Agentes de IA para las finanzas

Los agentes de inteligencia artificial (IA) se están convirtiendo rápidamente en un elemento central del sector financiero, transformando la forma en que las organizaciones recopilan, analizan y actúan sobre la información.

A diferencia de la IA tradicional o la automatización financiera, los agentes de IA operan con cierto grado de autonomía o "agencia". Pueden percibir datos, razonar sobre ellos y tomar medidas sensibles al contexto. Gartner predice que para 2028, el 33 % de las aplicaciones de software empresarial incluirán IA agéntica, frente a menos del 1 % en 20244.

La IA tradicional responde a entradas predefinidas basadas en datos anteriores. IA generativa crea contenido nuevo (resultados) aprendiendo patrones a partir de información histórica, pero sigue dependiendo de la intervención humana, como instrucciones, en cada paso.

Los agentes de IA van más allá: pueden actuar de forma independiente, aprender y adaptarse en tiempo real, y coordinarse con otros agentes para tomar decisiones y mejorar continuamente, al igual que los humanos. Para 2028, al menos el 15 % de las decisiones laborales diarias se tomarán de forma autónoma a través de la IA agéntica, frente al cero por ciento en 2024, según Gartner1.

Los sistemas de IA agéntica combinan modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), machine learning e IA generativa para realizar tareas complejas. A diferencia de los LLM independientes que solo generan respuestas basadas en sus datos de entrenamiento, los agentes de IA pueden conectarse a herramientas y fuentes de datos externas, recuperar información en tiempo real y llevar a cabo acciones. Planifican, adaptan y aprenden de interacciones pasadas, lo que las hace útiles para tareas del mundo real como la automatización de procesos de TI, la generación de código o, en el sector financiero, el apoyo al análisis financiero.

Cómo se aplican los agentes de IA en las finanzas

Los agentes de IA ya se están implementando en el comercio, el cumplimiento, la elaboración de informes, la gestión de riesgos y el servicio de atención al cliente. Uno de sus usos más impactantes es en la elaboración de informes financieros y contabilidad, donde agilizan la recopilación, validación y divulgación de datos. Los agentes pueden gestionar los flujos de trabajo financieros desde el cierre de fin de mes hasta la preparación para la auditoría, señalar discrepancias y hacer cumplir la normativa. Esto libera a los líderes financieros y equipos para centrarse menos en las conciliaciones manuales y más en ofrecer conocimiento, al tiempo que aumenta las expectativas de transparencia y gobierno.

La auditoría es otra área afectada por los agentes de IA. Pueden dividir los procedimientos de auditoría en tareas más pequeñas, ejecutarlas de forma autónoma y producir resultados estructurados para su revisión. Esto acelera el proceso y reduce los errores.

El compromiso con el cliente es una aplicación importante. Los asistentes con IA ahora brindan orientación personalizada, automatizan las interacciones de servicio y actúan como entrenadores financieros que se adaptan al comportamiento del usuario. A medida que estos sistemas aprenden y escalan, pueden crear experiencias más personalizadas y accesibles para los clientes.

La IA agéntica mejora la gestión de riesgos mediante la monitorización continua de transacciones, contratos y comunicaciones. Los agentes se adaptan a las amenazas cambiantes y a los requisitos normativos. Esto ayuda a permitir respuestas dinámicas a los riesgos de fraude o a las condiciones cambiantes del mercado.

Como tecnología financiera avanzada, los agentes de IA están moviendo la industria hacia una mayor autonomía, eficiencia y conocimiento estratégico. Permiten cierres más rápidos, auditorías más inteligentes, una gestión proactiva de riesgos y un compromiso con el cliente más personalizado.

Al mismo tiempo, su autonomía plantea retos en torno a la supervisión, la explicabilidad y el riesgo sistémico. El futuro de las finanzas dependerá no solo de la adopción de agentes de IA, sino de gobernarlos de manera responsable para ayudar a garantizar que ofrezcan innovación al tiempo que mantienen la responsabilidad y la confianza.

