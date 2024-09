¿Qué es la seguridad de red?

Las soluciones de control de acceso a la red actúan como guardianes, ya que autentican y autorizan a los usuarios para determinar quién puede entrar en la red y qué puede hacer dentro. La "autenticación" consiste en comprobar que un usuario es quien dice ser. También significa otorgar permiso a los usuarios autenticados para acceder a los recursos de la red.

Las soluciones NAC se utilizan a menudo para aplicar políticas de control de acceso basado en funciones (RBAC), que exigen que los privilegios de los usuarios reflejen sus funciones. Por ejemplo, un desarrollador junior puede ver y editar código, pero no pueden enviarlo. En cambio, los desarrolladores senior podían leer, escribir y enviar código a producción. El sistema RBAC ayuda a evitar la vulneración de datos al mantener a los usuarios no autorizados alejados de los recursos a los que no tienen derecho de acceso.

Además de autenticar a los usuarios, algunas soluciones NAC pueden evaluar los riesgos en los terminales de los usuarios. El objetivo es impedir que los dispositivos no seguros o comprometidos accedan a la red. Si un usuario intenta acceder a la red en un dispositivo equipado con un software antimalware obsoleto o mal configurado, el sistema denegará el acceso. Algunas herramientas NAC avanzadas son incluso capaces de resolver automáticamente los problemas de no conformidad de los terminales.