¿Qué es MLOps?

Publicado: 5 de abril de 2024
Colaboradores: Tim Mucci, Cole Stryker
MLOps, abreviatura de operaciones de machine learning, es un conjunto de prácticas diseñadas para crear una línea de ensamblaje para crear y ejecutar modelos de machine learning. Ayuda a las empresas a automatizar tareas e implementar modelos con rapidez, garantizando que todos los implicados (científicos de datos, ingenieros, informáticos) puedan cooperar sin problemas y monitorizar y mejorar los modelos para mejorar la precisión y el rendimiento.
El término MLops es una combinación de machine learning (ML) y DevOps. El término se acuñó en 2015 en un documento llamado "Hidden technical debt in machine learning systems", (enlace externo a ibm.com) que describía los desafíos inherentes a la gestión de grandes volúmenes de datos y cómo utilizar los procesos de DevOps para infundir mejores prácticas de ML. La creación de un proceso MLOps incorpora la metodología de integración continua y entrega continua (CI/CD) de DevOps para crear una línea de ensamblaje para cada paso en la creación de un producto de machine learning.
El objetivo de MLOps es racionalizar el tiempo y los recursos que se necesitan para ejecutar modelos de ciencia de datos. Las organizaciones recopilan enormes cantidades de datos, que contienen información valiosa sobre sus operaciones y su potencial de mejora. El machine learning, un subconjunto de la inteligencia artificial (IA), permite a las empresas aprovechar estos datos con algoritmos que descubren patrones ocultos que revelan información. Sin embargo, a medida que el ML se integra cada vez más en las operaciones diarias, gestionar estos modelos de forma eficaz pasa a ser fundamental para garantizar la mejora continua y una visión más profunda.
Antes de la llegada de MLOps, la gestión del ciclo de vida de ML era un proceso lento y laborioso, principalmente debido a los grandes conjuntos de datos necesarios para crear aplicaciones empresariales. El desarrollo tradicional de ML implica:
Al adoptar un enfoque colaborativo, MLOps cierra la brecha entre la ciencia de datos y el desarrollo de software. Aprovecha la automatización, la CI/CD y el machine learning para optimizar la implementación, la monitorización y el mantenimiento de los sistemas de machine learning. Este enfoque fomenta una estrecha colaboración entre los científicos de datos, los ingenieros de software y el personal de TI, lo que garantiza un ciclo de vida de ML fluido y eficiente.
El machine learning y MLOps son conceptos entrelazados, pero representan diferentes etapas y objetivos dentro del proceso general. ML se centra en los matices técnicos de la elaboración y refinamiento de modelos. El objetivo general es desarrollar modelos precisos capaces de llevar a cabo diversas tareas, como la clasificación, la predicción o la formulación de recomendaciones, lo que garantiza que el producto final cumpla eficazmente su propósito previsto.
MLOps hace hincapié en la gestión integral del ciclo de vida de los modelos de machine learning, que abarca desde la implementación de los modelos en entornos de producción hasta la vigilancia de su rendimiento y su actualización cuando sea necesario. El objetivo es agilizar el proceso de implementación, garantizar que los modelos funcionen con su máxima eficiencia y fomentar un entorno de mejora continua. Al centrarse en estas áreas, MLOps garantiza que los modelos de machine learning satisfagan las necesidades inmediatas de sus aplicaciones y se adapten con el tiempo para mantener la relevancia y la eficacia en condiciones cambiantes.
Mientras que ML se centra en la creación técnica de modelos, MLOps se centra en la implementación práctica y la gestión continua de esos modelos en un entorno real.
Los modelos de ML funcionan silenciosamente dentro de la base de varias aplicaciones, desde sistemas de recomendación que sugieren productos hasta chatbots que automatizan las interacciones de servicio de atención al cliente. El ML también mejora los resultados de los motores de búsqueda, personaliza el contenido y mejora la eficiencia de la automatización en áreas como la detección de spam y fraude. Los asistentes virtuales y los dispositivos inteligentes aprovechan la capacidad del ML para comprender el lenguaje hablado y realizar tareas basadas en solicitudes de voz. ML y MLOps son piezas complementarias que trabajan juntas para crear una canalización de machine learning exitosa.