Por qué son importantes los agentes de IA en las finanzas

Los agentes de IA son importantes en las finanzas porque representan un cambio fundamental en el funcionamiento del sector, no solo en términos de eficiencia, sino en la naturaleza misma de la toma de decisiones financieras y la responsabilidad. Las finanzas siempre han confiado en las personas y los procesos para interpretar los datos, aplicar el juicio y ejecutar acciones.

Con los agentes de IA, muchas de estas tareas ya no las tienen que hacer paso a paso los humanos. En cambio, los agentes de IA trabajan con una supervisión humana mínima para gestionar los flujos de trabajo, coordinar todas las funciones y ofrecer conocimientos en tiempo real. Esto permite a la función financiera cambiar su enfoque de manejar principalmente transacciones a impulsar la estrategia y el valor, sin dejar de depender del juicio humano y la dirección estratégica.

Otras razones por las que los agentes de IA son importantes para las operaciones financieras incluyen:

Escala y alcance ampliados: los humanos solo pueden procesar cierta información a la vez. La IA en las finanzas y la IA generativa centrada en las finanzas ayudan a los agentes de IA a gestionar conjuntos de datos masivos y complejos sin interrupciones. Esto transforma la elaboración de informes, el cumplimiento y la evaluación de riesgos de instantáneas periódicas en procesos financieros en tiempo real. Los agentes alteran fundamentalmente la forma en que se gestionan los riesgos, se identifican las oportunidades y se ejecutan las estrategias. Las organizaciones pueden mover de la toma de decisiones reactiva a enfoques proactivos y predictivos. 

Mayor inclusión de mercados más pequeños: los agentes de IA también hacen que las finanzas sean más inclusivas al llegar a clientes y mercados que antes eran demasiado costosos o complejos para atender. Ayudan a habilitar las microfinanzas en comunidades desatendidas y proporcionan banca digital personalizada a escala. Estas capacidades redefinen lo que las finanzas pueden lograr y a quién pueden llegar.

Confianza y transparencia: los agentes de IA respaldan la coherencia, la fiabilidad y la responsabilidad manteniendo registros de auditoría continuos, validando los datos en cada paso y generando resultados explicables para los reguladores, los consejos y los stakeholders. Este cambio refuerza tanto la velocidad como la integridad de las operaciones financieras.

Agentes de IA en casos de uso de finanzas

El camino hacia el éxito con los agentes de IA requiere estar dispuesto a hacer una pausa y evaluar su patrimonio tecnológico. Debe evaluar en qué aspectos su red tecnológica es lo suficientemente sólida como para respaldar el crecimiento y en cuáles no logra proporcionar a la organización los datos que necesita para prosperar2.

Los agentes de IA están remodelando muchas áreas de las finanzas al asumir tareas que antes requerían un esfuerzo manual significativo. Los siguientes casos de uso destacan dónde están teniendo impacto estos agentes:

Trading algorítmico

En el mundo del comercio, los agentes de IA observan los movimientos del mercado y ejecutan operaciones automáticamente. A diferencia de los programas comerciales más antiguos que siguen reglas fijas, los agentes más nuevos pueden ajustar sus estrategias a medida que cambian las condiciones.

Por ejemplo, si surge una noticia que afecta a los precios del petróleo, un agente de IA puede ajustar rápidamente las tenencias de energía de un portfolio antes de que un operador humano tenga tiempo de actuar. Esta adaptabilidad permite a las instituciones responder más rápido y seguir siendo competitivas en mercados de rápido movimiento.

Auditoría

En la auditoría, los agentes de IA ayudan desglosando las tareas grandes y repetitivas en pasos más pequeños y automatizados. Pueden revisar miles de transacciones, resaltar patrones inusuales e incluso redactar partes de la documentación para su revisión humana.

