¿Qué es el aprendizaje de agentes de IA?

El machine learning (ML) forma la columna vertebral de los distintos tipos de aprendizaje de agente de IA. Permite a los agentes identificar patrones, hacer predicciones y mejorar el rendimiento en función de los datos.



Las tres técnicas principales de machine learning utilizadas en los agentes de IA son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Más concretamente, se trata de técnicas de deep learning que utilizan redes neuronales complejas con muchas capas para procesar grandes cantidades de datos y aprender patrones intrincados.

Aprendizaje supervisado

El aprendizaje supervisado implica entrenar algoritmos de machine learning en conjuntos de datos etiquetados, donde cada entrada corresponde a una salida conocida. El agente utiliza esta información para crear modelos predictivos.



Por ejemplo, los chatbots de IA pueden entrenarse en conversaciones de servicio de atención al cliente y las resoluciones correspondientes para proporcionar respuestas previstas. Este enfoque se aplica ampliamente en el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de voz a texto y el diagnóstico médico.

El aprendizaje por transferencia permite a los agentes de IA utilizar los conocimientos adquiridos en una tarea y aplicarlos a otra. Por ejemplo, un modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) entrenado en un conjunto de datos puede ajustarse para un dominio específico, como el procesamiento de textos legales o médicos.

Aprendizaje no supervisado

Por el contrario, el aprendizaje no supervisado permite a los agentes de IA realizar análisis de datos en datos no etiquetados para encontrar patrones y estructuras sin supervisión humana.



Este método es útil en tareas como la agrupación del comportamiento de los clientes para mejorar las estrategias de marketing, la detección de anomalías en ciberseguridad y los sistemas de recomendación, como los que utilizan los servicios de streaming.

El aprendizaje autosupervisado utiliza el aprendizaje no supervisado para tareas que convencionalmente requieren aprendizaje supervisado. En lugar de depender de conjuntos de datos etiquetados para las señales de supervisión, los modelos de IA autosupervisados generan etiquetas implícitas a partir de datos no estructurados.



El aprendizaje autosupervisado es útil en campos como la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural (PLN), que requieren grandes cantidades de datos de entrenamiento etiquetados.

Aprendizaje de refuerzo

El aprendizaje por refuerzo es un proceso de machine learning que se centra en los flujos de trabajo de toma de decisiones en agentes autónomos. Aborda los procesos secuenciales de toma de decisiones en entornos inciertos.

A diferencia del aprendizaje supervisado, el aprendizaje por refuerzo no utiliza ejemplos etiquetados de comportamiento correcto o incorrecto. Sin embargo, el aprendizaje por refuerzo también se diferencia del aprendizaje no supervisado en que el primero aprende por ensayo y error y por función de recompensa en lugar de extraer información de patrones ocultos.



El aprendizaje por refuerzo también se diferencia del aprendizaje autosupervisado porque no produce pseudoetiquetas ni mide contra una verdad básica; no es un método de clasificación sino un aprendiz de acción.

Los agentes de IA que utilizan el aprendizaje por refuerzo operan a través de un proceso de prueba y error, en el que toman medidas dentro de un entorno, observan los resultados y ajustan sus estrategias en consecuencia. El proceso de aprendizaje implica definir una política que asigne estados a acciones, optimizando las recompensas acumulativas a largo plazo en lugar de las ganancias inmediatas.



Con el tiempo, el agente perfecciona sus capacidades de toma de decisiones a través de interacciones repetidas, mejorando gradualmente su capacidad para realizar tareas complejas de manera eficaz. Este enfoque es beneficioso en entornos dinámicos donde las reglas predefinidas pueden no ser suficientes para un rendimiento óptimo.

Los vehículos autónomos utilizan el aprendizaje por refuerzo para aprender comportamientos de conducción óptimos. A través de prueba y error, la IA mejora su capacidad para navegar por carreteras, evitar obstáculos y tomar decisiones de conducción en tiempo real. Los chatbots con IA mejoran sus habilidades conversacionales aprendiendo de las interacciones de los usuarios y optimizando las respuestas para mejorar el compromiso.

Aprendizaje continuo

El aprendizaje continuo en los agentes de IA se refiere a la capacidad de un sistema de inteligencia artificial para aprender y adaptarse a lo largo del tiempo, incorporando nuevos datos y experiencias sin olvidar los conocimientos previos.



A diferencia del machine learning tradicional, que suele implicar el entrenamiento en un conjunto de datos fijo, el aprendizaje continuo permite a la IA actualizar sus modelos continuamente a medida que encuentra nueva información o cambios en su entorno. Esto permite al agente mejorar su rendimiento en tiempo real, adaptándose a nuevos patrones, situaciones cambiantes y condiciones dinámicas.

El aprendizaje continuo es importante en las aplicaciones del mundo real, donde los datos cambian constantemente y la IA debe mantenerse al día con las nuevas entradas para seguir siendo eficaz. Ayuda a evitar el "olvido catastrófico", en el que el modelo olvida los conocimientos antiguos al aprender nueva información y ayuda a garantizar que el sistema pueda manejar un conjunto de tareas y desafíos en constante evolución.

Aprendizaje y colaboración multiagente

Uno de los beneficios de los agentes de IA es que pueden trabajar juntos. En las arquitecturas multiagente, los agentes de IA aprenden a través de la colaboración y la competencia. En el aprendizaje cooperativo, los agentes comparten conocimientos para lograr un objetivo común, como se ve en la robótica de enjambres.



Sin embargo, el aprendizaje competitivo se produce cuando los agentes refinan sus estrategias compitiendo en entornos adversarios, como la IA del comercio financiero.

Imagine una red de agentes de IA que trabajan para mejorar la atención al paciente, agilizar los flujos de trabajo, promover el cumplimiento de las consideraciones éticas y optimizar la asignación de recursos en una red hospitalaria.



En estos marcos multiagente, a veces un agente de aprendizaje más avanzado equipado con IA generativa (IA gen) supervisa agentes reflexivos o basados en objetivos más simples. En este caso de uso, cada agente podría representar una función o tarea diferente dentro del sistema sanitario, y colaborarían y compartirían información para mejorar los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa.