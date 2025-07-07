Los modelos de espacio de estados tienen su origen en la ingeniería de sistemas de control, donde desempeñaron un papel fundamental en los cálculos de navegación para el programa Apollo en la década de 19601. Los SSM también se utilizan de forma destacada en ingeniería eléctrica, donde son fundamentales para el procesamiento de señales, la teoría de control y la robótica. Pero quizás la cualidad más importante de los SSM es su versatilidad, especialmente para sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas.

Los SSM se basan en dos ecuaciones simples: una describe la dinámica interna de un sistema que no es directamente observable, y la otra describe cómo esas dinámicas internas se relacionan con los resultados observables. Esa formulación simple y flexible es extremadamente adaptable para una amplia variedad de datos de series temporales multivariantes.

En economía, los SSM pueden modelar cómo las tendencias y la estacionalidad afectan a los precios de las acciones. En neurociencia, pueden mapear las relaciones entre señales cerebrales medibles (como las resonancias magnéticas funcionales) y la actividad neuronal subyacente. En ecología, los SSM pueden ayudar a modelar la dinámica de las poblaciones, el movimiento de los animales y los datos de captura-recaptura2. Los SSM también se aprovechan en la previsión y otros tipos de análisis de series temporales.

En los últimos años, la investigación sobre los modelos del espacio estatal se ha centrado en sus usos en el deep learning, integrando las redes neuronales como parámetros de las ecuaciones del SSM. Más recientemente, y especialmente, esto ha creado la arquitectura modelo Mamba para modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), que se ha demostrado que iguala la capacidad de rendimiento de los modelos basados en transformadores y, al mismo tiempo, ofrece una velocidad y una eficiencia superiores.