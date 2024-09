¿Qué es una red de entrega de contenidos (CDN)?

Una red de entrega de contenidos es una red de servidores dispersos geográficamente para aumentar la velocidad del rendimiento web localizando copias de contenido web más cercanas a los usuarios o facilitando la entrega de contenido dinámico (p. ej.: fuentes de vídeo en directo).



Cada servidor CDN está ubicado en lo que se denomina la «periferia de la red», más cerca de los usuarios que el servidor de host, que es donde se origina el sitio web. Por esta razón, los servidores CDN a menudo se denominan «servidores periféricos». Cada servidor almacena o guarda en caché copias de un subconjunto del contenido web (archivos HTML, imágenes, audio, vídeo, aplicaciones) del servidor de host. Al reducir la distancia entre este contenido y los usuarios, la red de entrega de contenidos ayuda al editor del sitio web a proporcionar una mayor velocidad de rendimiento, reducir el tiempo de carga para los usuarios y controlar sus propios costes y consumo de ancho de banda.

Las organizaciones suelen comprar servicios de CDN a proveedores de CDN, que mantienen sus propias redes de servidor.

En el vídeo ¿Qué es una red de entrega de contenidos?, Ryan Sumner, arquitecto jefe de IBM, analiza un caso de ejemplo en el que una CDN acelera el tiempo de carga de las páginas para los usuarios distribuidos a nivel global:

