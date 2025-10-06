¿Qué es el almacenamiento en bloque?

El almacenamiento en bloque no es el único almacenamiento de datos que existe. Los desarrolladores también utilizan otros sistemas, como el almacenamiento de objetos y el almacenamiento de archivos. Mientras que el objetivo final de ambos es proporcionar datos a los usuarios y las aplicaciones, cada uno de esos métodos de almacenamiento almacena y recupera los datos de forma diferente.

Almacenamiento de objetos

El almacenamiento de objetos, que también se conoce como almacenamiento basado en objetos, descompone los archivos de datos en partes llamadas objetos. A continuación, almacena esos objetos en un único repositorio, que se puede distribuir en varios sistemas en red.

En la práctica, las aplicaciones gestionan todos los objetos, lo que elimina la necesidad de contar con un sistema de archivos tradicional. Cada objeto recibe un ID exclusivo, que las aplicaciones utilizan para identificar el objeto. Y cada objeto almacena metadatos, que son información sobre los archivos almacenados en el objeto.

Una diferencia importante entre el almacenamiento de objetos y el almacenamiento en bloque es la forma de manejar los metadatos. En el almacenamiento de objetos, los metadatos se pueden personalizar para incluir más información detallada sobre los archivos de datos almacenados en el objeto. Por ejemplo, los metadatos adjuntos a un archivo de vídeo se pueden personalizar para indicar dónde se ha realizado el vídeo, el tipo de cámara que se ha utilizado para grabarlo e incluso qué individuos se han captado en cada fotograma. En el almacenamiento en bloque, los metadatos se limitan a los atributos de archivo básicos.

El almacenamiento en bloque es el más adecuado para los archivos estáticos que no se modifican a menudo, porque cualquier cambio realizado en un archivo da como resultado la creación de un objeto nuevo.

Almacenamiento de archivos

El almacenamiento de archivos, que también se conoce como almacenamiento a nivel de archivo o basado en archivos, normalmente se asocia con la tecnología de almacenamiento adjunto en red (NAS). NAS presenta el almacenamiento a usuarios y aplicaciones mediante la misma ideología que un sistema de archivos de red tradicional. En otras palabras, el usuario o la aplicación reciben datos a través de árboles de directorios, carpetas y archivos individuales. El funcionamiento es similar a una unidad de disco duro local. Sin embargo, NAS o el sistema operativo de red (NOS) manejan los derechos de acceso, el uso compartido de archivos, el bloqueo de archivos y otros controles.

El almacenamiento de archivos puede ser muy fácil de configurar, pero el acceso a los datos está limitado por una única vía de acceso a los datos, lo que puede afectar al rendimiento en comparación con el almacenamiento de objetos o en bloque. El almacenamiento de archivos solo funciona con protocolos comunes de nivel de archivo, como New Technology File System (NTFS) para Windows o Network File System (NFS) para Linux. Esto podría limitar la usabilidad en sistemas distintos.