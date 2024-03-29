Haga crecer su negocio con IBM Cloud

Por qué IBM Cloud IBM Cloud es la nube empresarial incluso para las cargas de trabajo misión crítica. Con más de 230 soluciones de nube pública, nuestra plataforma está ayudando a los clientes a aumentar el tiempo de creación de valor, al tiempo que reduce el costo total de propiedad (TCO). Está preparada para la IA, es segura e híbrida por diseño, lo que ofrece una nube altamente Resilient, eficaz, segura y compatible.
Resiliencia

Permita que su compañía opere a través de la disrupción
Desempeño

Satisfaga las necesidades de sus clientes con un alto nivel de agilidad
Seguridad

Adopte la IA de forma segura para impulsar la transformación del negocio
Cumplimiento normativo

Cumpla con los requisitos de soberanía de datos en evolución
CTP

Reduzca el gasto y maximice el valor de los servicios en cloud
Los clientes de VMWare ya pueden gestionar sus inversiones de Tecnología al tiempo que aumentan la seguridad y la flexibilidad con IBM Cloud for VMware powered by Wipro Lea más
IBM aporta un rendimiento mejorado y eficiencia para la AI y la HPC con la computación acelerada de NVIDIA
Intel e IBM colaboran para proporcionar un mejor rendimiento de costos para la innovación en IA
FNTS presenta IBM Power Virtual Server Managed Services
IBM Cloud desplegará aceleradores AMD Instinct MI300X para dar soporte al rendimiento de las cargas de trabajo de IA generativa y las aplicaciones de HPC
El socio de IBM Mainline ayuda a garantizar la continuidad de negocio y la recuperación ante desastres sin problemas para National Van Lines con IBM Power Virtual Server
Asóciese con nosotros Crezca, adquiera experiencia y acceda a más ventajas con la tecnología, la formación y los recursos de desarrollo de IBM Cloud para ofrecer una infraestructura en la nube basada en IA de gran resiliencia, rendimiento, seguridad y cumplimiento. Más información
Amplíe la empresa

Como ISV, fintech, proveedor de SaaS o proveedor de servicios gestionados, innove, amplíe y mejore su solución en IBM Cloud.
Desempeño

Acceda a servicios de nube híbrida e IA de nivel empresarial a través de una red de distribuidores de valor agregado y un catálogo de nube en línea.
Mejore el retorno de la inversión (ROI)

Optimice y acelere la entrega con una red de expertos.
Conviértase en un asociado de éxito

Una asociación que crece con usted. IBM Partner Plus se enfoca en la experiencia, el escalamiento y los beneficios impactantes para simplificar la forma en que trabajamos juntos. Una clara línea de visión de lo que gana es su hoja de ruta para expandir su negocio.
Únase ahora
Aprenda cómo incorporar como socio de IBM Cloud con una guía de usuario paso a paso.
Acceda a recursos para desbloquear beneficios alineados con su proceso de creación.
Obtenga orientación paso a paso sobre cómo vender su software, servicios o arquitecturas desplegables en IBM Cloud.
Asociados de servicios financieros

Creemos soluciones amplias y seguras en la nube para el sector de los servicios financieros.Amplíe el acceso a las instituciones financieras, haga frente a las preocupaciones más críticas de las instituciones sobre los despliegues en la nube y acelere su tiempo de obtención de ingresos.
Más información
Salga al mercado con IBM

IBM Cloud Catalog es un canal de ventas digital para entregar y vender perfectamente sus soluciones a clientes de IBM Cloud en todo el mundo.

Facturación consolidada

Conviértase en el socio preferido de los clientes empresariales con contratos de IBM Cloud, a través de un único sistema de facturación.
Acelerar el tiempo de llegada al mercado

4 semanas para incorporar y publicar sus productos de pago Anything-as-Service (XaaS).
Expándase a nuevos clientes

Haga crecer su negocio aprovechando el ecosistema IBM de vendedores, distribuidores, integradores de sistemas y clientes establecidos.
Genere ingresos

El 15 % de los ingresos de los proveedores de software independientes proviene de la plataforma en la nube Marketplaces.
Introducción a IBM Cloud Catalog

Historias de asociados de IBM

BASE Media Cloud Jenzabar CLAI Payments
Beneficios de trabajar con IBM: Su negocio.Sus clientes.Nuestra prioridad. Convertirse en un asociado de negocios de IBM para soluciones en la nube abre un mundo de oportunidades que pueden impulsar y mejorar su negocio, ayudándole a usted y a sus clientes a alcanzar el éxito. Créditos de IBM Cloud

Gane créditos de IBM Cloud para realizar pruebas con sus empleados o sus clientes.