Imagine un agente que realiza un seguimiento continuo de las transacciones a lo largo del año y mantiene un registro actualizado de los riesgos potenciales. Cuando comienza la auditoría formal, gran parte del trabajo preliminar ya está hecho. Los auditores pueden centrarse en el juicio y el análisis en lugar de en la comprobación de datos.

Evaluación crediticia y suscripción

Las revisiones crediticias tradicionales pueden ser lentas y basarse en datos limitados. Los agentes de IA mejoran esto analizando una gama más amplia de datos, desde historiales de pagos y estados financieros hasta datos como facturas de servicios públicos o patrones de transacciones. Pueden evaluar rápidamente el riesgo, recomendar condiciones de crédito e incluso explicar el razonamiento detrás de sus decisiones. Esto hace que la suscripción sea más rápida, coherente e inclusiva, especialmente para las personas o empresas con expedientes crediticios escasos que, de otro modo, podrían pasarse por alto.

Servicio de atención al cliente y compromiso

Los bancos y las empresas fintech recurren cada vez más a los agentes de IA para mejorar el servicio de atención al cliente y la atención al cliente. Estos agentes suelen trabajar junto con chatbots impulsados por IA y asistentes virtuales que gestionan preguntas rutinarias, como "¿Cuál es mi saldo?" o "¿Se ha realizado mi pago?" Pero los agentes de IA van más allá de los bots. Pueden coordinarse entre sistemas, analizar el comportamiento de los clientes y ofrecer orientación financiera personalizada.

Por ejemplo, si un cliente gasta constantemente más de lo previsto a finales de cada mes, un asistente de IA podría sugerirle una herramienta de presupuestación o recomendarle que transfiera dinero a su cuenta de ahorros antes en el ciclo. Esta personalización ayuda a los clientes a sentirse respaldados al mismo tiempo que fomenta mejores hábitos financieros. Hasta el momento, el 16 % de los clientes de todo el mundo se sienten cómodos con un banco sin sucursales y totalmente digital como su principal relación bancaria4.

Planificación y previsión financiera

En una encuesta realizada a directores financieros, la realización de análisis financieros y la creación de previsiones fue el área en la que consideraron que la IA generativa tendría un mayor impacto6. Los agentes de IA están mejorando la forma en la que los equipos financieros preven las tendencias del mercado y planifican el futuro. Al extraer datos de sistemas internos, fuentes de mercado y fuentes de noticias económicas, pueden crear previsiones que se actualizan automáticamente a medida que cambian las condiciones.

Por ejemplo, si aumentan los costes de las materias primas o cambia la demanda en un mercado clave, un agente puede ajustar los modelos financieros y destacar el impacto en los ingresos y los márgenes. Esto permite a los líderes financieros probar escenarios hipotéticos y responder más rápidamente al cambio, haciendo que la planificación sea más dinámica y menos dependiente de suposiciones estáticas y puntuales.

Elaboración de financieros

Los agentes de IA están cambiando la forma en la que los equipos financieros gestionan los informes. En lugar de esperar hasta fin de mes para conciliar cuentas y recopilar información, los agentes pueden recopilar datos de forma continua desde múltiples sistemas, como plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP), herramientas de facturación y fuentes de datos externas conectadas a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), y analizarlos en tiempo real. También pueden revisar los registros contables a medida que se crean y detectar los registros que faltan, las transacciones inusuales o las discrepancias tan pronto como se producen.

Por ejemplo, si los ingresos de un contrato se registran incorrectamente, un agente de IA puede rastrear el asiento contable hasta los términos del contrato, verificar el cumplimiento de las normas contables y sugerir el tratamiento correcto. Al automatizar tanto la recopilación como la validación de datos financieros, los agentes de IA hacen que los informes sean más precisos, estén listos más rápido y mucho menos estresantes en comparación con el cierre tradicional de "tiempo crucial".

