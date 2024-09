La estrategia de nube traza y coordina su recorrido hacia la nube En el dinámico escenario digital, es esencial un enfoque estratégico de nube híbrida. Este equilibra la agilidad y la innovación con la seguridad y el control mediante la combinación de la escalabilidad y la flexibilidad de la nube pública con la infraestructura de nube privada. Los servicios de consultoría de IBM abordan los desafíos de adopción y optimización de la nube. Al utilizar la experiencia de IBM en el diseño de arquitecturas de nube, una estrategia personalizada integra la infraestructura, la estrategia de plataforma y la seguridad. Esta estrategia reduce los riesgos mediante la creación de pipelines eficientes a través de plataformas resilientes en la nube y la optimización de los procesos de recuperación. También incorpora las últimas capacidades nativas de la nube, como la orquestación de autoservicio y la automatización. Una estrategia de nube híbrida va más allá de la tecnología. Fomenta la adaptabilidad y la colaboración para impulsar los resultados empresariales. Con una hoja de ruta clara, su empresa puede transformar su infraestructura y acelerar la transformación digital, brindando valor incremental mientras logra los objetivos comerciales.

Informar Maximice el valor de la nube híbrida en la era de la IA generativa Los retos a los que se enfrentan las empresas que adoptan la IA generativa pueden superarse con una estrategia de nube híbrida bien definida. Maximice los resultados empresariales y amplíe la IA con un enfoque en la nube híbrida por diseño.

Capacidades Transformación de la multinube híbrida Acelere su camino a la nube mediante la adopción de la multinube híbrida con la plataforma que elija. Al asociarnos con AWS, Azure, Google e IBM Cloud, permitimos la transformación de la nube para optimizar los entornos tecnológicos de nuestros clientes. Modelo operativo empresarial Las empresas deben acelerar los proyectos para conectar digitalmente sus organizaciones con un compromiso tanto empresarial como tecnológico con un nuevo modelo operativo. IBM Consulting les ayuda a lograr un mejor modelo que dé cuenta de la madurez de la nube y su visión de Transformación. Migración y modernización de la nube Las organizaciones emprenden en procesos de migración y modernización para aprovechar la agilidad, la flexibilidad y las ventajas de costos que ofrece la tecnología en la nube. Los expertos en consultoría estratégica de la nube de IBM ayudan a desarrollar hojas de ruta de modernización personalizadas para una transformación impulsada por el valor. Transformación de DevOps La transformación de la nube realizada con éxito se basa en sólidas capacidades de DevOps y un modelo de operación objetivo. IBM consulting trabaja con los equipos de los clientes para definir el modelo de organización y las habilidades, herramientas y procesos necesarios para permitir la adopción integral de DevOps.

Cree conjuntamente con IBM Garage Idee, construya, mida, itere y escale soluciones sin problemas con nuestro marco integral de design thinking (metodología de innovación centrada en el usuario), prácticas ágiles y DevOps. Logre una rápida generación de valor y adopte tecnologías innovadoras a través de

IBM proporcionó un nivel de experiencia en migración que simplemente no es posible encontrar en ningún otro lugar. … Cuando uno se encuentra con un problema que no puede resolver, necesita personas que realmente puedan comprender a fondo un sistema rápidamente, y eso es lo que IBM ofreció. Mark Record Exdirector de TI y Cambios The Co-operative Bank Leer la historia

Estudios de caso Wimbledon Wimbledon se asocia con IBM Consulting, IBM Security e IBM watsonx para desarrollar soluciones impulsadas por IA. Carhartt IBM ayuda a Carhartt a mejorar la eficiencia de su nube en un 45 % mientras garantiza el rendimiento de la carga de trabajo. Delta Air Lines Experiencias de vuelo mejoradas impulsadas por la nube híbrida.

Asociaciones estratégicas Colaboración entre IBM y Apptio Los servicios de asesoría de IBM con las soluciones SaaS de Apptio serán un motor de decisión para ayudar a los clientes a migrar cargas de trabajo y aplicaciones. Lea el anuncio Colaboración entre IBM y CAST Modernice sus cargas de trabajo y aplicaciones para aprovechar todo el poder de la tecnología innovadora, como la nube, la IA y la automatización. Lea sobre IBM y CAST

Insights Vaya directo al grano con información estratégica sobre las últimas novedades en negocios y tecnología. Escuche a los líderes que están impulsando la innovación empresarial. Las aplicaciones impulsan la transformación Vea cómo la modernización de las aplicaciones libera la transformación digital Índice de transformación en la nube: estado de la nube Con una perspectiva comparativa de la estrategia de nube empresarial, el índice ofrece una instantánea del progreso en varias áreas de transformación a la nube. Optimización de la transformación digital Pruebe IBM Consulting Cloud Accelerator para impulsar una planificación rápida y una ejecución con baja intervención y con resultados predecibles. Clasificaciones de los analistas: Forrester Wave™️ Descubra por qué IBM se ha situado en el cuadrante de líderes del informe Forrester Wave del tercer trimestre de 2021 en cuanto a los servicios de migración y modernización de aplicaciones.

Conozca a nuestros expertos James Stevenson Asociado y líder global en la práctica de Cloud Advisory de IBM, James tiene muchos años de experiencia práctica que adquirió al haber ayudado a los clientes a lograr transformaciones de la cartera de aplicaciones, nube y digital impulsada por los resultados comerciales. Barry Ramírez Como líder global de Garage y líder asesor en la nube para la región Asia Pacífico en Servicios en la nube híbrida, Barry colabora con organizaciones líderes en todo el mundo para ampliar el impacto positivo de la transformación de la tecnología, los productos y las industrias.