 Tarifas de descuento especiales para clientes

Utilice tarifas de descuento especiales para crear soluciones end to end para distribuir a sus clientes.

 Fondos de desarrollo de mercado

Obtenga fondos de desarrollo de mercado (MDF) para utilizarlos en actividades de salida al mercado.

 Planificación conjunta de cuentas

Obtenga acceso a sesiones de planificación de cuentas conjuntas para nuevas oportunidades de IBM Cloud.

 Apoyo a la capacitación y descuentos en certificación

Cree a partir de la experiencia actual de su equipo y acceda a descuentos en capacitación y certificación para sus empleados.

 Hoja de ruta y conversaciones estratégicas

Obtenga acceso a vistas previas de hojas de ruta y conversaciones estratégicas sobre nuevos productos y características.

 Opciones de asistencia a la medida

Disfrute de opciones de soporte favorables para sus clientes, que encajan con los contratos de compromiso con el cliente (SLA/OLA).

 Créditos de servicios profesionales

Colabore con los servicios de IBM Garage e IBM Cloud Lab para las pruebas de concepto (POC) y evaluaciones de sus clientes.

 Documentación y guía

Reciba acceso a documentación y guías detalladas para todos los servicios de IBM Cloud.
Ofertas de funciones e incentivos

Crédito VPC de 1000 USD

Aplique el código VPC1000 en el aprovisionamiento para obtener 1000 USD que podrá usar en sus recursos informáticos, de almacenamiento y de redes.

 Obtenga más información

Crédito de 500 USD

Crédito de USD 500 para nuevos usuarios de IBM Cloud Code Engine y MongoDB.

 Obtenga más información

Crédito de 500 USD

Crédito de 500 USD para todos los nuevos usuarios de IBM Cloud Object Storage.

 Obtenga más información

Crédito de 200 USD

Recibirá un crédito por sus primeros 200 USD en aplicaciones y servicios. Pruebe cualquier producto de IBM Cloud con este crédito, disponible durante 30 días.

 Obtenga más información
Ofertas clave IBM Cloud for Financial Services

Vea por qué IBM Cloud for Financial Services es la elección de más de 100 asociados de negocios, como Bank of America y BNP Paribas.¹

 Acceda a los recursos de los socios Más información IBM Cloud for VMware Solutions

Obtenga un retorno de la inversión (ROI) del 201 % al desplegar IBM Cloud for VMware Solutions y hasta USD 1.2 millones en ahorros gracias a una mayor eficiencia operativa.

 Acceda a los recursos de los socios Más información infraestructura de IA

Elegir IBM Cloud para sus requerimientos de GPU le brinda acceso directo a uno de los procesos de selección de servidores más flexibles de la industria.

 Acceda a los recursos de los socios Más información IBM Power Systems Virtual Server on IBM Cloud

Mueva y gestione perfectamente cargas de trabajo tanto en entornos de nube como on premises.

 Acceda a los recursos de los socios Más información SAP on IBM Cloud

Obtenga un retorno de la inversión (ROI) del 201 % al desplegar IBM Cloud for VMware Solutions y hasta USD 1.2 millones en ahorros gracias a una mayor eficiencia operativa.

 Acceda a los recursos de los socios Más información Otra oferta de IBM Cloud

Aprende más sobre las capacidades de la nube de alto rendimiento, como HPC, y cómo modernizar con OpenShift on IBM Cloud.

 Acceda a los recursos de los socios Más información

Ponga en marcha su plan de negocio para empezar a crear y desplegar en IBM Cloud.

 Obtenga la certificación en IBM Cloud