El equipo financiero de IBM comenzó a abordar el proceso de entrada de diario tradicionalmente manual, repetitivo y consumidor de tiempo hace unos años. Lanzó la iniciativa Jobotx en 2024, ampliando las capacidades de automatización de RPA utilizando IBM® watsonx Orchestrate e IBM® Apptio Enterprise Business Management (EBM). Estas herramientas abordaron problemas persistentes como la validación inconsistente de datos, los retrasos en el tiempo de ciclo y la escalabilidad.

Al combinar IA, RPA y la priorización de la automatización basada en los costes, IBM comenzó a estandarizar y acelerar el procesamiento de asientos contables en todas las regiones de una manera más inteligente y adaptable. Con la automatización integral de los procesos, se proyectó que los tiempos de ciclo para el cierre financiero y la conciliación se reducirían en más de un 90 % estimado. Además, la empresa podría lograr un ahorro de costes anual estimado de aproximadamente 600 000 USD.En 2025, IBM fue nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant for finance and accounting business process outsourcing6.

Detección del fraude y gestión de riesgos

El 58 % de los principales CEO esperan que la IA tenga un impacto transformador en la mejora de la seguridad y la gestión de riesgos3. Las instituciones financieras utilizan agentes de IA para monitorizar los riesgos en tiempo real. Por ejemplo, un agente puede escanear miles de aplicaciones y evaluar instantáneamente cuáles pueden conllevar un mayor riesgo de impago, utilizando datos financieros e información externa como noticias o condiciones del mercado. Del mismo modo, en la detección del fraude, los agentes pueden notar un comportamiento inusual en las transacciones, como grandes transferencias repentinas en una cuenta inactiva, y marcarlas inmediatamente. Esto hace que sea más fácil detener los problemas antes de tiempo, en lugar de reaccionar después del hecho.

Aksari Bank de Pakistán trabajó con IBM para ayudar a cumplir las nuevas normas de ciberseguridad de su gobierno. La nueva política exigía que los bancos mantuvieran sus capacidades de seguridad básicas, incluidos los centros de operaciones de seguridad (SOC) y las herramientas de respuesta automática que funcionan las 24 horas del día. El nuevo SOC resultante redujo el número de incidentes de seguridad de aproximadamente 700 por día a menos de 20. También redujo los tiempos medios de corrección de 30 minutos a cinco minutos7.

Cumplimiento de la normativa

En un estudio sobre la adopción de la IA generativa, al 53 % de los ejecutivos les preocupaban las limitaciones introducidas por las normativas y el cumplimiento2. Los agentes de IA están ayudando a las instituciones financieras a adelantarse a estas complejas y cambiantes normativas. En lugar de depender de revisiones periódicas, los agentes pueden monitorizar continuamente las transacciones, las comunicaciones y la documentación en relación con los requisitos normativos.

Por ejemplo, un agente de IA podría comprobar si los acuerdos de préstamo cumplen las normas de divulgación o si las comunicaciones con los clientes cumplen las normas de préstamo justo. Estos sistemas también pueden analizar grandes volúmenes de actualizaciones normativas, destacar cambios relevantes e incluso recomendar ajustes a las políticas internas. Al automatizar estas comprobaciones en tiempo real, los agentes de IA reducen el riesgo de incumplimiento, minimizan las costosas sanciones y liberan a los equipos de cumplimiento para que se centren en otros problemas.

Gestión de tesorería y liquidez

Gestionar la liquidez entre cuentas, divisas y filiales es todo un reto. Los agentes de IA pueden monitorizar los flujos de caja en tiempo real, prever las necesidades de financiación a corto plazo y sugerir la asignación de capital más eficiente.

Por ejemplo, si se prevé que una filial tenga un déficit, un agente puede señalar el problema con antelación, proponer la reasignación de fondos o desencadenar acciones preaprobadas. Esta supervisión proactiva ayuda a las empresas a mantener la estabilidad al mismo tiempo que optimizan el uso del capital circulante.

