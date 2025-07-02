¿Qué son las redes informáticas?

Antes de las prácticas contemporáneas de creación de redes, los ingenieros informáticos tenían que mover físicamente los ordenadores para compartir datos entre dispositivos, una tarea ardua en una época en la que los ordenadores eran grandes y poco manejables.

Para simplificar el proceso (especialmente para los trabajadores de la Administración), el Departamento de Defensa financió la creación de la primera red informática operativa (que acabó llamándose ARPANET) a finales de la década de 1960. Este hito sentó las bases no solo para Internet, sino también para las redes en la nube, que hoy en día soportan infraestructuras y servicios de aplicaciones distribuidos globalmente.

Desde entonces, las prácticas de conexión en red y los sistemas informáticos que las impulsan han evolucionado de forma considerable. Las redes informáticas actuales facilitan la comunicación a gran escala entre dispositivos con fines empresariales, de ocio y de investigación. Internet, las búsquedas en línea, el correo electrónico, el intercambio de audio y vídeo, el comercio en línea, las retransmisiones en directo y las redes sociales existen gracias a los avances de las redes informáticas.

En el entorno empresarial, este progreso provocó modelos de red más flexibles centrados en la infraestructura de nube. Las organizaciones confían cada vez más en las estrategias de cloud híbrido y multinube de red, donde las aplicaciones y los datos fluyen entre la infraestructura en las instalaciones y los entornos de nube proporcionados por los proveedores de servicio cloud. Algunos proveedores conocidos son AWS, Microsoft Azure, IBM® Cloud y Google Cloud Platform. Esta estrategia de redes que prioriza la nube permite a las empresas escalar los recursos de forma dinámica, reducir los costes de infraestructura y acceder a servicios avanzados sin mantener el hardware físico.

Hoy en día, la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) están transformando aún más las redes al permitir sistemas más inteligentes y adaptables. Estas tecnologías ayudan a automatizar la gestión de la red, mejorar la seguridad mediante la detección de anomalías y optimizar el rendimiento al predecir y responder a los patrones de tráfico en tiempo real.