MLOps agiliza la creación de modelos para mejorar la eficiencia, aumentar la precisión, acelerar el tiempo de comercialización y garantizar la escalabilidad y el gobierno.
MLOps automatiza las tareas manuales, liberando tiempo y recursos valiosos para que los científicos e ingenieros de datos se centren en actividades de mayor nivel, como el desarrollo de modelos y la innovación. Por ejemplo, sin MLOps, un algoritmo de recomendación personalizada de productos requiere que los científicos de datos preparen e implementen manualmente los datos en producción. Al mismo tiempo, los equipos de operaciones deben monitorizar el rendimiento del modelo e intervenir manualmente si surgen problemas. Este proceso requiere mucho tiempo, es propenso a errores humanos y difícil de escalar.
MLOps facilita la monitorización y la mejora continuas de los modelos, lo que permite identificar y rectificar los problemas con mayor rapidez, dando lugar a modelos más precisos y fiables. Sin MLOps, los analistas de fraude deben analizar manualmente los datos para crear reglas de detección de transacciones fraudulentas. Estos modelos estáticos son útiles, pero son susceptibles a la desviación de datos, lo que hace que el rendimiento del modelo se degrade.
Al optimizar el ciclo de vida de ML, MLOps permite a las empresas implementar modelos más rápido, obteniendo una ventaja competitiva en el mercado. Tradicionalmente, el desarrollo de un nuevo modelo de machine learning puede llevar semanas o meses para garantizar que cada paso del proceso se realiza correctamente. Los datos deben prepararse y el modelo de ML debe construirse, entrenarse, probarse y aprobarse para la producción. En un sector como el sanitario, el riesgo de aprobar un modelo defectuoso es demasiado importante como para hacer otra cosa.
MLOps establece un proceso de desarrollo definido y escalable, que garantiza la coherencia, la reproducibilidad y el gobierno a lo largo del ciclo de vida del ML. La implementación y la supervisión manuales son lentas y requieren un esfuerzo humano significativo, lo que dificulta la escalabilidad. Sin una monitorización centralizada adecuada, los modelos individuales pueden experimentar problemas de rendimiento que pasan desapercibidos, lo que afecta a la precisión general.
MLOps y DevOps se centran en diferentes aspectos del proceso de desarrollo. DevOps se centra en optimizar el desarrollo, las pruebas y la implementación de aplicaciones de software tradicionales. Hace hincapié en la colaboración entre los equipos de desarrollo y operaciones para automatizar los procesos y mejorar la velocidad y la calidad de la entrega de software.
MLOps se basa en los principios de DevOps y los aplica al ciclo de vida del machine learning. Va más allá de la implementación de código, abarca la gestión de datos, el entrenamiento de modelos, la monitorización y la mejora continua.
Aunque MLOps aprovecha muchos de los mismos principios que DevOps, introduce pasos y consideraciones adicionales exclusivos de las complejidades de crear y mantener sistemas de machine learning.
La adhesión a los siguientes principios permite a las organizaciones crear un entorno de MLOps sólido y eficiente que utiliza plenamente el potencial inherente al machine learning.
1. Colaboración: MLOps hace hincapié en la ruptura de los silos entre los científicos de datos, los ingenieros de software y las operaciones de TI. Esto fomenta la comunicación y garantiza que todos los involucrados entiendan todo el proceso y contribuyan de manera efectiva.
2. Mejora continua: MLOps promueve un enfoque iterativo en el que los modelos se monitorizan, evalúan y refinan constantemente. Esto garantiza que los modelos sigan siendo relevantes y precisos y aborden las necesidades empresariales cambiantes.
3. Automatización: la automatización de tareas repetitivas, como la preparación de datos, el entrenamiento y la implementación de modelos, libera un tiempo valioso para que los científicos e ingenieros de datos se centren en actividades de nivel superior, como el desarrollo de modelos y la innovación.
4. Reproducibilidad: las prácticas de MLOps garantizan que los experimentos y las implementaciones sean reproducibles, lo que facilita la depuración, el intercambio y la comparación de los resultados. Esto promueve la transparencia y facilita la colaboración.
