de apoyo para configurar la gestión del cumplimiento de la seguridad de los recursos de su cuenta.

 Explore esta arquitectura Maximo Application Suite

Despliega una instancia de IBM Maximo Application Suite en un clúster de Red Hat OpenShift.

 Explore esta arquitectura Power Virtual Server con zona de aterrizaje de VPC

Cree una oferta de IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) de acuerdo con las mejores prácticas y requisitos de IBM Cloud®. 

 Explore esta arquitectura Power Virtual Server for SAP HANA

Despliega sistemas SAP en la infraestructura Power para arquitecturas desplegables para optimizar el rendimiento de sus cargas de trabajo SAP HANA.   

 Explore esta arquitectura Plataforma Red Hat OpenShift Container en la zona de almacenaje VPC

Utilice la arquitectura desplegable para crear clústeres de carga de trabajo de Red Hat OpenShift en una red segura de VPC (nube privada virtual).  

 Explore esta arquitectura Patrón de generación aumentada por recuperación (RAG)

Automatice el despliegue de RAG con el soporte de IBM Cloud y los servicios watsonx, integre los datos de su compañía en la solución de IA generativa.

 Explore esta arquitectura Zona de almacenamiento de la VPC

Despliegue una red de VPC segura sin necesidad de recursos adicionales para ayudar a mejorar su infraestructura en la nube. 

 Explore esta arquitectura VSI en la zona de almacenamiento de la VPC

Despliegue una VSI en la zona de aterrizaje de VPC para crear una infraestructura segura con servidores virtuales para desplegar sus cargas de trabajo en una red de VPC.  

 Explore esta arquitectura
Desarrollo de aplicaciones

Diseñe aplicaciones en una pila de tecnología moderna

 Modernización de aplicaciones
Actualice aplicaciones comerciales existentes
Migración a la nube
Obtenga ayuda para trasladar su infraestructura de TI a la nube
Nativo de la nube
Cree aplicaciones que pueda desplegar fácilmente en cualquier nube
DevOps
Automatice y mejore la construcción e implementación del sistema
Pruebas de software DevOps
Pruebe los sistemas de forma continua y automática
Integración de software como servicio (SaaS)
Conecte e integre aplicaciones y datos a través de redes
Inteligencia artificial

Resuelva problemas con IA en IBM Cloud

 IA para el servicio al cliente
Transforme el soporte estándar en una experiencia excepcional para el cliente
Chatbot
Construya y despliegue modelos de aprendizaje automático
Ciencia de datos
Cree un chatbot de dominio específico utilizando watsonx
InstructLab
Despliegue modelos de IA como servicio
Aprendizaje automático
Cree un asistente de servicio personalizado utilizando watsonx
Red Hat IA on IBM Cloud
Ofrezca soluciones de IA en entornos de nube híbrida
Industria

Obtenga soluciones para su industria

 Ámbito Académico
Obtenga Recursos para estudiantes y educadores
Servicios financieros
Gestione el riesgo y el cumplimiento con controles preconfigurados
Dispositivo de juegos
Proporcione infraestructura de alto rendimiento para juegos
Gobierno
Administre la seguridad y el cumplimiento con controles preconfigurados
Atención médica
Mejore la toma de decisiones en el punto de atención con la nube
Minoristas
Cumpla con la demanda de los consumidores e impulse el crecimiento
Telco
Impulse el futuro de la comunicación en la nube
Infraestructura (TI)

Construya y escale en la infraestructura de IBM Cloud

 Respaldo y recuperación
Automatice sus sistemas de recuperación ante desastres y respaldo en la nube
Migración a la nube
Obtenga ayuda para migrar su infraestructura a la nube
Estrategia en la nube
Obtenga ayuda para formular su estrategia empresarial en la nube
Cumplimiento normativo
Gestione el cumplimiento normativo y la gobernanza interna
Confidential computing
Proteja sus datos en reposo, en tránsito y en uso.
Migración de datos
Traslade sus datos a la nube con modernas herramientas ETL
Alojamiento dedicado
Obtenga aislamiento y control total para cargas de trabajo críticas
DevOps
Automatice y mejore la construcción e implementación del sistema
Edge computing
Gestione y despliegue recursos de computación edge
Computación en la nube
Administre la infraestructura mientras administra su entorno
Alojamiento de juegos
Aloje su juego en nuestros servidores de mayor rendimiento
Computación por GPU
GPU de NVIDIA en servidores IBM Cloud
Computación de alto rendimiento
Ejecute problemas de uso informático intensivo en IBM Cloud
Hybrid cloud management
Obtenga ayuda para crear aplicaciones en una pila tecnológica moderna
Gestión de infraestructura
Gestión de infraestructura
SAP
Ejecute cargas de trabajo de SAP y garantice su seguridad y disponibilidad
Seguridad
Proteja sus datos y aplicaciones de la nube pública
Servidores privados virtuales
Obtenga la máxima flexibilidad sin sacrificar la seguridad
VMware
Mueva las cargas de trabajo de VMware a IBM Cloud
Enterprise Cloud
Mejore el rendimiento y la escalabilidad de sus aplicaciones
Servicios en la nube

Una gama completa de servicios gestionados y de autoservicio entregados a través de IBM Cloud Platform

 Infraestructura como servicio (IaaS)
Bare metal y Virtual Servers
Plataforma como servicio (PaaS)
Simplifique las operaciones con una plataforma en la nube flexible y escalable para desarrollar, desplegar, ejecutar y gestionar aplicaciones. Ejecute contenedores, automatización, aplicaciones desplegables, soluciones de bases de datos y servicios de seguridad y observabilidad en una única plataforma.
Computación sin servidor
Ejecute su contenedor, código de aplicación o trabajo por lotes en un tiempo de ejecución de contenedor totalmente gestionado
Operaciones

Automatice su negocio y las operaciones de TI

 IA para el servicio al cliente
Diseñe un asistente de servicio al cliente utilizando watsonx
Gestión de procesos empresariales
Optimice y automatice sus procesos de negocio
Chatbot
Cree un chatbot de dominio específico utilizando watsonx
Gestión de decisiones
Utilice Business Rules e IA para automatizar decisiones de negocio
Procesamiento de documentos
Clasifique y extraiga información de documentos utilizando IA
Gestión de contenido empresarial
Almacenar, analizar y actuar sobre datos de negocio
Integración
Automatizar todos los sistemas con IA
Mapeo de procesos
Modelar y analizar procesos de negocio.
Flujo de trabajo
Utilice lógica basada en reglas para automatizar el trabajo manual
Tipo de organización

Obtenga soluciones adaptadas a su negocio

 Mercado intermedio
Opciones de nube para negocios pequeños o medianos
Asociado
Trabaje con IBM Cloud para ofrecer un mejor servicio a sus clientes
Inicio
Obtenga créditos a través del Programa IBM Global Entrepreneur
