¿Qué es el almacenamiento de objetos?

Los objetos son unidades discretas de datos almacenadas en un entorno de datos estructuralmente plano, típico de los sistemas de almacenamiento de objetos. A diferencia de los sistemas de archivos tradicionales, no hay carpetas, directorios ni jerarquías complejas reales, aunque se pueden simular estructuras similares a carpetas utilizando convenciones de nomenclatura.

Cada objeto es una unidad autónoma que incluye los datos en sí, los metadatos asociados (información descriptiva sobre el objeto) y un identificador único, a menudo denominado clave de objeto. Este identificador único distingue al objeto dentro del sistema de almacenamiento y puede parecerse a una ruta de archivo, pero no representa una estructura de directorios real.

La información del repositorio permite a una aplicación localizar y acceder al objeto. Puede agregar dispositivos de almacenamiento de objetos en grupos de almacenamiento más grandes y distribuir estos grupos de almacenamiento entre distintas ubicaciones. Esta característica permite una escalabilidad ilimitada y mejora la resiliencia de datos y la recuperación ante desastres.

El almacenamiento de objetos elimina la complejidad y los retos de escalabilidad de un sistema de archivos jerárquico. Los objetos se pueden almacenar localmente en centros de datos on-premises, en servidores en la nube o en entornos híbridos y multinube, con accesibilidad desde cualquier parte del mundo. Las implementaciones modernas suelen utilizar la orquestación de contenedores y la infraestructura distribuida para gestionar los sistemas subyacentes que alimentan el almacenamiento de objetos.

Se accede a los objetos (cada uno de los cuales consta de datos, metadatos y un identificador único) en un sistema de almacenamiento de objetos a través de API. La API nativa para el almacenamiento de objetos suele ser una API RESTful basada en HTTP (también conocida como servicio web RESTful). La mayoría de los proveedores también ofrecen kits de desarrollo de software (SDK) que simplifican la interacción con estas API en varios lenguajes de programación.

Estas API utilizan el identificador único (o clave) del objeto para recuperarlo y también permiten consultar sus metadatos. Dado que las API están basadas en internet, se puede acceder a los objetos desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo con conexión a la red.

Las API RESTful utilizan comandos HTTP como "PUT" o "POST" para cargar un objeto, "GET" para recuperarlo y "DELETE" para eliminarlo (HTTP significa "Hypertext Transfer Protocol" y es el conjunto de reglas para transferir texto, imágenes gráficas, sonido, vídeo y otros archivos multimedia en internet).

Puede almacenar cualquier número de archivos estáticos en una instancia de almacenamiento de objetos para que los llame una API. Están surgiendo más estándares de API RESTful que van más allá de la creación, recuperación, actualización y eliminación de objetos. Estos estándares permiten a las aplicaciones gestionar el almacenamiento de objetos, sus contenedores, cuentas, multitenencia, seguridad, facturación y mucho más.

Por ejemplo, supongamos que desea almacenar todos los libros de un gran sistema bibliotecario en una única plataforma. Necesita almacenar el contenido de los libros (datos), pero también la información asociada, como el autor, la fecha de publicación, la editorial, el tema, los derechos de autor y otros detalles. Puede almacenar todos estos datos y metadatos en una base de datos relacional, organizada en carpetas bajo una jerarquía de directorios y subdirectorios.

Pero con millones de libros, el proceso de búsqueda y recuperación se vuelve engorroso y lento. Un sistema de almacenamiento de objetos funciona bien porque los datos son estáticos o fijos. En este ejemplo, el contenido del libro no va a cambiar.

Los objetos se almacenan como "paquetes" en una estructura plana y se pueden localizar y recuperar fácilmente con una sola llamada a la API. Además, a medida que el número de libros sigue creciendo, puede agregar dispositivos de almacenamiento en grupos de almacenamiento más grandes y distribuir estos grupos de almacenamiento para obtener una escala ilimitada.