5. Control de versiones: el control de versiones eficaz de los datos, los modelos y el código permite realizar un seguimiento de los cambios, volver a versiones anteriores si es necesario y garantizar la coherencia en las diferentes etapas del ciclo de vida del ML.
6. Monitorización y observabilidad: MLOps monitoriza continuamente el rendimiento de los modelos, la calidad de los datos y el estado de la infraestructura. Esto permite la identificación proactiva y la resolución de problemas antes de que afecten a los sistemas de producción.
7. Gobierno y seguridad: las prácticas de MLOps tienen en cuenta el cumplimiento de los reglamentos y las directrices éticas y, al mismo tiempo, garantizan el acceso seguro, la protección de los datos y la seguridad de los modelos durante todo el ciclo de vida del ML.
8. Escalabilidad y seguridad: los diseños escalables y seguros pueden adaptarse a los crecientes volúmenes de datos, a la mayor complejidad de los modelos y a las crecientes demandas de los proyectos de ML, lo que garantiza que los sistemas sigan siendo robustos y eficientes a medida que evolucionan.
MLOps requiere habilidades, herramientas y prácticas para gestionar eficazmente el ciclo de vida del machine learning. Los equipos de MLOps necesitan un conjunto de habilidades diversas que abarquen tanto habilidades técnicas como blandas. Deben comprender todo el proceso de la ciencia de datos, desde la preparación de los datos y la formación de modelos hasta la evaluación. También es crucial familiarizarse con las prácticas de ingeniería de software como el control de versiones, las canalizaciones de CI/CD y la contenedorización. Además, el conocimiento de los principios de DevOps, la gestión de infraestructuras y las herramientas de automatización es esencial para la implementación y el funcionamiento eficientes de los modelos de ML.
Más allá de la experiencia técnica, las habilidades blandas juegan un papel vital en el éxito de MLOps. Colaborar eficazmente con equipos diversos (científicos de datos, ingenieros de machine learning y profesionales de TI) es fundamental para una colaboración y un intercambio de conocimientos fluidos. Se necesitan sólidas habilidades de comunicación para traducir los conceptos técnicos a un lenguaje claro y conciso para diversas partes interesadas técnicas y no técnicas.
MLOps aprovecha varias herramientas para simplificar el ciclo de vida del machine learning.
Las prácticas efectivas de MLOps implican el establecimiento de procedimientos bien definidos para garantizar un desarrollo eficiente y confiable del machine learning. La clave está en establecer una secuencia de pasos documentada y repetible para todas las fases del ciclo de vida del ML, que fomente la claridad y la coherencia entre los distintos equipos implicados en el proyecto. Además, el control de versiones y la gestión de datos, modelos y código son cruciales. Mediante el seguimiento de los cambios y el mantenimiento de varias versiones, los equipos pueden volver fácilmente a estados anteriores, reproducir experimentos con precisión, estar al tanto de los cambios a lo largo del tiempo y garantizar la trazabilidad en todo el ciclo de desarrollo.
La monitorización continua del rendimiento de los modelos para detectar desviaciones de precisión, sesgos y otros problemas potenciales desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la eficacia de los modelos y la prevención de resultados inesperados. La monitorización del rendimiento y el estado de los modelos de ML garantiza que sigan cumpliendo los objetivos previstos después de la implementación. Al identificar y abordar de forma proactiva estas preocupaciones, las organizaciones pueden mantener un rendimiento óptimo del modelo, mitigar los riesgos y adaptarse a las condiciones cambiantes o a los comentarios.
Las canalizaciones de CI/CD agilizan aún más el proceso de desarrollo, desempeñando un papel importante en la automatización de las fases de compilación, prueba e implementación de los modelos de ML. La implementación de canalizaciones de CI/CD no solo mejora la coherencia y la eficiencia en todos los proyectos de machine learning, sino que también acelera los ciclos de entrega, lo que permite a los equipos introducir innovaciones en el mercado más rápidamente y con mayor confianza en la fiabilidad de sus soluciones de ML. La automatización de las fases de creación, prueba e implementación de los modelos de ML reduce las posibilidades de que se produzcan errores humanos, lo que aumenta la fiabilidad general de los sistemas de ML.
