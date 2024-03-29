Como ISV, fintech, proveedor de SaaS o proveedor de servicios gestionados, innove, amplíe y mejore su solución en IBM Cloud.
Acceda a servicios de nube híbrida e IA de nivel empresarial a través de una red de distribuidores de valor agregado y un catálogo de nube en línea.
Optimice y acelere la entrega con una red de expertos.
Una asociación que crece con usted. IBM Partner Plus se enfoca en la experiencia, el escalamiento y los beneficios impactantes para simplificar la forma en que trabajamos juntos. Una clara línea de visión de lo que gana es su hoja de ruta para expandir su negocio.
Aprenda cómo incorporar como socio de IBM Cloud con una guía de usuario paso a paso.
Acceda a recursos para desbloquear beneficios alineados con su proceso de creación.
Obtenga orientación paso a paso sobre cómo vender su software, servicios o arquitecturas desplegables en IBM Cloud.
Creemos soluciones amplias y seguras en la nube para el sector de los servicios financieros.Amplíe el acceso a las instituciones financieras, haga frente a las preocupaciones más críticas de las instituciones sobre los despliegues en la nube y acelere su tiempo de obtención de ingresos.
IBM Cloud Catalog es un canal de ventas digital para entregar y vender perfectamente sus soluciones a clientes de IBM Cloud en todo el mundo.
Conviértase en el socio preferido de los clientes empresariales con contratos de IBM Cloud, a través de un único sistema de facturación.
4 semanas para incorporar y publicar sus productos de pago Anything-as-Service (XaaS).
Haga crecer su negocio aprovechando el ecosistema IBM de vendedores, distribuidores, integradores de sistemas y clientes establecidos.
El 15 % de los ingresos de los proveedores de software independientes proviene de la plataforma en la nube Marketplaces.
Suministro de un repositorio de datos seguro y resiliente para acelerar la entrega de contenido de difusión.
Jenzabar reduce la complejidad y el costo en la educación superior, y crea nuevas oportunidades de negocio.
Los asociados de negocios de IBM CLAI Payments y FNTS colaboran para llevar el cifrado como servicio a IBM Power Virtual Server
Gane créditos de IBM Cloud para realizar pruebas con sus empleados o sus clientes.
Utilice tarifas de descuento especiales para crear soluciones end to end para distribuir a sus clientes.
Obtenga fondos de desarrollo de mercado (MDF) para utilizarlos en actividades de salida al mercado.
Obtenga acceso a sesiones de planificación de cuentas conjuntas para nuevas oportunidades de IBM Cloud.
Cree a partir de la experiencia actual de su equipo y acceda a descuentos en capacitación y certificación para sus empleados.
Obtenga acceso a vistas previas de hojas de ruta y conversaciones estratégicas sobre nuevos productos y características.
Disfrute de opciones de soporte favorables para sus clientes, que encajan con los contratos de compromiso con el cliente (SLA/OLA).
Colabore con los servicios de IBM Garage e IBM Cloud Lab para las pruebas de concepto (POC) y evaluaciones de sus clientes.
Reciba acceso a documentación y guías detalladas para todos los servicios de IBM Cloud.
Crédito VPC de 1000 USD
Aplique el código VPC1000 en el aprovisionamiento para obtener 1000 USD que podrá usar en sus recursos informáticos, de almacenamiento y de redes.
Crédito de 500 USD
Crédito de USD 500 para nuevos usuarios de IBM Cloud Code Engine y MongoDB.
Crédito de 500 USD
Crédito de 500 USD para todos los nuevos usuarios de IBM Cloud Object Storage.
Crédito de 200 USD
Recibirá un crédito por sus primeros 200 USD en aplicaciones y servicios. Pruebe cualquier producto de IBM Cloud con este crédito, disponible durante 30 días.
Vea por qué IBM Cloud for Financial Services es la elección de más de 100 asociados de negocios, como Bank of America y BNP Paribas.¹
Obtenga un retorno de la inversión (ROI) del 201 % al desplegar IBM Cloud for VMware Solutions y hasta USD 1.2 millones en ahorros gracias a una mayor eficiencia operativa.
Elegir IBM Cloud para sus requerimientos de GPU le brinda acceso directo a uno de los procesos de selección de servidores más flexibles de la industria.
Mueva y gestione perfectamente cargas de trabajo tanto en entornos de nube como on premises.
Aprende más sobre las capacidades de la nube de alto rendimiento, como HPC, y cómo modernizar con OpenShift on IBM Cloud.
Ponga en marcha su plan de negocio para empezar a crear y desplegar en IBM Cloud.