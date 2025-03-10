¿Cuáles son los componentes de los agentes de IA?

Cole Stryker

¿Cuáles son los componentes de los agentes de IA?

Los agentes de IA toman decisiones inteligentes e interactúan de manera fluida con los sistemas digitales, lo que requiere una intervención humana mínima. Pero, ¿qué hace que estos agentes sean realmente inteligentes? En esencia, los agentes de IA se basan en un conjunto de componentes interconectados que les permiten percibir su entorno, procesar información, tomar decisiones, colaborar, realizar acciones significativas y aprender de su experiencia.

Hay muchos tipos de agentes de IA con diferentes capacidades, y el comportamiento de los agentes se rige por la arquitectura de agentes de IA en la que operan.

Por un lado, los agentes reactivos son simples agentes reflejos que responden instantáneamente a los estímulos, a veces con actuadores que les permiten interactuar con su entorno. Los agentes reflejos basados en modelos utilizan un modelo interno del entorno para mejorar su toma de decisiones. En el otro extremo del espectro, los agentes cognitivos proactivos son capaces de razonamiento avanzado y planificación a largo plazo. Algunos agentes se especializan en tareas específicas y otros están diseñados para liderar a otros agentes como una especie de "conductor" en una orquestación de IA.

Con esa salvedad, estos son los componentes principales de los agentes de inteligencia artificial, cada uno de ellos crucial para crear sistemas adaptativos e inteligentes.

Percepción y gestión de entradas

IA agéntica debe ser capaz de consumir e interpretar información de diversas fuentes. Las entradas pueden presentarse en diferentes formas, incluidas consultas de usuarios, registros del sistema, datos estructurados de API o lecturas de sensores. El agente debe ser capaz de analizar y comprender esta información, a menudo utilizando tecnologías de IA como el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para entradas basadas en texto o técnicas de extracción de datos para fuentes estructuradas. La complejidad del módulo de percepción depende del propósito del agente; por ejemplo, un chatbot como Alexa de Amazon se basa en el PLN para interpretar la entrada humana, mientras que un coche autónomo procesa las imágenes de las cámaras, los datos LIDAR y las señales de radar para reconocer objetos y navegar por las carreteras. Esta fusión multisensor superpuesta, junto con la visión artificial, proporciona a los vehículos autónomos una percepción de su entorno en tiempo real.

Una vez que se reciben los datos sin procesar, el módulo de percepción los limpia, procesa y estructura en un formato utilizable. Se suelen emplear soluciones de IA como la conversión de voz a texto, la detección de objetos, el análisis de sentimientos, el reconocimiento de entidades y la detección de anomalías. En los sistemas de IA en tiempo real, la percepción debe ser eficiente y adaptativa, para lo cual debe ser capaz de filtrar el ruido y priorizar la información relevante. La precisión y solidez de este módulo impacta directamente en la efectividad del agente de IA, ya que las malas interpretaciones en la percepción pueden conducir a decisiones y acciones incorrectas.

Es posible que se requiera el prompt engineering para guiar con éxito el comportamiento de los agentes dentro de ciertos flujos de trabajo.

Agentes de IA

Cinco tipos de agentes de IA: funciones autónomas y aplicaciones del mundo real

Descubra cómo la IA basada en objetivos y servicios se adapta a flujos de trabajo y entornos complejos.
Construir, implementar y monitorizar agentes de IA

Planificación y descomposición de tareas

A diferencia de los agentes reactivos que responden instintivamente a las entradas inmediatas, los agentes de planificación trazan secuencias de acciones antes de la ejecución. Este módulo es importante para aplicaciones de IA como robots autónomos, optimización logística y sistemas de programación impulsados por IA.

Una vez que la IA entiende la entrada, necesita dividir el problema complejo en tareas más pequeñas y manejables. Algunos componentes clave son la secuenciación de acciones y la determinación de dependencias entre tareas. Los agentes de IA se basan en la lógica, los modelos de machine learning o la heurística predefinida para establecer el mejor curso de acción.

En los sistemas multiagente, la planificación se vuelve aún más sofisticada, ya que los agentes deben coordinarse o negociar los recursos. La planificación eficaz también incorpora la incertidumbre, aprovechando los modelos de IA probabilísticos para prepararse para eventos inesperados. Sin un módulo de planificación sólido, un agente podría tener dificultades con las tareas a largo plazo, no optimizar los procesos o volverse ineficiente cuando se enfrenta a condiciones cambiantes.