La colaboración es el alma de los MLOps exitosos. La comunicación abierta y el trabajo en equipo entre científicos de datos, ingenieros y equipos de operaciones son cruciales. Este enfoque colaborativo rompe los silos, promueve el intercambio de conocimientos y garantiza un ciclo de vida de machine learning fluido y exitoso. Al integrar diversas perspectivas a lo largo del proceso de desarrollo, los equipos de MLOps pueden crear soluciones de ML sólidas y efectivas que forman la base de una estrategia sólida de MLOps.
La canalización de MLOps consta de varios componentes que agilizan el ciclo de vida del machine learning, desde el desarrollo hasta la implementación y la monitorización.
La gestión de datos es un aspecto crucial del ciclo de vida de la ciencia de datos, que abarca varias actividades vitales. La adquisición de datos es el primer paso; los datos sin procesar se recopilan de varias fuentes, como bases de datos, sensores y API. Esta etapa es crucial para recopilar la información que será la base para un análisis posterior y el entrenamiento del modelo.
Después de la adquisición, se lleva a cabo un preprocesamiento de datos para garantizar que los datos estén en un formato adecuado para el análisis. En este paso, los datos se limpian para eliminar cualquier imprecisión o incoherencia y se transforman para adaptarlos a las necesidades de análisis o formación del modelo. El manejo de los valores faltantes, la normalización y la ingeniería de características son actividades típicas en esta fase destinadas a mejorar la calidad y la utilidad de los datos para el modelado predictivo.
Las versiones de los datos desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad y la reproducibilidad del análisis de datos. Implica el seguimiento y la gestión de diferentes versiones de los datos, lo que permite la trazabilidad de los resultados y la capacidad de volver a estados anteriores si es necesario. El control de versiones garantiza que otros puedan replicar y verificar los análisis, lo que promueve la transparencia y la confiabilidad en los proyectos de ciencia de datos.
A continuación, se introduce el concepto de almacén de características como repositorio centralizado para almacenar y gestionar las características utilizadas en el entrenamiento de modelos. Los almacenes de características promueven la coherencia y la reutilización de características en distintos modelos y proyectos. Al disponer de un sistema dedicado a la gestión de funciones, los equipos pueden asegurarse de que utilizan las funciones más relevantes y actualizadas.
El desarrollo de modelos es una fase central en el proceso de ciencia de datos, que se centra en la construcción y el perfeccionamiento de modelos de machine learning. Esta fase comienza con el entrenamiento del modelo, en el que los datos preparados se utilizan para entrenar modelos de machine learning mediante algoritmos y marcos seleccionados. El objetivo es enseñar al modelo a tomar predicciones o decisiones precisas en función de los datos con los que se ha entrenado.
Un aspecto esencial del desarrollo de modelos es el control de versiones y el seguimiento de experimentos, que implica mantener registros detallados de las diferentes versiones del modelo, las configuraciones de hiperparámetros utilizadas y los resultados de varios experimentos. Una documentación tan meticulosa es crucial para comparar diferentes modelos y configuraciones, lo que facilita la identificación de los enfoques más eficaces. Este proceso ayuda a optimizar el rendimiento del modelo y garantiza que el proceso de desarrollo sea transparente y reproducible.
Después de la fase de entrenamiento, se lleva a cabo la evaluación del modelo para evaluar el rendimiento de los modelos en datos no vistos. La evaluación es crucial para garantizar que los modelos funcionen bien en escenarios del mundo real. Métricas como la exactitud, la precisión, la recuperación y las medidas de imparcialidad miden hasta qué punto el modelo cumple los objetivos del proyecto. Estas métricas proporcionan una base cuantitativa para comparar diferentes modelos y seleccionar el mejor para la implementación. A través de una evaluación cuidadosa, los científicos de datos pueden identificar y abordar posibles problemas, como el sesgo o el sobreajuste, lo que garantiza que el modelo final sea eficaz y justo.
La puesta en práctica de un modelo de machine learning implica la implementación del modelo, un proceso que lo traslada de un entorno de desarrollo a un entorno de producción en el que puede aportar un valor real. Este paso comienza con el empaquetado y la implementación del modelo, donde los modelos entrenados se preparan para su uso y se implementan en entornos de producción. Los entornos de producción pueden variar, incluidas las plataformas en la nube y los servidores en las instalaciones, según las necesidades y restricciones específicas del proyecto. El objetivo es garantizar que el modelo sea accesible y pueda funcionar de forma eficaz en un entorno real.
