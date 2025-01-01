Ejecute cargas de trabajo empresariales de importancia fundamental en IBM Cloud
Vea cómo se puede utilizar IBM Cloud para construir una infraestructura escalable a un costo menor, implementar nuevas aplicaciones al instante y ampliar las cargas de trabajo según la demanda, todo dentro de una plataforma muy segura.
Adopte soluciones industriales sesgadas en cuestión de minutos.
Administre plataformas y entornos en la nube como código y a escala para industrias reguladas.
Implemente y automatice las mejores prácticas continuas en las capas de integración, despliegue y cumplimiento.
Realice un seguimiento de las tendencias de seguridad en todos los servicios en la nube y entornos híbridos multinube en una sola IU.
Reduzca los costos operativos relacionados con aplicaciones mal configuradas.
Utilice un conjunto de plantillas de cadena de herramientas predefinidas de DevSecOps diseñadas para la integración, el despliegue y el cumplimiento continuos.
Despliegue seguridad central y otros servicios de apoyo para configurar la gestión del cumplimiento de la seguridad de los recursos de su cuenta.
Despliega una instancia de IBM Maximo Application Suite en un clúster de Red Hat OpenShift.
Cree una oferta de IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) de acuerdo con las mejores prácticas y requisitos de IBM Cloud®.
Despliega sistemas SAP en la infraestructura Power para arquitecturas desplegables para optimizar el rendimiento de sus cargas de trabajo SAP HANA.
Utilice la arquitectura desplegable para crear clústeres de carga de trabajo de Red Hat OpenShift en una red segura de VPC (nube privada virtual).
Automatice el despliegue de RAG con el soporte de IBM Cloud y los servicios watsonx, integre los datos de su compañía en la solución de IA generativa.
Despliegue una red de VPC segura sin necesidad de recursos adicionales para ayudar a mejorar su infraestructura en la nube.
Despliegue una VSI en la zona de aterrizaje de VPC para crear una infraestructura segura con servidores virtuales para desplegar sus cargas de trabajo en una red de VPC.
