¿Qué es un ataque DDoS?

Un ataque DDoS (denegación de servicio distribuido) desborda sitios web con tráfico malicioso, lo que hace que las aplicaciones y otros servicios no estén disponibles para usuarios legítimos. Al no poder manejar el volumen de tráfico ilegítimo, el objetivo se ralentiza o se bloquea por completo, por lo que no está disponible para los usuarios legítimos.

Los ataques DDoS forman parte de una categoría más amplia, los ataques de denegación de servicio (ataques DoS), que incluye todos los ciberataques que ralentizan o detienen las aplicaciones o los servicios de red. Los ataques DDoS son únicos en el sentido de que envían tráfico atacante desde múltiples fuentes a la vez, lo que convierte el término «distribuido» en «denegación de servicio distribuida».

Los ciberdelincuentes llevan más de 20 años utilizando ataques DDoS para interrumpir las operaciones de la red, pero hace poco su frecuencia y potencia se han disparado. Según un informe, los ataques DDoS subieron un 203 por ciento en la primera mitad de 2022, en comparación con el mismo período en 2021 (enlace externo a ibm.com).