Una vez implementado, el enfoque cambia al servicio de modelos, lo que implica la entrega de API de salida. Este paso debe ejecutarse de forma fiable y eficiente para garantizar que los usuarios finales puedan confiar en el modelo de forma oportuna y precisa, lo que a menudo requiere un sistema bien diseñado que pueda gestionar solicitudes a escala y proporcionar respuestas de baja latencia a los usuarios.
La gestión de la infraestructura es otro componente crucial de la implementación del modelo.
La gestión implica la supervisión de los marcos de hardware y software subyacentes que permiten que los modelos funcionen sin problemas en producción. Las tecnologías clave en este dominio incluyen herramientas de contenedorización y orquestación, que ayudan a administrar y escalar los modelos según sea necesario. Estas herramientas garantizan que los modelos implementados sean resistentes y escalables, capaces de satisfacer las demandas de las cargas de trabajo de producción. Mediante una cuidadosa implementación y gestión de la infraestructura, las organizaciones pueden maximizar la utilidad y el impacto de sus modelos de machine learning en aplicaciones del mundo real.
En el ciclo de vida de un modelo de machine learning implementado, la vigilancia continua garantiza la eficacia y la equidad a lo largo del tiempo. La monitorización del modelo constituye la piedra angular de esta fase, que implica el escrutinio continuo del rendimiento del modelo en el entorno de producción. Este paso ayuda a identificar problemas emergentes, como la desviación de la precisión, el sesgo y las preocupaciones en torno a la equidad, que podrían comprometer la utilidad o la posición ética del modelo. La monitorización consiste en supervisar el rendimiento actual del modelo y anticiparse a los posibles problemas antes de que se intensifiquen.
El establecimiento de sistemas sólidos de alerta y notificación es esencial para complementar los esfuerzos de monitorización. Estos sistemas sirven como mecanismo de alerta temprana, señalando cualquier signo de degradación del rendimiento o problemas emergentes con los modelos implementados. Al recibir alertas oportunas, los científicos de datos y los ingenieros pueden investigar y abordar rápidamente estas preocupaciones, minimizando su impacto en el rendimiento del modelo y la experiencia de los usuarios finales.
La información obtenida de la supervisión continua y del sistema de alertas se incorpora al proceso de reentrenamiento y mejora de modelos, que implica la actualización de los modelos con nuevos datos o la integración de algoritmos mejorados para perfeccionar su rendimiento. El reentrenamiento de modelos no es una tarea de una sola vez, sino una necesidad recurrente. Los nuevos datos pueden reflejar cambios en los patrones o relaciones subyacentes que los científicos de datos entrenaron al modelo para reconocer. Mediante la mejora iterativa de los modelos basada en los últimos datos y avances tecnológicos, las organizaciones pueden garantizar que sus soluciones de machine learning sigan siendo precisas, justas y pertinentes, manteniendo su valor a lo largo del tiempo. Este ciclo de monitorización, alerta y mejora es crucial para mantener la integridad y la eficacia de los modelos de machine learning en entornos dinámicos del mundo real.
Crear un flujo de trabajo optimizado y eficiente requiere la adopción de varias prácticas y herramientas, entre las cuales el control de versiones es la piedra angular. Al utilizar sistemas como Git, los equipos pueden rastrear y gestionar meticulosamente los cambios en código, datos y modelos. Fomentar un entorno colaborativo facilita que los miembros del equipo trabajen juntos en proyectos y garantiza que cualquier modificación pueda documentarse y revertirse si es necesario. La capacidad de volver a versiones anteriores es invaluable, especialmente cuando los nuevos cambios introducen errores o reducen la efectividad de los modelos.
Complementar el rigor técnico del control de versiones e integrar herramientas de colaboración permite a estas plataformas mejorar la comunicación y el intercambio de conocimientos entre las diversas partes implicadas en la cadena de MLOps, incluidos los equipos de ciencia de datos, ingenieros y otras partes interesadas. Al agilizar la comunicación, estas herramientas ayudan a alinear los objetivos del proyecto, compartir información y resolver problemas de manera más eficiente, acelerando los procesos de desarrollo e implementación.
