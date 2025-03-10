¿Cuáles son los componentes de los agentes de IA?

Los simples chatbots de la década anterior utilizaban reglas predefinidas para elegir entre un conjunto limitado de decisiones. Los agentes de IA más avanzados trabajan para evaluar diferentes rutas de solución, evaluar el rendimiento y perfeccionar su enfoque con el tiempo. En el núcleo de un agente se encuentra el módulo de razonamiento. Este módulo determina cómo reacciona un agente a su entorno sopesando diferentes factores, evaluando probabilidades y aplicando reglas lógicas o comportamientos aprendidos. Dependiendo de la complejidad de la IA, el razonamiento puede estar basado en reglas, probabilístico, heurístico o con modelos de deep learning. Dos paradigmas de razonamiento populares son ReAct (razonamiento y acción) y ReWOO (razonamiento sin observación).
Varios tipos de agentes abordan el razonamiento de manera diferente. Por ejemplo, los agentes basados en objetivos deciden teniendo en cuenta un objetivo predefinido y seleccionando las acciones que conducen a alcanzar ese objetivo específico. Estos agentes se centran en lograr un resultado, en lugar de en optimizarlo para obtener el mejor resultado posible. Por su parte, los agentes basados en la utilidad llevan la toma de decisiones un paso más allá, evaluando no solo si se cumple un objetivo, sino también la óptima calidad del resultado, basándose en una función de utilidad.
Los sistemas de IA simples y basados en reglas siguen una lógica predefinida, como "si sucede X, haga Y". Los sistemas más avanzados utilizan la inferencia bayesiana, el aprendizaje por refuerzo o las redes neuronales para adaptarse dinámicamente a nuevas situaciones. Este módulo también puede implementar el razonamiento de cadena de pensamiento y técnicas de resolución de problemas de varios pasos, que son esenciales para aplicaciones de IA como el análisis financiero automatizado o la revisión de contratos legales. La capacidad del agente para razonar de manera eficaz y tomar decisiones informadas determina su inteligencia y fiabilidad generales a la hora de gestionar tareas complejas.