Memoria

El módulo de memoria permite al agente de IA retener y recuperar información, lo que ayuda a garantizar que pueda aprender de interacciones pasadas y mantener el contexto a lo largo del tiempo. Este módulo suele dividirse en memoria a corto y largo plazo. La memoria a corto plazo almacena el contexto basado en la sesión, lo que permite a un asistente de IA recordar mensajes recientes en una conversación y mantener la coherencia. Esto permite el aprendizaje en contexto. La memoria a largo plazo, por el contrario, consiste en bases de conocimiento estructuradas, incrustaciones vectoriales y datos históricos a los que el agente puede referirse cuando toma una decisión.

La persistencia y la organización de la memoria son fundamentales para mejorar la personalización en aplicaciones como los bots de atención al cliente, los motores de recomendación y los asistentes virtuales. Sin un módulo de memoria eficiente, un agente funciona sin estado, lo que obliga a los usuarios a repetir la información y disminuye la experiencia del usuario. La memoria también desempeña un papel importante en los sistemas multiagente, donde los agentes comparten y actualizan una base de conocimientos colectiva para mejorar la colaboración.

Razonamiento y toma de decisiones

Los simples chatbots de la década anterior utilizaban reglas predefinidas para elegir entre un conjunto limitado de decisiones. Los agentes de IA más avanzados trabajan para evaluar diferentes rutas de solución, evaluar el rendimiento y perfeccionar su enfoque con el tiempo. En el núcleo de un agente se encuentra el módulo de razonamiento. Este módulo determina cómo reacciona un agente a su entorno sopesando diferentes factores, evaluando probabilidades y aplicando reglas lógicas o comportamientos aprendidos. Dependiendo de la complejidad de la IA, el razonamiento puede estar basado en reglas, probabilístico, heurístico o con modelos de deep learning. Dos paradigmas de razonamiento populares son ReAct (razonamiento y acción) y ReWOO (razonamiento sin observación).

Varios tipos de agentes abordan el razonamiento de manera diferente. Por ejemplo, los agentes basados en objetivos deciden teniendo en cuenta un objetivo predefinido y seleccionando las acciones que conducen a alcanzar ese objetivo específico. Estos agentes se centran en lograr un resultado, en lugar de en optimizarlo para obtener el mejor resultado posible. Por su parte, los agentes basados en la utilidad llevan la toma de decisiones un paso más allá, evaluando no solo si se cumple un objetivo, sino también la óptima calidad del resultado, basándose en una función de utilidad.

Los sistemas de IA simples y basados en reglas siguen una lógica predefinida, como "si sucede X, haga Y". Los sistemas más avanzados utilizan la inferencia bayesiana, el aprendizaje por refuerzo o las redes neuronales para adaptarse dinámicamente a nuevas situaciones. Este módulo también puede implementar el razonamiento de cadena de pensamiento y técnicas de resolución de problemas de varios pasos, que son esenciales para aplicaciones de IA como el análisis financiero automatizado o la revisión de contratos legales. La capacidad del agente para razonar de manera eficaz y tomar decisiones informadas determina su inteligencia y fiabilidad generales a la hora de gestionar tareas complejas.

Llamadas a acciones y herramientas

El módulo de acción implementa las decisiones del agente en el mundo real, y le permite interactuar con usuarios, sistemas digitales o incluso entornos físicos. Una vez que los módulos de razonamiento y planificación determinan una respuesta adecuada, el módulo de acción ejecuta los pasos necesarios, ya sea llamando a una herramienta como una API o interactuando con el entorno externo moviendo un ARM.

Los flujos de trabajo de agencia pueden requerir acceso a herramientas externas, conjuntos de datos, API y sistemas de automatización para completar las tareas. La llamada a herramientas es el mecanismo utilizado en los sistemas de IA agéntica donde un agente invoca herramientas, API o capacidades externas para ampliar sus capacidades más allá de su razonamiento y conocimiento nativos. Esto permite a la IA realizar acciones, recuperar datos en tiempo real, ejecutar cálculos e interactuar con sistemas externos de forma dinámica.

En resumen, la llamada a herramientas permite a un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) interactuar con herramientas estructuradas, lo que garantiza al modelo el acceso a información más allá de los datos utilizados en el entrenamiento.

Comunicación

El módulo de comunicación permite a un agente interactuar con humanos, otros agentes o sistemas de software externos, lo que ayuda a garantizar una integración y colaboración perfectas. Este módulo gestiona la generación de lenguaje natural (GLN) y la mensajería basada en protocolos. La sofisticación de la comunicación varía; los agentes simples pueden seguir scripts predefinidos, mientras que los agentes avanzados utilizan modelos de IA generativa entrenados con grandes cantidades de datos para generar respuestas dinámicas y sensibles al contexto.

