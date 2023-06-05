¿Qué es la nube híbrida?

La nube híbrida combina y unifica la nube pública, la nube privada y la infraestructura local para crear una infraestructura de TI única, flexible y rentable.

 Casos de uso de la nube híbrida

Una infraestructura de TI unificada que utiliza la nube híbrida es adecuada para varios casos de uso:

  • Seguridad y cumplimiento normativo: reserve recursos de nube privada detrás del firewall para datos confidenciales y cargas de trabajo altamente reguladas y utilice recursos de nube pública más económicos para cargas de trabajo y datos menos confidenciales.

  • Escalabilidad y resiliencia: u​​tilice los recursos de computación y almacenamiento en la nube pública para escalar de forma rápida, automática y económica en respuesta a picos de tráfico no planificados sin afectar a las cargas de trabajo de la nube privada (esto se denomina "cloud bursting" o ampliación de la nube).

  • Adopción rápida de nuevas tecnologías: adopte la última solución de software como servicio (SaaS) o cambie a ella, e incluso integre esas soluciones en las aplicaciones existentes, sin necesidad de aprovisionar una nueva infraestructura local.

  • Mejora de las aplicaciones heredadas: utilice servicios de nube pública para mejorar la experiencia de usuario de las aplicaciones existentes o para ampliarlas a nuevos dispositivos.

  • Migración a VMware: "Eleve y cambie" las cargas de trabajo locales existentes a la infraestructura de nube pública virtualizada para reducir la huella del centro de datos local y escalar según sea necesario sin más inversión en bienes de capital.

  • Optimización de recursos y ahorro de costes: ejecute cargas de trabajo con capacidad predecible en la nube privada y migre cargas de trabajo más variables a la nube pública; utilice la infraestructura de nube pública para "acelerar" rápidamente los recursos de desarrollo y prueba según sea necesario.
¿Cómo funciona la nube híbrida?

Arquitectura de nube híbrida tradicional

Inicialmente, arquitectura de nube híbrida que se centra en la mecánica de transformación de partes del centro de datos local de una empresa en una infraestructura de nube privada. Y, a continuación, conectar esa infraestructura a entornos de nube pública alojados fuera de las instalaciones por un proveedor de servicios en la nube pública (por ejemplo, AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud, Microsoft Azure). Esto se logró utilizando una solución de nube híbrida preempaquetada como Red Hat OpenStack (enlace externo a ibm.com). O mediante el uso de middleware empresarial sofisticado para integrar recursos de nube en todos los entornos. Y herramientas de gestión unificadas para monitorizar, asignar y gestionar esos recursos desde una consola central o "panel único de vidrio".

Arquitectura de nube híbrida moderna

Hoy en día, la arquitectura de nube híbrida se centra menos en la conectividad física y más en el soporte de la portabilidad de las cargas de trabajo en todos los entornos de nube. Y en la automatización de la implementación de esas cargas de trabajo en el mejor entorno de nube para un propósito empresarial determinado. Varias tendencias están impulsando este cambio.

Como parte del siguiente paso crucial en sus transformaciones digitales, las organizaciones están creando nuevas aplicaciones y modernizando las aplicaciones heredadas para utilizar tecnologías nativas de la nube . Tecnologías que permiten un desarrollo, una implementación, una gestión y un rendimiento coherentes y fiables en todos los entornos de nube y en todos los proveedores de nube.

Específicamente, están creando o transformando aplicaciones para utilizar la arquitectura de microservicios , que divide las aplicaciones en componentes más pequeños, poco acoplados y reutilizables, centrados en funciones empresariales específicas. Y están implementando estas aplicaciones en contenedores: unidades ejecutables ligeras que contienen solo el código de la aplicación y las dependencias del sistema operativo virtualizadas que se requieren para ejecutarlo.

A un nivel superior, la nube pública y privada ya no son "ubicaciones" físicas para conectarse. Por ejemplo, muchos proveedores de nube ahora ofrecen servicios de nube pública que se ejecutan en los centros de datos locales de sus clientes. Las nubes privadas, una vez ejecutadas exclusivamente en las instalaciones, ahora se alojan en centros de datos fuera de las instalaciones , en redes privadas virtuales (VPN) o nubes privadas virtuales (VPC). O en infraestructuras dedicadas que se alquilan a proveedores externos (que a veces son proveedores de servicios en la nube pública).

