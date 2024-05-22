Soluciones IBM Cloud VPC

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) es una red definida por software (SDN) altamente resiliente y segura en la que puede crear clouds privados aislados para sus operaciones de negocio, sin renunciar a las ventajas esenciales del cloud público privado. Elija los recursos de cálculo, almacenamiento y red; nosotros le proporcionaremos la máximo disponibilidad y escalabilidad, además de una variedad de opciones rentables para sus demandas de carga de trabajo. IBM Cloud VPC está especialmente diseñado para IaaS, PaaS y cloud híbrido con soluciones para VMware, SAP o IBM Z®, entre otros.
IBM Cloud VPC cuenta con una red global de seis regiones multizona y 18 zonas de disponibilidad creadas según especificaciones para ofrecer acceso rápido, migración de bajo coste, baja latencia y seguridad certificada.
Compatible con plataformas híbridas o multicloud. Optimice las cargas de trabajo en toda la pila de IBM Cloud con soluciones para VMware, SAP, IBM Z y más.
IBM Cloud VPC es una SDN de propiedad privada que integra seguridad, conformidad con la normativa y varias soluciones de hardware y software para la computación confidencial.
Migre las cargas de trabajo de VMware existentes a IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC mientras mantiene las herramientas existentes con servidores dedicados nativos. Actualice a NSX-T para obtener un control completo de su espacio de IP y actualizar a su ritmo con plataformas de gestión de contenedores Red Hat OpenShift o Kubernetes.
Utilice IBM Cloud Virtual Servers for VPC y las funciones de red de VPC para lograr una ingesta de datos previsible, de bajo coste o incluso sin coste, y gastos en movimiento para reducir el TCO cada mes.
Despliegue de forma segura datos confidenciales en el cloud con IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC e IBM Secure Execution for Linux Technology.
Escale varias tareas en paralelo y reduzca costes con las prestaciones dinámicas del cloud híbrido para gestionar cargas de trabajo y costes de salida con infraestructura IBM Cloud VPC y software IBM® Spectrum.
Instancias de servidor virtual altamente escalables, únicas y de multitenencia, basadas en procesadores Intel® Xeon® que puede iniciar rápidamente para lograr el máximo aislamiento y control de la red.
Protección y privacidad de datos completa sobre sus cargas de trabajo en contenedores con datos confidenciales o IP de negocio.
Servidores dedicados de un solo arrendatario con enlaces ascendentes de 100 Gbps listos en 10 minutos o menos, basados en CPU Intel® Xeon® Platinum 8260 de segunda generación.
Volúmenes de almacenamiento en bloque de alto rendimiento con opciones de IOPS flexibles, alta disponibilidad y opciones de cifrado.
Almacenamiento de archivos basado en NFS por zonas que puede compartir con varios servidores virtual en varios VPC.
Almacenamiento en cloud flexible, rentable y escalable para datos no estructurados sin réplica.
Equilibradores de carga de red y aplicaciones para distribuir el tráfico y las solicitudes de los clientes entre las cargas de trabajo y los servidores.
