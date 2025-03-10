¿Cuáles son los componentes de los agentes de IA?

Los agentes de IA toman decisiones inteligentes e interactúan de manera fluida con los sistemas digitales, lo que requiere una intervención humana mínima. Pero, ¿qué hace que estos agentes sean realmente inteligentes? En esencia, los agentes de IA se basan en un conjunto de componentes interconectados que les permiten percibir su entorno, procesar información, tomar decisiones, colaborar, realizar acciones significativas y aprender de su experiencia.

Hay muchos tipos de agentes de IA con diferentes capacidades, y el comportamiento de los agentes se rige por la arquitectura de agentes de IA en la que operan.

Por un lado, los agentes reactivos son simples agentes reflejos que responden instantáneamente a los estímulos, a veces con actuadores que les permiten interactuar con su entorno. Los agentes reflejos basados en modelos utilizan un modelo interno del entorno para mejorar su toma de decisiones. En el otro extremo del espectro, los agentes cognitivos proactivos son capaces de razonamiento avanzado y planificación a largo plazo. Algunos agentes se especializan en tareas específicas y otros están diseñados para liderar a otros agentes como una especie de "conductor" en una orquestación de IA.

Con esa salvedad, estos son los componentes principales de los agentes de inteligencia artificial, cada uno de ellos crucial para crear sistemas adaptativos e inteligentes.