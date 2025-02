¿Qué son los grandes modelos de lenguaje (LLM)?

Los LLM funcionan aprovechando técnicas de aprendizaje profundo y grandes cantidades de datos textuales. Estos modelos suelen basarse en una arquitectura de transformador, como el transformador generativo preentrenado, que destaca en el manejo de datos secuenciales como la entrada de texto. Los LLM constan de varias capas de redes neuronales, cada una con parámetros que pueden ajustarse durante el entrenamiento, y que se mejoran aún más mediante una capa numerosa conocida como mecanismo de atención, que se centra en partes específicas de los conjuntos de datos.

Durante el proceso de entrenamiento, estos modelos aprenden a predecir la siguiente palabra en una frase en función del contexto proporcionado por las palabras anteriores. El modelo hace esto atribuyendo una puntuación de probabilidad a la recurrencia de palabras que se han tokenizado, desglosadas en secuencias más pequeñas de caracteres. Estos tokens se transforman entonces en incrustaciones, que son representaciones numéricas de este contexto.

Para garantizar la precisión, este proceso implica entrenar el LLM en un corpus masivo de texto (miles de millones de páginas), lo que le permite aprender gramática, semántica y relaciones conceptuales mediante un aprendizaje sin intervención y autosupervisado. Una vez entrenados en estos datos de entrenamiento, los LLM pueden generar texto prediciendo de forma autónoma la siguiente palabra en función de la entrada que reciban y dibujando los patrones y conocimientos que han adquirido. El resultado es una generación de lenguaje coherente y contextualmente relevante que se puede utilizar para una amplia gama de tareas de generación de contenido y NLU.

El rendimiento del modelo también se puede aumentar mediante prompt engineering, ajuste de prompts, ajuste fino y otras tácticas como el aprendizaje reforzado con feedback humano (RLHF) para eliminar los sesgos, el discurso de odio y las respuestas objetivamente incorrectas conocidas como "alucinaciones" que a menudo son subproductos no deseados. de entrenamiento con tantos datos no estructurados. Este es uno de los aspectos más importantes para garantizar que los LLM de nivel empresarial estén listos para su uso y no expongan a las organizaciones a responsabilidad no deseada, ni causan daños a su reputación.