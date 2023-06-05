¿Qué es la nube híbrida?

Arquitectura de nube híbrida tradicional

Inicialmente, arquitectura de nube híbrida que se centra en la mecánica de transformación de partes del centro de datos local de una empresa en una infraestructura de nube privada. Y, a continuación, conectar esa infraestructura a entornos de nube pública alojados fuera de las instalaciones por un proveedor de servicios en la nube pública (por ejemplo, AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud, Microsoft Azure). Esto se logró utilizando una solución de nube híbrida preempaquetada como Red Hat OpenStack (enlace externo a ibm.com). O mediante el uso de middleware empresarial sofisticado para integrar recursos de nube en todos los entornos. Y herramientas de gestión unificadas para monitorizar, asignar y gestionar esos recursos desde una consola central o "panel único de vidrio".

Arquitectura de nube híbrida moderna

Hoy en día, la arquitectura de nube híbrida se centra menos en la conectividad física y más en el soporte de la portabilidad de las cargas de trabajo en todos los entornos de nube. Y en la automatización de la implementación de esas cargas de trabajo en el mejor entorno de nube para un propósito empresarial determinado. Varias tendencias están impulsando este cambio.

Como parte del siguiente paso crucial en sus transformaciones digitales, las organizaciones están creando nuevas aplicaciones y modernizando las aplicaciones heredadas para utilizar tecnologías nativas de la nube . Tecnologías que permiten un desarrollo, una implementación, una gestión y un rendimiento coherentes y fiables en todos los entornos de nube y en todos los proveedores de nube.

Específicamente, están creando o transformando aplicaciones para utilizar la arquitectura de microservicios , que divide las aplicaciones en componentes más pequeños, poco acoplados y reutilizables, centrados en funciones empresariales específicas. Y están implementando estas aplicaciones en contenedores: unidades ejecutables ligeras que contienen solo el código de la aplicación y las dependencias del sistema operativo virtualizadas que se requieren para ejecutarlo.

A un nivel superior, la nube pública y privada ya no son "ubicaciones" físicas para conectarse. Por ejemplo, muchos proveedores de nube ahora ofrecen servicios de nube pública que se ejecutan en los centros de datos locales de sus clientes. Las nubes privadas, una vez ejecutadas exclusivamente en las instalaciones, ahora se alojan en centros de datos fuera de las instalaciones , en redes privadas virtuales (VPN) o nubes privadas virtuales (VPC). O en infraestructuras dedicadas que se alquilan a proveedores externos (que a veces son proveedores de servicios en la nube pública).

Además, la virtualización de la infraestructura (también denominada infraestructura como código), permite a los desarrolladores crear estos entornos bajo demanda utilizando cualquier recurso informático o de nube ubicado detrás o fuera del firewall. Esto adquiere mayor importancia con la llegada del edge computing, que ofrece oportunidades para mejorar el rendimiento global de las aplicaciones trasladando las cargas de trabajo y los datos más cerca de donde se realiza la computación real.

Como resultado de estos y otros factores, la infraestructura de nube híbrida moderna está empezando a fusionarse en torno a una plataforma multicloud híbrida unificada que incluye:

Soporte para el desarrollo e implementación de aplicaciones nativas de la nube en todos los tipos de nube (pública y privada) y proveedores de servicios en la nube.





Un único sistema operativo en todos los entornos.





Una plataforma de orquestación de contenedores (típicamente Kubernetes) que automatiza la implementación de aplicaciones en entornos de nube.

El desarrollo nativo en la nube permite a los desarrolladores transformar aplicaciones monolíticas en unidades de funcionalidad centradas en el negocio que pueden ejecutarse en cualquier lugar y reutilizarse en varias aplicaciones. Un sistema operativo estándar permite a los desarrolladores crear cualquier dependencia de hardware en cualquier contenedor. Y la orquestación y automatización de Kubernetes ofrece a los desarrolladores un control granular, de tipo "configúrelo y olvídese", sobre la configuración y la implementación de contenedores (incluyendo la seguridad, el equilibrio de carga, la escalabilidad y mucho más) en varios entornos de nube.