Soluciones IBM Cloud VPC


¿Qué es IBM Cloud VPC?

IBM Cloud® Virtual Private Cloud (VPC) es una red definida por software (SDN) altamente resiliente y segura en la que puede crear clouds privados aislados para sus operaciones de negocio, sin renunciar a las ventajas esenciales del cloud público privado. Elija los recursos de cálculo, almacenamiento y red; nosotros le proporcionaremos la máximo disponibilidad y escalabilidad, además de una variedad de opciones rentables para sus demandas de carga de trabajo. IBM Cloud VPC está especialmente diseñado para IaaS, PaaS y cloud híbrido con soluciones para VMware, SAP o IBM Z®, entre otros.
Reubicación de datos simplificada

IBM Cloud VPC cuenta con una red global de seis regiones multizona y 18 zonas de disponibilidad creadas según especificaciones para ofrecer acceso rápido, migración de bajo coste, baja latencia y seguridad certificada.
El cloud a su manera y a su ritmo

Compatible con plataformas híbridas o multicloud. Optimice las cargas de trabajo en toda la pila de IBM Cloud con soluciones para VMware, SAP, IBM Z y más.
Seguridad sin compromiso

IBM Cloud VPC es una SDN de propiedad privada que integra seguridad, conformidad con la normativa y varias soluciones de hardware y software para la computación confidencial.

Casos de uso en IBM Cloud VPC

IBM Cloud® Virtual Servers for VPC

Instancias de servidor virtual altamente escalables, únicas y de multitenencia, basadas en procesadores Intel® Xeon® que puede iniciar rápidamente para lograr el máximo aislamiento y control de la red.
IBM Cloud® Hyper Protect Virtual Servers for VPC

Protección y privacidad de datos completa sobre sus cargas de trabajo en contenedores con datos confidenciales o IP de negocio.
IBM Cloud® Bare Metal Servers for VPC

Servidores dedicados de un solo arrendatario con enlaces ascendentes de 100 Gbps listos en 10 minutos o menos, basados en CPU Intel® Xeon® Platinum 8260 de segunda generación.
IBM Cloud® Block Storage for VPC

Volúmenes de almacenamiento en bloque de alto rendimiento con opciones de IOPS flexibles, alta disponibilidad y opciones de cifrado.
IBM Cloud® File Storage for VPC

Almacenamiento de archivos basado en NFS por zonas que puede compartir con varios servidores virtual en varios VPC.
IBM Cloud® Object Storage

Almacenamiento en cloud flexible, rentable y escalable para datos no estructurados sin réplica.
Equilibradores de carga de IBM Cloud®

Equilibradores de carga de red y aplicaciones para distribuir el tráfico y las solicitudes de los clientes entre las cargas de trabajo y los servidores.
IBM Cloud® Direct Link

Conecte los recursos locales a sus recursos en cloud por menos con un rendimiento red consistente y una capacidad escalable, sin Internet público.

Calcule el coste de sus recursos de VPC en IBM Cloud VPC Pague según el uso con opciones de facturación flexibles, incluidos servidores por hora, opciones de almacenamiento por niveles y facturación sostenida. Sus recursos de IBM Cloud VPC tienen un precio por separado y se incluyen como parte de los cargos totales de IBM Cloud VPC. Los niveles de servicio están conectados a su cuenta, no a sus VPC.
