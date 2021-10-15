Una VPC permite a una empresa definir y controlar una red virtual que está lógicamente aislada de todos los demás inquilinos de la nube pública, creando así un espacio privado y seguro en la nube pública.

Imagine que la infraestructura de un proveedor de nube es un edificio de apartamentos residenciales con varias familias viviendo dentro. Ser arrendatario de una nube pública es como compartir un apartamento con unos cuantos compañeros de piso. Por el contrario, tener una VPC es como tener su propio condominio privado, nadie más tiene la llave y nadie puede entrar en el espacio sin su permiso.

El aislamiento lógico de una VPC se implementa mediante funciones de red virtual y características de seguridad que proporcionan a un cliente empresarial un control granular sobre qué direcciones IP o aplicaciones en la nube pueden acceder a determinados recursos. Esta función es análoga a los controles de "solo amigos" o "público/privado" de las cuentas de redes sociales que restringen quién puede o no puede ver sus publicaciones, que de otro modo serían públicas.

La VPC entra en la categoría de infraestructura como servicio (IaaS), una de las cuatro ofertas de servicios en la nube más populares, junto con plataforma como servicio (PaaS), software como servicio (SaaS) y sin servidor. Todos los principales proveedores de servicios en la nube ofrecen soluciones de VPC, incluidos Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud Platform y VMware, entre otros.

Los sectores que requieren altos niveles de seguridad, privacidad y control sobre sus datos, como la sanidad, las finanzas y el gobierno, a menudo prefieren las VPC. Según un informe de Future Market Insights, Inc., se prevé que la cuota de mercado de la nube privada virtual (VPC) crezca de 38 800 millones de dólares en 2022 a 129 600 millones de dólares en 2032.1 Entre los factores que impulsan este crecimiento se encuentran la creciente demanda de soluciones de recuperación ante desastres (RD) de instalación sencilla y bajo coste y la creciente adopción de la nube privada virtual entre las pequeñas y medianas empresas.2

Eche un vistazo a este vídeo con Ryan Sumner de IBM Cloud para profundizar en la VPC, su arquitectura y sus ventajas.