En un nivel superior de operación, el principio de gobierno de ML tiene prioridad. Esto implica crear y aplicar políticas y directrices que rijan el desarrollo, la implementación y el uso responsables de los modelos de machine learning. Estos marcos de gobierno son cruciales para garantizar que los modelos se desarrollen y utilicen de forma ética, teniendo debidamente en cuenta la equidad, la privacidad y el cumplimiento normativo. Establecer una estrategia sólida de gobierno de ML es esencial para mitigar los riesgos, protegerse contra el uso indebido de la tecnología y garantizar que las iniciativas de machine learning se alineen con estándares éticos y legales más amplios. Estas prácticas (control de versiones, herramientas de colaboración y gobierno de ML) forman colectivamente la columna vertebral de un ecosistema de MLOps maduro y responsable, que permite a los equipos ofrecer soluciones de machine learning impactantes y sostenibles.
Todo este proceso de canalización está diseñado para ser iterativo, con información de monitorización y optimización que retroalimenta el desarrollo del modelo y conduce a la mejora continua. La colaboración y el gobierno son cruciales a lo largo del ciclo de vida para garantizar una ejecución fluida y un uso responsable de los modelos de ML.
La implementación exitosa y el soporte continuo de MLOps requieren el cumplimiento de algunas mejores prácticas básicas. La prioridad es establecer un proceso de desarrollo de ML transparente que cubra cada etapa, que incluya la selección de datos, la capacitación del modelo, la implementación, la monitorización y la incorporación de ciclos de comentarios para mejorar. Cuando los miembros del equipo conocen estas metodologías, el resultado es una transición más fluida entre las fases del proyecto, lo que aumenta la eficacia general del proceso de desarrollo.
Un aspecto fundamental de MLOps es el control de versiones y la administración de datos, modelos y código. Al mantener distintas versiones de estos componentes, los equipos pueden mantenerse al tanto de los cambios a lo largo del tiempo, lo cual es esencial para solucionar problemas, garantizar la reproducibilidad de los resultados y facilitar la reversión cuando sea necesario. Este enfoque ayuda a mantener la integridad del proceso de desarrollo y permite la auditabilidad en los proyectos de ML.
La monitorización del rendimiento y el estado de los modelos de ML es crucial para garantizar que sigan cumpliendo los objetivos previstos después de la implementación. Esto implica evaluar regularmente la deriva del modelo, el sesgo y otros posibles problemas que podrían comprometer su eficacia. Al identificar y abordar de forma proactiva estas preocupaciones, las organizaciones pueden mantener un rendimiento óptimo del modelo, mitigar los riesgos y adaptarse a las condiciones cambiantes o a los comentarios.
Las canalizaciones CI/CD desempeñan un papel importante en la automatización y racionalización de las fases de creación, prueba e implementación de los modelos de ML. La implementación de canalizaciones de CI/CD no solo mejora la coherencia y la eficiencia en todos los proyectos de machine learning, sino que también acelera los ciclos de entrega, lo que permite a los equipos introducir innovaciones en el mercado más rápidamente y con mayor confianza en la fiabilidad de sus soluciones de ML.
Aunque la IA generativa (GenAI) tiene potencial para influir en las MLOps, se trata de un campo emergente y sus efectos concretos aún se están explorando y desarrollando. La IA generativa podría mejorar el flujo de trabajo de MLOps automatizando tareas laboriosas como la limpieza y preparación de datos, lo que podría aumentar la eficiencia y permitir a los científicos e ingenieros de datos concentrarse en actividades más estratégicas. Además, la investigación en curso sobre la IA generativa podría permitir la generación y evaluación automáticas de modelos de machine learning, ofreciendo una vía para un desarrollo y perfeccionamiento más rápidos. Sin embargo, los problemas de transparencia y sesgo de los modelos aún no se han abordado por completo.
La integración de la IA generativa en MLOps tampoco está exenta de desafíos. Garantizar que los modelos sean interpretables y fiables es una preocupación primordial, ya que comprender cómo llegan los modelos a sus decisiones y tener la capacidad de mitigar los sesgos es vital para un desarrollo responsable de la IA. Aunque la IA generativa presenta oportunidades apasionantes para las MLOP, también pone en primer plano cuestiones cruciales que requieren una exploración exhaustiva y soluciones meditadas.
Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) son un modelo avanzado de machine learning que requiere procesos especializados de capacitación e implementación, lo que hace que las metodologías MLOps sean cruciales para la gestión de su ciclo de vida.
MLOps agiliza el desarrollo de LLM mediante la automatización de las tareas de preparación de datos y entrenamiento de modelos, garantizando una gestión y versionado eficientes para una mejor reproducibilidad. Los procesos MLOps mejoran los procesos de desarrollo, implementación y mantenimiento de los LLM, abordando retos como la parcialidad y garantizando la equidad en los resultados de los modelos.
Además, los LLM ofrecen beneficios potenciales a las prácticas de MLOps, incluida la automatización de la documentación, la asistencia en las revisiones de código y las mejoras en el preprocesamiento de datos. Estas contribuciones podrían mejorar significativamente la eficiencia y la eficacia de los flujos de trabajo de MLOps.
Hay tres niveles de implementación de MLOps. Cada nivel es una progresión hacia una mayor madurez de la automatización dentro de una organización.
Aquí es donde comienzan la mayoría de las organizaciones. Los modelos se implementan manualmente y se administran individualmente, a menudo por científicos de datos. Este enfoque es ineficiente, propenso a errores y difícil de escalar a medida que crecen los proyectos. Imagínese construir e implementar modelos como armar muebles en bruto un tornillo a la vez: lento, tedioso y propenso a errores.
La introducción de la automatización. Los scripts o las canalizaciones básicas de CI/CD se encargan de tareas esenciales como el preprocesamiento de datos, el entrenamiento de modelos y la implementación. Este nivel aporta eficacia y coherencia, similar a tener un kit de muebles pretaladrados: más rápido y menos propenso a errores, pero aún carente de prestaciones.
La canalización de ML se ha integrado a la perfección con las canalizaciones de CI/CD existentes. Este nivel permite la integración, entrega e implementación continuas del modelo, lo que hace que el proceso sea más fluido y rápido. Piense en ello como si tuviera un kit de montaje de muebles con instrucciones claras: ahora es posible realizar iteraciones eficientes y rápidas.
Este nivel lleva las cosas más allá, incorporando características como la supervisión continua, el reentrenamiento de modelos y las capacidades de reversión automatizada. La colaboración, el control de versiones y el gobierno también se convierten en aspectos vitales. Imagine tener un sistema de mobiliario inteligente que monitorice automáticamente el desgaste, se repare a sí mismo e incluso actualice su software totalmente optimizado y robusto, igual que un entorno MLOps maduro.
Alcanzar el nivel más alto de MLOps no siempre es necesario o práctico. El nivel óptimo para su organización depende de sus necesidades y recursos específicos. Sin embargo, comprender estos niveles le ayuda a evaluar su estado actual e identificar áreas de mejora en su recorrido por MLOps, su camino hacia la creación de un entorno de machine learning eficiente, confiable y escalable.
En última instancia, MLOps representa un cambio en la forma en que las organizaciones desarrollan, implementan y administran modelos de machine learning, ofreciendo un marco integral para optimizar todo el ciclo de vida del machine learning. Al fomentar un entorno colaborativo que cierra la brecha entre los científicos de datos, los ingenieros de ML y los profesionales de TI, MLOps facilita la producción eficiente de soluciones impulsadas por ML.
Garantiza que los datos estén optimizados para el éxito en cada paso, desde la recopilación de datos hasta la aplicación en el mundo real. Con su énfasis en la mejora continua, MLOps permite la adaptación ágil de los modelos a los nuevos datos y a los requisitos en evolución, asegurando su precisión y relevancia continuas. Al aplicar prácticas de MLOps en diversas industrias, las empresas pueden desbloquear todo el potencial del machine learning, desde mejorar las recomendaciones de comercio electrónico hasta mejorar la detección de fraudes y más.
El éxito de MLOps depende de una estrategia bien definida, de las herramientas tecnológicas adecuadas y de una cultura que valore la colaboración y la comunicación.
