¿Qué es el software de código abierto?

Hasta mediados de la década de 1970, el código informático se consideraba implícito en el funcionamiento del hardware informático y no como propiedad intelectual única sujeta a la protección del derecho de autor. Las organizaciones programaban su propio software y el uso compartido de código era una práctica común.

La Comisión sobre Nuevos Usos Tecnológicos de las Obras Protegidas por Derecho de Autor se creó en 1974 y concluyó que el código de software era una categoría de obra creativa adecuada para la protección del derecho de autor. Esto impulsó el crecimiento de la publicación de software independiente como industria, con código fuente propietario como principal fuente de ingresos. A medida que la informática personal llevaba las aplicaciones a todos los escritorios de las empresas y a muchos hogares, el mercado del software se hizo intensamente competitivo y los editores de programas informáticos se mostraron cada vez más alerta ante las infracciones de sus derechos de propiedad.

En 1983 comenzó una especie de rebelión contra las restricciones y limitaciones del software privativo. Al programador Richard Stallman le molestaba la idea de que los usuarios no pudieran personalizar el software propietario como les pareciera oportuno para realizar su trabajo. Stallman consideraba que "el software debería ser libre, como la palabra, no la cerveza", y defendía la idea de un software que se pudiera personalizar libremente.

Stallman fundó la Free Software Foundation, y luego impulsaría el desarrollo de una alternativa de código abierto al sistema operativo Unix propiedad de AT&T, entre otras aplicaciones. También innovó la primera licencia de software copyleft, la Licencia Pública General GNU (GPL), que requería que cualquiera que mejorara su código fuente también publicara su versión editada libremente para todos.

El ensayo de Eric S. Raymond de 1997 titulado “La Catedral y el Bazar” se considera otro hito en el movimiento del software libre. Raymond contrastó el enfoque cerrado y de arriba hacia abajo, típico del desarrollo de software propietario, donde todo el desarrollo era gestionado por un grupo central (al que llamó La Catedral), frente al desarrollo público abierto y libremente compartido a través de Internet (El Bazar). Poco después, Netscape Corporation lanzó el código de su navegador Mozilla como código abierto, y el movimiento de código abierto ganó legitimidad.

Como muchos creían que el término “software libre” de Stallman enfatizaba inadecuadamente que el valor principal del software era “gratuito”, en 1999 se adoptó el término “código abierto”. La Iniciativa de Código Abierto fue creada para defenderlo; la organización también ha establecido reglas básicas para la industria a través de la definición de código abierto y alberga licencias de código abierto compatibles. Actualmente, los términos software libre, software de código abierto, software libre y de código abierto y software libre o de código abierto se refieren todos a lo mismo: software con código fuente disponible para uso público y personalización.