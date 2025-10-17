La guía 2025 para agentes de IA

Su recurso integral para obtener un conocimiento profundo y aplicaciones prácticas de los agentes de IA.

En esta completa guía, encontrará una colección de contenido relacionado con los agentes de IA, como explicadores, tutoriales prácticos, episodios de podcasts y mucho más.

Un agente de inteligencia artificial (IA) se refiere a un sistema o programa que es capaz de realizar tareas de forma autónoma en nombre de un usuario u otro sistema diseñando su flujo de trabajo y utilizando las herramientas disponibles. Los agentes de IA pueden abarcar una amplia gama de funcionalidades más allá del procesamiento del lenguaje natural, incluida la toma de decisiones, la resolución de problemas, la interacción con entornos externos y la ejecución de acciones.

Empezar

Visión general

Como primer paso en su recorrido, explore los explicadores introductorios sobre los agentes de IA para obtener una comprensión general.
Componentes

Los agentes de IA se basan en un conjunto de componentes interconectados que les permiten percibir su entorno, procesar información, decidir, colaborar, tomar medidas significativas y aprender de su experiencia.
Arquitectura

La arquitectura agéntica se refiere a la estructura y el diseño de los marcos de la IA agéntica. Una arquitectura de agencia da forma a la estructura del flujo de trabajo para automatizar los modelos de IA dentro de un sistema de IA agéntica. 
Sistemas multiagente

Un sistema multiagente consta de varios agentes de IA que trabajan colectivamente para realizar tareas en nombre de un usuario u otro sistema.
Marcos

Los marcos agentivos son los componentes básicos para desarrollar, implementar y gestionar agentes de IA. Estas plataformas de software llevan incorporadas características y funciones que ayudan a agilizar y acelerar el proceso.
Gobierno

El gobierno de agentes de IA se refiere a los procesos, estándares y barreras que ayudan a garantizar que los sistemas de agencia sean seguros y éticos.
RAG agéntica

La RAG agentiva es el uso de agentes de IA para facilitar la generación aumentada por recuperación (RAG). En comparación con los sistemas RAG tradicionales, RAG agéntica permite que modelos de lenguaje de gran tamaño recuperen información de múltiples fuentes y manejen flujos de trabajo más complejos. 
Casos de uso/aplicaciones

Los agentes de IA se pueden aplicar a varios sectores, como el servicio de atención al cliente, los recursos humanos, las ventas, las compras y muchos más.
Más información

Recursos

Aumente la productividad con agentes de IA creados para su empresa

Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.

Guía de compradores de agentes de IA 2025

Consulte esta completa guía que detalla los casos de uso clave, las capacidades principales y las recomendaciones paso a paso que le ayudarán a elegir las soluciones adecuadas para su empresa.
Reimagine business productivity with AI agents and assistants (Reinvente la productividad empresarial con agentes de IA y asistentes)

Descubra cómo los agentes de IA y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Informe de Omdia sobre inteligencia potenciada: el impacto de los agentes de IA

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

Introducción a la empresa agéntica: poner la IA al servicio de toda su tecnología

Manténgase al día sobre los nuevos agentes de IA, un punto de inflexión fundamental en la revolución de la IA.
Pruebe watsonx Orchestrate

Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
How AI agents will reinvent productivity (Cómo los agentes de IA reinventarán la productividad)

Aprenda formas de utilizar la IA para ser más creativo y eficiente y empezar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
El futuro de los agentes, el consumo de energía de la IA, el uso del ordenador de Anthropic y el texto generado por IA con marcas de agua de Google

Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras profundizan en el futuro de los agentes de IA y más.

Cómo utiliza Comparus un "asistente bancario"

Comparus utilizó soluciones de IBM watsonx.ai y demostró de manera impresionante el potencial de la banca conversacional como un nuevo modelo de interacción.