Beneficios de los agentes de IA en las finanzas

Los agentes de IA son soluciones de IA avanzadas que asumen trabajos repetitivos y con muchos datos y permiten obtener conocimiento en tiempo real. Ayudan a agilizar las operaciones y a mejorar la velocidad, la precisión y la escalabilidad de los procesos críticos. Los beneficios también incluyen:

Mejor experiencia del cliente: en las funciones de cara al cliente, los agentes de IA ofrecen respuestas más rápidas, asesoramiento financiero personalizado y asistencia en cualquier momento. Esto mejora la satisfacción al tiempo que reduce la presión sobre los equipos de servicio.

Reducción de costes: los agentes de IA reducen los costes operativos al reducir el trabajo manual y los errores. Por ejemplo, se necesitan menos horas de personal para la elaboración de informes rutinarios y las pérdidas por fraude se evitan mediante la detección temprana.

Gestión de riesgos mejorada: los agentes pueden monitorizar los riesgos de forma continua, desde la exposición crediticia hasta la detección del fraude. Su capacidad para adaptarse a nuevos patrones los hace eficaces a la hora de detectar amenazas que podrían eludir los sistemas más tradicionales basados en reglas.

Inclusión financiera: la IA agéntica puede ayudar a ampliar los servicios financieros a mercados desatendidos evaluando de forma autónoma la solvencia, permitiendo micropréstamos y proporcionando experiencias de banca digital personalizadas a escala.

Mayor eficiencia: los agentes de IA automatizan tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, como conciliaciones, entradas de diario o reseñas de transacciones o comprobaciones de gastos. Esto libera a los equipos financieros de las tareas rutinarias, lo que les permite centrarse en el análisis y la estrategia de mayor valor. Por ejemplo, los directores financieros pueden dedicar menos tiempo a la supervisión manual y más tiempo a impulsar la toma de decisiones estratégicas en toda la empresa.

Precisión mejorada: los agentes de IA reducen el riesgo de error humano en los informes financieros, la auditoría y el cumplimiento mediante la validación continua de los datos y la detección de anomalías. Esto da lugar a cifras más fiables y a menos errores costosos.

Conocimientos en tiempo real: en lugar de esperar a los informes de fin de período, los equipos financieros tienen acceso al análisis de datos en tiempo real. Los agentes de IA pueden resaltar problemas u oportunidades a medida que surgen, ayudando a las organizaciones a tomar decisiones más rápidas e informadas.

Escalabilidad: a medida que crecen las organizaciones, los agentes de IA pueden gestionar mayores volúmenes de datos y procesos más complejos sin necesidad de aumentos proporcionales de personal. Esto hace que el crecimiento sea más sostenible.

Mayor cumplimiento: los agentes de IA siguen el ritmo de los complejos requisitos normativos comprobando automáticamente las transacciones, los contratos y las normas de elaboración de informes. También mantienen registros de auditoría transparentes, lo que facilita la demostración del cumplimiento a los reguladores y auditores.

Desafíos de los agentes de IA en las finanzas

Si bien el potencial de los agentes de IA en las finanzas es significativo, su uso también introduce nuevas complejidades y riesgos. Aun así, el 60 % de los CEO bancarios afirman que deben aceptar un riesgo significativo para aprovechar las ventajas de la automatización y mejorar la competitividad4.

La toma de decisiones autónoma plantea cuestiones importantes sobre el gobierno, la transparencia y la responsabilidad, especialmente en este sector altamente regulado. Cuestiones como la protección de datos, el riesgo sistémico y las consideraciones éticas deben gestionarse con cuidado para ayudar a garantizar que los agentes de IA mejoren los servicios financieros sin comprometer la estabilidad o la equidad. A continuación, analizamos más detenidamente estos y otros retos:

Sesgo y equidad: si los agentes de IA se entrenan con datos sesgados o incompletos, sus decisiones, como la aprobación de préstamos o la calificación crediticia, pueden perjudicar injustamente a ciertos grupos. Esto añade preocupaciones éticas y posibles desafíos normativos.

