Aunque los avances facilitan la creación de grandes modelos de IA, sigue existiendo un reto mayor: la enorme potencia informática necesaria para seguir siendo competitivos. Xia "Ben" Hu, profesor asociado de informática en la Universidad de Rice, reconoce que DeepSeek es un paso adelante más eficiente en el desarrollo de la IA. Sin embargo, señala que esto no cambia de manera radical la dinámica general de poder en la infraestructura de IA, donde el acceso a amplios recursos informáticos sigue determinando quién lidera el proceso.

"DeepSeek está respaldado por un gran fondo de riesgo en China y tiene acceso a decenas de miles de GPU", dice Hu. "Esa sigue siendo una barrera importante para muchas startups más pequeñas".

Sin embargo, Hu predice que el cambio más significativo probablemente se produzca en la adopción de la IA empresarial. "Los sectores tradicionales, como el del petróleo y el gas y el manufacturero , se han mostrado reacios a desarrollar sus propias soluciones de IA", afirma. “Con la reducción de costes y la mejora de los modelos de código abierto, las empresas que antes dependían de servicios externos de IA ahora están considerando desarrollar modelos internos adaptados a sus necesidades específicas”.

Las implicaciones van más allá de un modelo. Con la multiplicación de los proyectos de IA de código abierto, las startups más pequeñas pueden acceder ahora a herramientas que antes requerían centros de datos masivos y presupuestos enormes. Cox dijo que OpenAI y sus homólogos han proyectado durante mucho tiempo un "aire de inevitabilidad": que solo aquellos con mucho dinero podrían liderar en IA. Pero a medida que surgen DeepSeek y otros modelos, esa idea empieza a quebrarse.

"Estamos viendo un cambio en el que una gama mucho más amplia de actores puede competir en este espacio", afirma Cox. "No es que cualquiera que tenga cinco millones de dólares pueda ponerse manos a la obra y crear un modelo de primera categoría de la noche a la mañana, pero ¿y las pymes con buena financiación? Por supuesto que sí".

Los investigadores también se centran en la eficiencia más que en la potencia computacional bruta. Cox y su equipo de investigación se han centrado en el enfoque Mixture of Experts, que permite a la IA ser más selectiva en el uso de los recursos de procesamiento.

"Mixture of Experts es solo una pieza del rompecabezas; hay mucho más por venir", afirma, sugiriendo que el futuro de la IA puede depender menos del acceso a chips avanzados y más de formas más inteligentes de utilizar el hardware existente.

Sattigeri destacó una de esas innovaciones: el auge de los datos sintéticos, o información generada artificialmente que imita los datos del mundo real. "Con modelos como DeepSeek, estamos viendo una transición hacia el uso de datos sintéticos generados por IA para refinar y entrenar modelos de manera más eficiente", dice. "Esto podría reducir significativamente los costes y hacer que la IA de alta calidad sea accesible para más actores".

La creciente accesibilidad del desarrollo de la IA plantea nuevos interrogantes sobre el futuro de la competencia. ¿Seguirán la infraestructura y la potencia de cálculo determinando a los ganadores, o la capacidad de innovar se convertirá rápidamente en el activo más valioso? Según Cox, es una mezcla de ambos.

"Sigue siendo necesario contar con una infraestructura sólida y con grandes talentos, pero la ventaja competitiva de OpenAI y Google no es tan grande como quieren hacer creer", afirma. “Los secretos no permanecen en secreto en este campo. Las ideas se propagan y la gente se mueve. Estamos viendo una rápida convergencia".

Hu añadió que el desarrollo de la IA aún requiere cuatro componentes críticos: "Lo llamo el modelo ABCD: algoritmos, big data, computación y distribución", dice. “Las mejores empresas de IA tienen los cuatro. DeepSeek está haciendo mella en los dos primeros, pero la computación y la distribución siguen dando una ventaja a los principales actores".