Antes parecía que cuanto más grande fuera un LLM, mejor, pero ahora las empresas se están dando cuenta de que pueden ser prohibitivamente caros en términos de investigación e innovación. En respuesta, un ecosistema de modelos de código abierto comenzó a mostrarse prometedor y a desafiar el modelo de negocio de LLM.

Transparencia y flexibilidad

Las empresas que no tienen talento interno de machine learning pueden utilizar LLM de código abierto, que proporcionan transparencia y flexibilidad, dentro de su propia infraestructura, ya sea en la nube o en las instalaciones. Esto les da un control total sobre sus datos y significa que la información confidencial permanece dentro de su red. Todo esto reduce el riesgo de fuga de datos o acceso no autorizado.

Un LLM de código abierto ofrece transparencia sobre cómo funciona, su arquitectura y datos y metodologías de entrenamiento, y cómo se utiliza. Ser capaz de inspeccionar el código y tener visibilidad de los algoritmos permite a una empresa más confianza, ayuda con respecto a las auditorías y ayuda a garantizar el cumplimiento ético y legal. Además, la optimización eficiente de un LLM de código abierto puede reducir la latencia y aumentar el rendimiento.

Ahorro de costes

Por lo general, son mucho menos costosos a largo plazo que los LLM propietarios porque no implican tarifas de licencia. Sin embargo, el coste de funcionamiento de un LLM incluye los costes de infraestructura en la nube o en local, y normalmente implican un coste de implementación inicial significativo.

Características añadidas y contribuciones de la comunidad

Los LLM preentrenados y de código abierto permiten un ajuste preciso. Las empresas pueden añadir características al LLM que beneficien su uso específico, y los LLM también pueden entrenarse en conjuntos de datos específicos. Realizar estos cambios o especificaciones en un LLM propietario implica trabajar con un proveedor y cuesta tiempo y dinero.

Mientras que los LLM propietarios significan que una empresa debe confiar en un único proveedor, un LLM de código abierto permite a la empresa beneficiarse de las contribuciones de la comunidad, múltiples proveedores de servicios y posiblemente equipos internos para gestionar las actualizaciones, el desarrollo, el mantenimiento y el soporte. El código abierto permite a las empresas experimentar y utilizar las contribuciones de personas con diferentes perspectivas. Esto puede dar lugar a soluciones que permitan a las empresas mantenerse a la vanguardia de la tecnología. También ofrece a las empresas que utilizan LLM de código abierto más control sobre su tecnología y las decisiones sobre cómo la utilizan.