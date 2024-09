Zero Trust hace que la seguridad pase de ser algo que se hace a algo que se tiene

"Muchos proveedores en el sector de la seguridad están examinando la seguridad Zero Trust desde una perspectiva equivocada. La seguridad no es algo que simplemente se pueda 'hacer'. Y Zero Trust no es algo que se pueda comprar o implementar. Es una filosofía y una estrategia. Es una estrategia de TI hecha con seguridad".