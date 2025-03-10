1. Perfil: definición de la identidad del agente

El perfil proporciona al agente su identidad al incorporar información como datos demográficos, rasgos de personalidad y contexto social. Este proceso garantiza que el agente pueda interactuar de forma personalizada. Los perfiles pueden crearse manualmente, generarse mediante modelos de IA generativa como los modelos IBM Granite o el GPT (transformador generativo preentrenado) de OpenAI, o alinearse con conjuntos de datos específicos para cumplir con los requisitos de las tareas. Gracias al prompt engineering, los perfiles pueden perfeccionarse dinámicamente para optimizar las respuestas. Además, en la orquestación multiagente, el perfil ayuda a definir roles y comportamientos, lo que garantiza una coordinación perfecta entre algoritmos de IA y sistemas de toma de decisiones.

2. Memoria: almacenamiento y uso del contexto

La memoria ayuda al agente a retener y recuperar interacciones pasadas, lo que permite respuestas contextuales. Puede ser unificado (todos los datos en un solo lugar) o híbrido (estructurado y no estructurado). Las operaciones que incluyen lectura, escritura y reflexión permiten al agente aprender de la experiencia y proporcionar outputs coherentes e informados. Una memoria bien estructurada mejora la orquestación multiagente al garantizar que diferentes agentes, incluidos los agentes especializados diseñados para una tarea específica, puedan compartir y recuperar datos relevantes de manera eficiente. En marcos como AutoGen y Crew IA, la memoria desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la continuidad dentro del ecosistema de agentes colaboradores, garantizando una coordinación perfecta y una ejecución optimizada de las tareas.

3. Planificación: acciones estratégicas

El componente de planificación permite al agente idear estrategias para alcanzar los objetivos. Puede seguir pasos predefinidos o adaptarse dinámicamente en función de los comentarios del entorno, los humanos o el propio LLM. Al integrar algoritmos de IA y aprovechar una base de conocimientos, la planificación puede optimizarse para mejorar la eficiencia del razonamiento y la precisión en la resolución de problemas. En las aplicaciones de LLM, la planificación desempeña un papel crucial para garantizar que la comprensión del lenguaje natural y los procesos de toma de decisiones se alineen con los objetivos del agente. Además, las técnicas de recuperación aumentada mejoran la capacidad del agente para acceder a la información relevante de forma dinámica, lo que mejora la precisión de la respuesta. Esta flexibilidad garantiza que el agente siga siendo eficaz en escenarios cambiantes, especialmente en la orquestación multiagente, donde varios agentes coordinan sus planes para lograr objetivos complejos mientras mantienen la escalabilidad para manejar tareas grandes y diversas.

4. Acción: ejecución de decisiones

Las acciones son la forma en que el agente interactúa con el mundo, ya sea completando tareas, recopilando información o comunicándose. Utiliza la memoria y la planificación para guiar la ejecución, emplea herramientas cuando es necesario y adapta su estado interno en función de los resultados para la mejora continua. La optimización del algoritmo de ejecución de acciones garantiza la eficiencia, especialmente cuando se integran modelos de razonamiento impulsados por GPT y técnicas de IA generativa para la toma de decisiones en tiempo real.

Al combinar estos componentes, el marco transforma a los LLM en agentes adaptables capaces de razonar, aprender y realizar tareas de forma autónoma. Este diseño modular lo hace ideal para aplicaciones como el servicio de atención al cliente, la asistencia en la investigación y la resolución creativa de problemas.