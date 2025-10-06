¿Qué es el almacenamiento en la nube?

Existe una gran variedad de servicios de almacenamiento en la nube para casi todo tipo de empresas (desde un único propietario hasta grandes empresas).

Si gestiona una pequeña empresa, el almacenamiento en la nube podría tener sentido, especialmente si no tiene los recursos o habilidades para gestionar el almacenamiento usted mismo. El almacenamiento en la nube también puede ayudar con la planificación presupuestaria al hacer que los costes de almacenamiento sean predecibles y le brinda la capacidad de escalar a medida que crece el negocio.

Si trabaja en una empresa más grande (p. ej., una compañía de fabricación, servicios financieros o una cadena minorista con docenas de ubicaciones), es posible que necesite transferir cientos de gigabytes de datos para su almacenamiento de forma regular. En estos casos, debe trabajar con un proveedor de almacenamiento en la nube establecido que pueda gestionar sus volúmenes. En algunos casos, puede negociar acuerdos personalizados con proveedores para obtener el mejor valor.

Seguridad

La seguridad del almacenamiento en la nube es una preocupación seria, especialmente si su organización maneja datos confidenciales, como información de tarjetas de crédito y registros médicos. Quiere tener garantías de que sus datos estén protegidos contra ciberamenazas con los métodos más actualizados disponibles. Querrá soluciones de seguridad por capas que incluyan protección de terminales, filtrado de contenido y correo electrónico y análisis de amenazas, así como buenas prácticas que incluyan actualizaciones y parches periódicos. Y necesita políticas de acceso y autenticación bien definidas.

La mayoría de los proveedores de almacenamiento en la nube ofrecen medidas de seguridad básicas que incluyen control de acceso, autenticación de usuarios y cifrado de datos. Garantizar que estas medidas estén implementadas es especialmente importante cuando los datos en cuestión involucran archivos comerciales confidenciales, registros de personal y propiedad intelectual. Los datos sujetos a conformidad con la normativa pueden requerir protección adicional, por lo que debe comprobar que el proveedor que elija cumple con todas las regulaciones aplicables.

Cada vez que los datos viajan, son vulnerables a los riesgos de seguridad. Usted comparte la responsabilidad de proteger los datos destinados a una nube de almacenamiento. Las compañías pueden minimizar los riesgos cifrando los datos en movimiento y utilizando conexiones privadas dedicadas (en lugar de la internet pública) para conectarse con el proveedor de almacenamiento en la nube.

Copia de seguridad

La copia de seguridad de los datos es tan importante como la seguridad. Las empresas necesitan hacer copias de seguridad de sus datos para poder acceder a copias de archivos y aplicaciones (y evitar interrupciones en el negocio) si los datos se pierden debido a un ciberataque, un desastre natural o un error humano.

Los servicios de copia de seguridad y recuperación de datos basados en la nube han sido populares desde los primeros días de las soluciones basadas en la nube. Al igual que el propio almacenamiento en la nube, se accede al servicio a través de la internet pública o de una conexión privada. Los servicios de copia de seguridad y recuperación en la nube liberan a las organizaciones de las tareas que implica replicar periódicamente los datos críticos de la empresa para que estén disponibles en caso de que alguna vez los necesite tras una pérdida de datos causada por un desastre natural, un ciberataque o un error involuntario del usuario.

La copia de seguridad en la nube ofrece las mismas ventajas a las empresas que el almacenamiento (rentabilidad, escalabilidad y fácil acceso). Una de las funciones más atractivas de la copia de seguridad en la nube es la automatización. Pedir a los usuarios que realicen continuamente copias de seguridad de sus propios datos produce resultados mixtos, ya que algunos usuarios siempre lo posponen o se olvidan de hacerlo. Esto crea una situación en la que la pérdida de datos es inevitable. Con las copias de seguridad automatizadas, puede decidir con qué frecuencia desea realizar copias de seguridad de sus datos, ya sea diariamente, cada hora o cada vez que se introducen nuevos datos en su red.

La realización de copias de seguridad externas de los datos en una nube ofrece una ventaja adicional: la distancia. Un edificio afectado por un desastre natural, un ataque terrorista o alguna otra calamidad podría perder sus sistemas de copia de seguridad locales, lo que imposibilitaría la recuperación de los datos perdidos. La copia de seguridad externa proporciona un seguro contra este tipo de sucesos.

Servidores



Los servidores de almacenamiento en la nube son servidores virtuales definidos por software que emulan servidores físicos. Un servidor físico puede alojar varios servidores virtuales, lo que facilita proporcionar soluciones de almacenamiento basado en la nube a varios clientes. El uso de servidores virtuales aumenta la eficiencia porque, de lo contrario, los servidores físicos suelen funcionar por debajo de la capacidad, lo que significa que parte de su potencia de proceso se desperdicia.

Este método es lo que permite a los proveedores de almacenamiento en la nube ofrecer almacenamiento en la nube de pago por uso y cobrar solo por la capacidad de almacenamiento que consume. Cuando sus servidores de almacenamiento en la nube están a punto de alcanzar su capacidad, el proveedor de la nube activa otro servidor para agregar capacidad (o le permite activar una máquina virtual adicional por su cuenta).