¿Qué es la arquitectura agéntica?

La arquitectura agéntica se refiere a la estructura y el diseño de marcos de inteligencia artificial (IA) agéntica. Una arquitectura agéntica es aquella que da forma al espacio virtual y a la estructura del flujo de trabajo para automatizar los modelos de IA dentro de un sistema de IA agéntica.

La IA agéntica es un sistema o programa que utiliza agentes de IA para realizar tareas de forma autónoma en nombre de un usuario u otro sistema. La arquitectura agéntica funciona para respaldar y regular el comportamiento de los agentes con IA que trabajan dentro de un sistema de IA generativa (IA gen). Los sistemas de IA agéntica requieren que sus agentes sean adaptables y naveguen por entornos dinámicos para lograr los resultados deseados.



El modelo no es tan diferente de la psicología humana: la agencia se refiere a la capacidad de hacer que algo suceda intencionalmente en función de las acciones de uno1. Para lograr los resultados deseados, hay que utilizar la planificación, la acción, la memoria y la reflexión. Estas características se alinean con las de los agentes de IA modernos que se utilizan tanto en marcos de un solo agente como de múltiples agentes.



Los avances en algoritmos de machine learning (ML) y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) como GPT de OpenAI han impulsado el desarrollo de agentes de IA. El objetivo de la arquitectura agentiva es proporcionar una estructura para que un LLM automatice a los agentes para completar tareas complejas.

El comportamiento autónomo o de toma de decisiones de un agente de IA depende de la infraestructura que lo habilita. La arquitectura agéntica está diseñada para adaptarse a entornos dinámicos, mejorando la interoperabilidad.



Por ejemplo, los agentes pueden interactuar con diversas fuentes y formatos de datos, interfaces de programación de aplicaciones (API) o sistemas. Este comportamiento adaptable permite a los agentes tomar decisiones informadas.