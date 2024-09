¿Qué es el ransomware?

Para defenderse de las amenazas de ransomware, agencias federales como CISA, NCIJFT y el Servicio Secreto de EE. UU. recomiendan que las organizaciones tomen ciertas medidas de precaución, como:

Aplicar parches con regularidad para ayudar a frustrar los ataques de ransomware que aprovechan las vulnerabilidades del software y del sistema operativo.





Actualizar las herramientas de ciberseguridad , incluyendo software antimalware y antivirus, cortafuegos, herramientas de monitorización de red y pasarelas web seguras. Además, utilizando soluciones de ciberseguridad empresarial como orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR), detección y respuesta de endpoints (EDR), gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y detección y respuesta ampliadas (XDR). Estas soluciones ayudan a los equipos de seguridad a detectar y responder al ransomware en tiempo real.





Formación sobre ciberseguridad para empleados para ayudar a los usuarios a reconocer y evitar el phishing, la ingeniería social y otras tácticas que pueden conducir a infecciones por ransomware.





para ayudar a los usuarios a reconocer y evitar el phishing, la ingeniería social y otras tácticas que pueden conducir a infecciones por ransomware. Implementar políticas de control de acceso , incluida la autenticación multifactor, la arquitectura zero trust, la segmentación de redes y medidas similares. Estas medidas pueden impedir que el ransomware llegue a datos especialmente sensibles y evitar que los criptogusanos se propaguen a otros dispositivos de la red.

Aunque las herramientas de descifrado para algunas variantes de ransomware están disponibles públicamente a través de proyectos como No More Ransom (enlace externo a ibm.com), la corrección de una infección activa por ransomware a menudo requiere un enfoque polifacético. Consulte la Guía definitiva sobre ransomware de IBM Security para ver un ejemplo de un plan de respuesta a incidentes de ransomware modelado después del ciclo de vida de las incidencias del National Institute of Standard and Technology (NIST).