El componente de comunicación es importante para los sistemas multiagente (MAS) para compartir conocimientos, negociar acciones o coordinar tareas. Por ejemplo, en finanzas, varios agentes pueden analizar las tendencias del mercado e intercambiar conocimientos para optimizar las estrategias comerciales. Del mismo modo, las redes de cadena de suministro con IA dependen de agentes de software para sincronizar los datos de inventario, predecir las escaseces y optimizar la logística. En casos de uso de cara a humanos, como asistentes virtuales o chatbots, este módulo ayuda a garantizar que las respuestas se sientan naturales, informativas y atractivas. La capacidad de comunicarse eficazmente con agentes humanos mejora la usabilidad de un agente, lo que lo hace más valioso en diferentes dominios.

Aprendizaje y adaptación

Una característica clave de los agentes inteligentes es su capacidad para aprender de experiencias pasadas y mejorar con el tiempo. Los algoritmos de aprendizaje permiten a un agente reconocer patrones, refinar predicciones y ajustar sus procesos de toma de decisiones en función de los comentarios. Esto se logra a través de varios paradigmas de aprendizaje, incluido el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo.

Por ejemplo, un chatbot de atención al cliente con un módulo de aprendizaje puede analizar interacciones pasadas para mejorar su tono, precisión y eficiencia de respuesta. Del mismo modo, un sistema de recomendaciones puede refinar continuamente sus sugerencias en función de las preferencias del usuario. Los agentes de aprendizaje por refuerzo, como los que se utilizan en robótica y juegos, optimizan sus acciones maximizando las recompensas y minimizando las penalizaciones. Sin un módulo de aprendizaje, un sistema de IA permanecería estático y sería incapaz de adaptarse a nuevas tendencias, expectativas de los usuarios o retos imprevistos, como fallos de dependencia.

En varios sectores, desde la sanidad hasta la cadena de suministro y el transporte, podemos esperar la implementación de muchos más agentes, gracias a su impresionante escalabilidad. Los responsables deberán mantenerse al tanto del estado actual de la tecnología agéntica para aprovechar al máximo estas herramientas y, al mismo tiempo, tener en cuenta las consideraciones éticas.

Aumente la productividad con agentes de IA creados para su empresa

Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.

Guía de compradores de agentes de IA 2025

Consulte esta completa guía que detalla los casos de uso clave, las capacidades principales y las recomendaciones paso a paso que le ayudarán a elegir las soluciones adecuadas para su empresa.
Reimagine business productivity with AI agents and assistants (Reinvente la productividad empresarial con agentes de IA y asistentes)

Descubra cómo los agentes de IA y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Informe de Omdia sobre inteligencia potenciada: el impacto de los agentes de IA

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

Introducción a la empresa agéntica: poner la IA al servicio de toda su tecnología

Manténgase al día sobre los nuevos agentes de IA, un punto de inflexión fundamental en la revolución de la IA.
Pruebe watsonx Orchestrate

Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
How AI agents will reinvent productivity (Cómo los agentes de IA reinventarán la productividad)

Aprenda formas de utilizar la IA para ser más creativo y eficiente y empezar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
El futuro de los agentes, el consumo de energía de la IA, el uso del ordenador de Anthropic y el texto generado por IA con marcas de agua de Google

Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras profundizan en el futuro de los agentes de IA y más.

Cómo utiliza Comparus un "asistente bancario"

Comparus utilizó soluciones de IBM watsonx.ai y demostró de manera impresionante el potencial de la banca conversacional como un nuevo modelo de interacción.
Agentes de IA para empresas

Cree, implemente y gestione potentes asistentes y agentes de IA que automaticen flujos de trabajo y procesos con IA generativa.

         Explore watsonx Orchestrate
    Soluciones de agente de IA de IBM

    Construya el futuro de su empresa con soluciones de IA en las que puede confiar.

         Explore las soluciones de los agentes de IA
    Servicios de IA de IBM Consulting

    Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma de trabajar de las empresas usando IA para la transformación.

         Explore los servicios de inteligencia artificial
    Tanto si opta por personalizar las aplicaciones y habilidades prediseñadas como si prefiere crear e implementar servicios agentivos personalizados mediante un estudio de IA, la plataforma IBM watsonx le ofrece todo lo que necesita.

         Explore watsonx Orchestrate Explore watsonx.ai