Además, la virtualización de la infraestructura (también denominada infraestructura como código), permite a los desarrolladores crear estos entornos bajo demanda utilizando cualquier recurso informático o de nube ubicado detrás o fuera del firewall. Esto adquiere mayor importancia con la llegada del edge computing, que ofrece oportunidades para mejorar el rendimiento global de las aplicaciones trasladando las cargas de trabajo y los datos más cerca de donde se realiza la computación real. 

Como resultado de estos y otros factores, la infraestructura de nube híbrida moderna está empezando a fusionarse en torno a una plataforma multicloud híbrida unificada que incluye:

  • Soporte para el desarrollo e implementación de aplicaciones nativas de la nube en todos los tipos de nube (pública y privada) y proveedores de servicios en la nube.

  • Un único sistema operativo en todos los entornos.

  • Una plataforma de orquestación de contenedores (típicamente Kubernetes) que automatiza la implementación de aplicaciones en entornos de nube.

El desarrollo nativo en la nube permite a los desarrolladores transformar aplicaciones monolíticas en unidades de funcionalidad centradas en el negocio que pueden ejecutarse en cualquier lugar y reutilizarse en varias aplicaciones. Un sistema operativo estándar permite a los desarrolladores crear cualquier dependencia de hardware en cualquier contenedor. Y la orquestación y automatización de Kubernetes ofrece a los desarrolladores un control granular, de tipo "configúrelo y olvídese", sobre la configuración y la implementación de contenedores (incluyendo la seguridad, el equilibrio de carga, la escalabilidad y mucho más) en varios entornos de nube.

Beneficios de una plataforma de nube híbrida unificada

Una estrategia de nube híbrida unificada aún se encuentra en su fase de "adopción temprana"; en una encuesta reciente, el 13 por ciento de las organizaciones informaron que estaban utilizando activamente una plataforma de administración multinube. Sin embargo, estas organizaciones ya están obteniendo beneficios importantes, entre los que se incluyen:

  • Mejora de la productividad de los desarrolladores: una plataforma de nube híbrida unificada puede ayudar a ampliar la adopción de metodologías ágiles y de DevOps , y permitir a los equipos de desarrollo hacer su trabajo una vez e implementar en todas las nubes.

  • Mayor eficiencia de la infraestructura: con un control más granular sobre los recursos, los equipos de desarrollo y operaciones de TI pueden optimizar el gasto en servicios de nube pública, nubes privadas y proveedores de nube. La nube híbrida también ayuda a las empresas a modernizar las aplicaciones con mayor rapidez y a conectar los servicios en la infraestructura local o en la nube de manera que ofrecen un nuevo valor.

  • Mejora del cumplimiento normativo y la seguridad: una plataforma unificada permite a una organización aprovechar las mejores tecnologías de seguridad en la nube y cumplimiento normativo, e implementar la seguridad y el cumplimiento en todos los entornos de forma coherente

  • Aceleración empresarial general: esto incluye ciclos de desarrollo de productos más cortos; aceleración de la innovación y de los plazos de comercialización; respuesta más rápida a los comentarios de los clientes; entrega más rápida de aplicaciones más cercanas al cliente (por ejemplo, comercio electrónico de edge). Y una integración y combinación más rápidas con socios o terceros para ofrecer nuevos productos y servicios.
Soluciones de nube híbrida

IBM le proporciona el enfoque más completo y coherente para el desarrollo, la seguridad y las operaciones en entornos híbridos. Nuestro enfoque de nube híbrida ofrece hasta 2,5 veces más valor que un enfoque de solo nube pública.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Implemente clústeres de Kubernetes totalmente gestionados y de alta disponibilidad para sus aplicaciones en contenedores con un solo clic.

IBM Turbonomic

Consiga una reducción del 33% en el gasto en la nube con las funciones de optimización de costes de la nube híbrida de Turbonomic.

IBM Cloud Satellite

Implemente y gestione aplicaciones en contenedores de forma coherente en entornos locales, de computación perimetral y de nube pública de cualquier proveedor.

IBM Hybrid Cloud Mesh

IBM Hybrid Cloud Mesh ofrece una conectividad centrada en las aplicaciones sencilla, segura y predecible.

