Automatización de PRD multiagente con MetaGPT, Ollama y DeepSeek

Aprenda a crear una herramienta con IA con MetaGPT, DeepSeek y Ollama que ayude a los gestores de productos a crear rápidamente documentos completos de requisitos de productos (PRD) mediante el uso de un equipo de agentes de IA especializados.

MetaGPT es un marco multiagente desarrollado por DeepWisdom, una startup tecnológica centrada en el desarrollo de herramientas de código abierto que automatizan el trabajo mediante el uso de inteligencia artificial, sistemas multiagente y flujos de trabajo de agentes.

A diferencia de un enfoque de agente único, en el que un modelo intenta gestionar todos los aspectos de la tarea, este sistema multiagente asigna a cada agente una función específica y responsabilidades claramente definidas. Al seguir flujos de trabajo estructurados y revisar mutuamente los resultados, el equipo genera colectivamente un PRD de alta calidad que se ajusta mejor a los objetivos de los stakeholders, está mejor organizado y es menos propenso a descuidos.

Antes de empezar, estos son algunos términos que le ayudarán a familiarizarse con la pila tecnológica de la aplicación:

MetaGPT: un marco que estructura a los agentes de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) en roles colaborativos, lo que les permite trabajar juntos como un equipo coordinado.

Ollama: un tiempo de ejecución local para ejecutar y gestionar LLM de código abierto directamente en su ordenador personal o estación de trabajo.

DeepSeek: un modelo de lenguaje de código abierto optimizado para tareas como la investigación, el razonamiento y la redacción técnica.