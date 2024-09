Como se ha mencionado anteriormente, UEM evolucionó a partir de la colisión de tecnologías cambiantes para gestionar y proteger las políticas de BYOD de las organizaciones, las plantillas cada vez más híbridas y la expansión de los programas de teletrabajo. Pero las organizaciones adoptaron UEM para dar soporte a otras iniciativas de seguridad y gestión estratégicas, que incluyen:

Conformidad con la normativa simplificada. Las plantillas híbridas pueden añadir complejidad al tener que demostrar y garantizar la conformidad con las normativas sobre privacidad de datos y del sector. Las soluciones de UEM le ayudan a reducir esa complejidad. Por ejemplo, UEM permite a una organización establecer una única política que garantice que todos los dispositivos cumplan con los requisitos de cifrado especificados por el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos), la HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) Health Insurance Portability y otras normativas de privacidad de datos. Las funciones de control de aplicaciones y aislamiento de datos de UEM ayudan a los administradores asegurarse de que solo las aplicaciones de escritorio o móviles autorizadas puedan acceder a los datos altamente regulados.

Seguridad Zero Trust. En un enfoque de seguridad Zero Trust, todos los puntos finales se consideran hostiles de forma predeterminada. A todas las entidades (usuarios, dispositivos, cuentas) se les otorga el acceso privilegiado mínimo requerido para sus trabajos o funciones, y se supervisan continuamente, además de renovar su autorización periódicamente mientras se mantenga el acceso. UEM admite la implementación de Zero Trust de varias maneras, desde simplificar el suministro de todos los dispositivos para el acceso privilegiado mínimo, hasta proporcionar visibilidad en tiempo real sobre cada dispositivo conectado a la red.