Protección de datos y seguridad: los agentes de IA dependen de grandes cantidades de datos confidenciales. Si no se gestiona adecuadamente, esto crea riesgos en torno a la privacidad, las vulneraciones de datos y el uso indebido de la información de los clientes. Su autonomía también introduce nuevas vulnerabilidades de ciberseguridad.

Uso ético y confianza: incluso cuando funciona correctamente, la dependencia excesiva de los agentes de IA puede generar preocupación entre los clientes y las partes interesadas. Garantizar una implementación ética (en la que la IA complemente en lugar de sustituir el juicio humano) es esencial para mantener la confianza.

Falta de explicabilidad: muchos agentes de IA funcionan como "cajas negras", lo que dificulta entender cómo llegan a ciertas conclusiones. En las finanzas, donde los reguladores, los auditores y los consejos de administración exigen transparencia, esta falta de explicabilidad puede socavar la confianza y el cumplimiento.

Incertidumbre regulatoria: las regulaciones globales para la IA aún están en desarrollo. Las instituciones financieras se enfrentan a la incertidumbre sobre cómo implementar agentes de IA de acuerdo con las leyes y estándares futuros, especialmente en múltiples jurisdicciones.

Fiabilidad y solidez: los agentes de IA son tan sólidos como los datos y los modelos que los respaldan. La mala calidad de los datos, las suposiciones erróneas o los fallos técnicos podrían dar lugar a salidas inexactas o errores críticos en la toma de decisiones.

El futuro de los agentes de IA en las finanzas

"La IA agéntica promete mejorar la productividad, la precisión y la toma de decisiones, impulsando los servicios financieros hacia una mayor autonomía de los procesos", según el Foro Económico Mundial8. Los agentes de IA aún se encuentran en las primeras etapas de adopción, pero su influencia en el sector financiero se expandirá rápidamente.

Pronto, podemos esperar que estos sistemas pasen de desempeñar funciones secundarias a convertirse en infraestructura básica para las operaciones financieras. Gestionarán cada vez más los procesos integrales, desde las conciliaciones diarias hasta la planificación de escenarios complejos, con menos necesidad de supervisión humana directa. Este cambio tiene el potencial de hacer que las finanzas sean más ágiles, permitiendo a las instituciones adaptarse en tiempo real a los cambios del mercado, las actualizaciones normativas o las necesidades de los clientes.

A más largo plazo, los agentes de IA podrían transformar el funcionamiento de los ecosistemas financieros. En lugar de herramientas aisladas para la elaboración de informes, el cumplimiento o el servicio de atención al cliente, las redes de agentes interoperables pueden colaborar entre departamentos, empresas e incluso sectores.

Por ejemplo, un agente que monitoriza los cambios normativos podría interactuar directamente con otro que supervisa el riesgo crediticio, lo que garantiza que los ajustes se produzcan de manera fluida tanto en las prácticas de cumplimiento como en las de préstamo. A medida que los agentes se vuelven más explicables y fiables, también pueden desempeñar un papel más importante en la toma de decisiones estratégicas, actuando como asesores de ejecutivos y juntas directivas.

Esta evolución no estará exenta de desafíos. El 64 % de los CEO afirma que el riesgo de quedarse atrás les lleva a invertir en algunas tecnologías antes de tener una comprensión clara del valor que aportan a la organización3. Las cuestiones de gobierno, responsabilidad y riesgo crecerán a medida que los agentes adquieran más autonomía. Sin embargo, si las instituciones financieras, los reguladores y los proveedores de tecnología establecen marcos sólidos para una IA responsable, los sistemas agénticos podrían permitir un sector financiero más transparente, inclusivo y resiliente.

